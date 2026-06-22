Graças ao “coringa” e a mais uma atuação cheia de garra, os pequenos do futebol também deram trabalho ao Uruguai e, após o empate em 2 a 2 (1 a 2), ainda podem sonhar com a classificação para as oitavas de final. Até mesmo a liderança do grupo ainda é possível.
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Um novo herói popular e o “rei” Salah: Cabo Verde causa mais uma grande sensação na Copa do Mundo – Egito segue rumo às oitavas de final
Varela (61') empatou logo em sua primeira jogada, apenas três minutos após entrar em campo pelos “Tubarões Azuis”. Antes disso, o Uruguai já parecia ser o vencedor após os gols de Maxi Araújo (44') e Agustín Canobbio (45'+6), depois que Kevin Pina (21') havia marcado o primeiro gol de Cabo Verde na Copa do Mundo.
“Estamos aqui para nos medir no mais alto nível e realizar um novo sonho: chegar à próxima fase”, disse o técnico Pedro Leitao Brito: “Estamos em um momento em que podemos dizer: sim, vamos lutar pela classificação.”
O azarão tentou de tudo mais uma vez; com coração e paixão, os jogadores se lançaram em cada disputa — e foram recompensados pelo astuto Varela. O jogador de 24 anos aproveitou com inteligência um mal-entendido na defesa uruguaia para marcar seu gol. Com isso, Cabo Verde ganhou mais um herói neste torneio, além do goleiro Vozinha, que já havia incomodado a Espanha, campeã europeia, com suas defesas na estreia (0 a 0) e que, desta vez, contou com o apoio ao vivo no estádio de sua mãe, que viajou especialmente para a ocasião.
Cabo Verde rumo a uma façanha na Copa do Mundo: oitavas de final
Cabo Verde e Uruguai caminham, assim, para um final de tirar o fôlego no Grupo H; atrás da Espanha (4), ambas as seleções têm dois pontos cada. Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita na madrugada de sábado, no último jogo da fase de grupos, enquanto o Uruguai enfrenta, ao mesmo tempo, Lamine Yamal e companhia.
Após a atuação sensacional contra a Espanha, os cabo-verdianos voltaram a mostrar muita autoconfiança. Quando o árbitro Espen Eskas (Noruega) marcou uma falta a favor deles no meio do primeiro tempo, Pina, a cerca de 30 metros, não hesitou. O jogador de 29 anos simplesmente chutou — e marcou, de fato, o primeiro gol da história do pequeno arquipélago africano em uma Copa do Mundo. No entanto, Fernando Muslera, no gol do Uruguai, não se saiu nada bem naquela jogada. Mas os torcedores de Cabo Verde não se importaram nem um pouco com isso; a comemoração não teve limites. Até a mãe de Vozinha pulava de alegria na arquibancada.
Cabo Verde comemorou por muito tempo? O choque acordou o Uruguai? De qualquer forma, a equipe liderada pelo capitão Federico Valverde, após ficar atrás no placar, de repente entrou melhor no jogo. Araújo aproveitou a desorganização momentânea na defesa de Cabo Verde após um cruzamento do meio-campo, que Sidny Lopes Cabral desviou para a própria trave, e marcou de cabeça à queima-roupa.
Pouco depois, foi novamente Araújo quem desviou de cabeça para Canobbio — e o meio-campista do Fluminense, do Rio, não teve dificuldade em marcar de perto, deixando os cabo-verdianos de coração partido. No entanto, o azarão realmente se recuperou mais uma vez do revés; após o empate de Varela, Cabo Verde passou a jogar de fato pela vitória. Mas o Uruguai também não se deu por vencido em uma emocionante fase final.
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Mohamed Salah faz história na Copa do Mundo com o Egito
O “Rei” cumpre o prometido: Mohamed Salah levou a seleção egípcia à histórica primeira vitória em uma Copa do Mundo. O craque do Liverpool, que está de saída do clube, marcou o importante segundo gol na vitória por 3 a 1 (0 a 1) na segunda rodada da fase de grupos contra a Nova Zelândia, considerada azarão, e deu à sua equipe um grande passo rumo às oitavas de final.
Juntamente com Mostafa Ziko (58') e Trezeguet (82'), Salah (67') levou os “Faraós”, em sua nona tentativa, à primeira vitória em uma fase final da Copa do Mundo — e à liderança do Grupo G. Na última rodada da fase de grupos, o Egito enfrenta o Irã em Seattle, mas, com quatro pontos e a perspectiva de, no mínimo, uma vaga entre os oito melhores terceiros colocados, já não está mais sob pressão.
“Precisamos aproveitar este dia hoje”, disse Salah com um largo sorriso, acrescentando que a atmosfera parecia “um jogo em casa”. “Agora somos líderes do grupo. Mas o próximo jogo é muito importante.”
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O Egito parece estar sem rumo — mas aí entra Mo Salah
Para a Nova Zelândia, por outro lado, a espera continua: os “All Whites”, que chegaram a abrir o placar com Finn Surman (15º), não conseguiram nenhuma vitória mesmo na oitava partida de sua história na Copa do Mundo. Na próxima sexta-feira (hora local), a seleção, que ocupa a 85ª posição no ranking mundial, terá provavelmente sua última chance por enquanto contra a Bélgica, que até agora tem apresentado um desempenho decepcionante.
O anseio por essa vitória, naturalmente, era enorme para ambas as equipes. “Isso entraria para a história”, disse o técnico da Nova Zelândia, Bazeley. O objetivo, acrescentou seu homólogo Hossam Hassan, era “levar alegria” ao povo do país. Não eram palavras vazias, como logo ficou claro.
Ambas as equipes buscaram, desde o início, o caminho direto para o gol. Sobretudo, os muitos torcedores egípcios, na arena lotada de Vancouver, incentivavam sua equipe com grande entusiasmo. No entanto, não demorou muito para que fossem silenciados pela primeira vez.
O chute de Elijah Just (14’) causou o primeiro susto — poucos segundos depois, a situação não parou por aí: sem qualquer marcação, Surman, que joga pelo Portland Timbers na MLS, cabeceou para colocar a Nova Zelândia na frente. O Egito reagiu com raiva, mas muitas vezes de forma descontrolada.
Somente aos 27 minutos, o ex-jogador do Frankfurt, Omar Marmoush, registrou a primeira finalização dos favoritos. Fora isso, Salah e companhia pareciam, na maioria das vezes, sem rumo diante da defesa apaixonada dos neozelandeses, e a própria propensão a erros no terço final do campo não ajudou.
Isso mudou no segundo tempo. O Egito passou a explorar muito melhor os espaços que surgiam, embora a Nova Zelândia — por exemplo, com Callum McCowatt (52º) — continuasse sendo perigosa. O empate marcado por Ziko foi, no entanto, merecido, e o BC Place, em Vancouver, ficou em polvorosa. Ainda mais quando Salah marcou.
Copa do Mundo: tabela de jogos e resultados da noite
Data Em casa Fora Resultado 22 de junho de 2026 Uruguai Cabo Verde 2 a 2 22 de junho de 2026 Nova Zelândia Egito 1 a 3