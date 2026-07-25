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Yosua Arya

Traduzido por

Um novo número sete na cidade! O Atlético de Madrid concretiza uma contratação sensacional de € 35 milhões pelo astro do PSG, Kang-in Lee

Mercado da bola
K. Lee
Atlético de Madrid
PSG
La Liga
Campeonato Francês

O Atlético de Madrid concretizou a sensacional contratação do astro da seleção sul-coreana Kang-in Lee, vindo do Paris Saint-Germain, por €35 milhões (£30 milhões/$40 milhões). O bicampeão da Liga dos Campeões chega à capital espanhola com um contrato de cinco anos e assume a icônica camisa número sete do clube.

  • Um retorno sensacional à Espanha

    O Atlético de Madrid anunciou a contratação de Kang-in, vindo do PSG, por um valor estimado em 35 milhões de euros. O meio-campista de 25 anos assinou um contrato de longo prazo que o manterá na capital espanhola até o verão de 2031. Após ter obtido enorme sucesso na França, Lee retorna à La Liga no auge de sua carreira.

    Ele chega após um verão impressionante, representando a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2026, realizada na América do Norte. Para marcar sua chegada como grande contratação, o clube lhe concedeu a prestigiosa camisa número sete.


    • Publicidade

  • Agregando qualidade comprovada e tradição

    O gigante espanhol não perdeu tempo em expressar sua satisfação com a contratação de grande repercussão. Em comunicado oficial, o clube destacou a versatilidade e a excelência técnica que fizeram do meia um alvo prioritário.

    “O Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain chegaram a um acordo para a transferência de Kang In Lee, que assinou contrato com nosso clube até 30 de junho de 2031”, dizia o comunicado.

    “Um talentoso meio-campista canhoto, o jogador de 25 anos pode atuar como meio-campista ofensivo ou em qualquer uma das laterais do campo, e se destaca por sua visão de jogo, controle de bola impecável e habilidade para dar passes e chutar. Kang In Lee é o novo número ‘7’ do Atlético de Madrid.”



  • Conhecedor do futebol espanhol

    Embora Lee tenha alcançado o estrelato mundial em Paris, ele não é um rosto desconhecido no futebol espanhol. O astro nascido em Incheon mudou-se para a Espanha com apenas dez anos de idade para ingressar na famosa base do Valencia. Posteriormente, ele conquistou uma vaga no time principal, levantando a Copa del Rey em 2019 e acumulando 62 partidas pela equipe principal.

    Em busca de mais tempo de jogo, ele se transferiu posteriormente para o Real Mallorca. Sob a orientação de Luis García Plaza e Javier Aguirre, Lee se destacou, disputando 73 partidas e se estabelecendo como um dos jogadores mais criativos e empolgantes da La Liga. Esse desempenho brilhante nas Ilhas Baleares acabou convencendo o PSG a contratá-lo em 2023.

    No âmbito internacional, sua ascensão tem sido igualmente meteórica desde que conquistou a Bola de Ouro na Copa do Mundo Sub-20 de 2019. Após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Asiáticos de 2023, ele já soma 50 partidas pela seleção de seu país.

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  • 이강인 (Lee Kang-In)Getty Images

    O início de uma nova era

    Com as formalidades concluídas, Lee agora se juntará aos seus novos companheiros de equipe para dar início a este novo capítulo. Sua flexibilidade tática — capaz de atuar no centro como armador ou avançar pelas laterais — dará ao seu novo time opções cruciais para romper as defesas adversárias.

    A torcida do Atlético está ansiosa para ver seu novo número sete vestir a famosa camisa vermelha e branca. Enquanto o clube busca disputar os principais títulos, a criatividade e a experiência de alto nível de Lee podem se revelar uma aquisição fundamental.

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