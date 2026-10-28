Kai Rooney tem apenas 16 anos, mas segue os passos do pai em meio a uma grande expectativa. Wayne cresceu no Everton, mas se tornou uma lenda do Manchester United. Kai, por sua vez, começou sua trajetória no próprio Manchester United e, nesta temporada, vem decolando no time sub-18 sob o comando de Darren Fletcher.

Na última rodada, seu nome ganhou destaque graças aos quatro gols que marcou na vitória por 6 a 0 sobre o Burnley. Foram quatro gols diferentes: no primeiro, completou de esquerda, como um oportunista, o rebote da trave após uma cabeçada de um companheiro; no segundo, sofreu e converteu um pênalti; depois, subiu muito alto para marcar de cabeça após uma cobrança de escanteio; por fim, aproveitou um erro da defesa do Burnley e bateu forte de direita para fazer 4 a 0 e decidir a partida.