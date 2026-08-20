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'Um novo mundo': Cesc Fabregas está pronto para a histórica estreia do Como na Liga dos Campeões
Ascensão rápida rende classificação
O Como garantiu uma vaga histórica na Liga dos Campeões depois de terminar em quarto lugar na Série A na última temporada, coroando uma ascensão notável desde o retorno à elite do futebol italiano em 2024. A equipe cresceu em velocidade extraordinária sob o comando de Fabregas e agora se prepara para enfrentar as potências consolidadas da Europa. O treinador espanhol segue irredutível ao afirmar que seu time permanecerá fiel aos princípios ofensivos que o impulsionaram até a elite.
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Calendário apertado apresenta obstáculos
Em entrevista à TNT Sports, Fabregas refletiu sobre a rápida ascensão do clube, ao mesmo tempo em que reconheceu as imensas exigências físicas e emocionais que aguardam seu jovem elenco no maior palco da Europa. Ele disse: "O desafio é que, quando, por exemplo, você vai ao Parc des Princes ou ao Bernabeu, e joga, emocionalmente isso desgasta os jogadores jovens.
"85% do time nunca jogou a Champions League e, além disso, como vamos nos adaptar a jogar numa noite de quarta-feira em um dos maiores estádios do mundo, onde a intensidade é tão alta, e então, três dias depois, você tem que viajar de volta.
"Depois, você tem que preparar o jogo em um dia, se recuperar, viajar para onde quer que vá jogar no sábado e competir no mesmo nível. Isso, eu não posso responder. Nunca fizemos isso como comissão técnica. 85% dos jogadores não estiveram envolvidos em nenhum tipo de situação como essa. O clube nunca esteve em uma situação como essa.
"Os torcedores nunca estiveram em uma situação como essa. Então, este é um mundo novo, mas, novamente, encaramos isso como uma experiência incrível, como uma oportunidade incrível para todos nós juntos, e tenho certeza de que estaremos no nível certo."
Princípios corajosos ditam a abordagem
Fàbregas descartou a ideia de comprometer sua identidade contra gigantes europeus, insistindo que a mentalidade ousada estabelecida durante os dias da equipe na Série B deve permanecer intacta: "Temos muita clareza sobre como queremos jogar, o que queremos fazer.
"Claro, às vezes é preciso se ajustar a um time ou outro, mas se perdermos, perdemos. Mas não mudamos nosso modelo, nossos princípios, nossa maneira de jogar, porque levamos muito tempo para construir isso.
"Você joga contra os grandes, precisa jogar como grande", acrescentou. "Precisa defender como grande, precisa atacar como grande, precisa ter a bola como grande. Para nós, isso não será um problema. Depois disso, seremos melhores ou piores. Vamos ganhar, vamos perder.
"Mas eu só quero que o time jogue com personalidade, com coragem e sem se sentir pequeno. Se perdermos, é porque eles são melhores do que nós. Mas não porque nos recusamos a jogar da maneira que podemos, ou [da maneira] que queremos jogar."
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Reforços de verão fortalecem o elenco
O Como reforçou seu setor defensivo antes de sua campanha de estreia na Liga dos Campeões ao contratar Trevoh Chalobah, do Chelsea, por €30 milhões (£25,6 milhões). A equipe italiana também contratou Adrian Lahdo, Mattia Liberali, Luis Milla e Andres Cuenca, além dos empréstimos de Yan Couto e Kaiki Bruno. A Liga dos Campeões começa oficialmente na terça-feira, 8 de setembro.
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