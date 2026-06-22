Um novo herói popular e o “rei” Salah: Cabo Verde causa mais uma grande sensação na Copa do Mundo – Egito segue rumo às oitavas de final

Cabo Verde e Uruguai caminham, assim, para um final de tirar o fôlego no Grupo H; atrás da Espanha (4), ambas as seleções têm dois pontos cada. Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita na madrugada de sábado, no último jogo da fase de grupos, enquanto o Uruguai enfrenta, ao mesmo tempo, Lamine Yamal e companhia.

Após a atuação sensacional contra a Espanha, os cabo-verdianos voltaram a mostrar muita autoconfiança. Quando o árbitro Espen Eskas (Noruega) marcou uma falta a favor deles no meio do primeiro tempo, Pina, a cerca de 30 metros, não hesitou. O jogador de 29 anos simplesmente chutou — e marcou, de fato, o primeiro gol da história do pequeno arquipélago africano em uma Copa do Mundo. No entanto, Fernando Muslera, no gol do Uruguai, não se saiu nada bem naquela jogada. Mas os torcedores de Cabo Verde não se importaram nem um pouco com isso; a comemoração não teve limites. Até a mãe de Vozinha pulava de alegria na arquibancada.

Cabo Verde comemorou por muito tempo? O choque acordou o Uruguai? De qualquer forma, a equipe liderada pelo capitão Federico Valverde, após ficar atrás no placar, de repente entrou melhor no jogo. Araújo aproveitou a desorganização momentânea na defesa de Cabo Verde após um cruzamento do meio-campo, que Sidny Lopes Cabral desviou para a própria trave, e marcou de cabeça à queima-roupa.

Pouco depois, foi novamente Araújo quem desviou de cabeça para Canobbio — e o meio-campista do Fluminense, do Rio, não teve dificuldade em marcar de perto, deixando os cabo-verdianos de coração partido. No entanto, o azarão realmente se recuperou mais uma vez do revés; após o empate de Varela, Cabo Verde passou a jogar de fato pela vitória. Mas o Uruguai também não se deu por vencido em uma emocionante fase final.