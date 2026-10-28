Em meio à enorme crise do Manchester United, há um garoto de apenas 16 anos que está fazendo a torcida dos Red Devils sonhar. O sobrenome é de peso, mas não parece pesar nem um pouco sobre os ombros desta nova promessa do futebol inglês. O protagonista desta história é Kai Wayne Rooney, e sim, ele é mesmo o filho daquele Wayne Rooney que ganhou tudo com o Manchester United.
Um novo Rooney marca gols em série pelo Manchester United: filho Kai faz quatro contra o Burnley no sub-18
Quatro gols contra o Burnley Sub-18
Kai Rooney tem apenas 16 anos, mas segue os passos do pai em meio a uma grande expectativa. Wayne cresceu no Everton, mas se tornou uma lenda do Manchester United. Kai, por sua vez, começou sua trajetória no próprio Manchester United e, nesta temporada, vem decolando no time sub-18 sob o comando de Darren Fletcher.
Na última rodada, seu nome ganhou destaque graças aos quatro gols que marcou na vitória por 6 a 0 sobre o Burnley. Foram quatro gols diferentes: no primeiro, completou de esquerda, como um oportunista, o rebote da trave após uma cabeçada de um companheiro; no segundo, sofreu e converteu um pênalti; depois, subiu muito alto para marcar de cabeça após uma cobrança de escanteio; por fim, aproveitou um erro da defesa do Burnley e bateu forte de direita para fazer 4 a 0 e decidir a partida.
Centroavante ou ponta? Como o pai Wayne
Nesta temporada, soma 5 gols e 1 assistência em 3 jogos no sub-18 e já estreou tanto na Youth League quanto no Campeonato Primavera, mesmo sendo bem mais novo do que os jogadores dessas categorias.
Kai Wayne Rooney começou como ponta, no estilo de Bukayo Saka, para citar um jogador que vem se destacando na Premier League, ou de Marcus Rashford, para citar outro que atualmente veste a camisa do Manchester United. Hoje, porém, sua trajetória o leva a se tornar um centroavante atípico, um pouco como aconteceu com seu pai, Wayne, capaz de fazer de tudo com os dois pés e de cabeça, mas sem o porte físico de um camisa 9 clássico.
A proibição imposta ao pai e o contrato
Desde seus primeiros passos no futebol, Kai Rooney impôs uma proibição importante ao pai. O detalhe veio à tona em um documentário sobre a família Rooney, no qual foi explicado que Kai pediu a Wayne que não ficasse à beira do campo acompanhando seus jogos, pois sua presença seria uma distração para ele e para a equipe.
Wayne, por sua vez, exigiu que o Manchester United não desse ao filho nenhum tratamento preferencial e que toda decisão sobre seu futuro dependesse de seu desempenho em campo. E Kai sempre correspondeu, conquistando inclusive a bolsa de estudos que tem atualmente e que deve levá-lo ao futebol profissional.
A torcida sonha
O feito de ontem colocou o nome de Kai Rooney na boca de todos os torcedores do Manchester United. Os Red Devils vivem mais um momento ruim, com Carrick por um fio e, na prática, prestes a ser demitido quando a diretoria encontrar um novo treinador.
O ataque em Old Trafford é um problema tanto quanto a defesa, e nas redes sociais já há quem peça a promoção de Rooney ao time principal. O United, porém, não pretende apressar o garoto. Kai Rooney chegará, mas no momento certo.
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