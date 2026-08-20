Em entrevista à TNT Sports, Fabregas refletiu sobre a rápida ascensão do clube, ao mesmo tempo em que reconheceu as imensas exigências físicas e emocionais que aguardam seu jovem elenco no maior palco da Europa. Ele disse: "O desafio é que, quando, por exemplo, você vai ao Parc des Princes ou ao Bernabeu, e joga, emocionalmente isso desgasta os jogadores jovens.

"85% do time nunca jogou a Champions League e, além disso, como vamos nos adaptar a jogar numa noite de quarta-feira em um dos maiores estádios do mundo, onde a intensidade é tão alta, e então, três dias depois, você tem que viajar de volta.

"Depois, você tem que preparar o jogo em um dia, se recuperar, viajar para onde quer que vá jogar no sábado e competir no mesmo nível. Isso, eu não posso responder. Nunca fizemos isso como comissão técnica. 85% dos jogadores não estiveram envolvidos em nenhum tipo de situação como essa. O clube nunca esteve em uma situação como essa.

"Os torcedores nunca estiveram em uma situação como essa. Então, este é um mundo novo, mas, novamente, encaramos isso como uma experiência incrível, como uma oportunidade incrível para todos nós juntos, e tenho certeza de que estaremos no nível certo."