Um novo número sete na cidade! O Atlético de Madrid concretiza uma contratação sensacional de € 35 milhões pelo astro do PSG, Kang-in Lee

Embora Lee tenha alcançado o estrelato mundial em Paris, ele não é um rosto desconhecido no futebol espanhol. O astro nascido em Incheon mudou-se para a Espanha com apenas dez anos de idade para ingressar na famosa base do Valencia. Posteriormente, ele conquistou uma vaga no time principal, levantando a Copa del Rey em 2019 e acumulando 62 partidas pela equipe principal.

Em busca de mais tempo de jogo, ele se transferiu posteriormente para o Real Mallorca. Sob a orientação de Luis García Plaza e Javier Aguirre, Lee se destacou, disputando 73 partidas e se estabelecendo como um dos jogadores mais criativos e empolgantes da La Liga. Esse desempenho brilhante nas Ilhas Baleares acabou convencendo o PSG a contratá-lo em 2023.

No âmbito internacional, sua ascensão tem sido igualmente meteórica desde que conquistou a Bola de Ouro na Copa do Mundo Sub-20 de 2019. Após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Asiáticos de 2023, ele já soma 50 partidas pela seleção de seu país.