Em um movimento que consolida sua base de poder no futebol europeu, Ceferin notificou oficialmente os chefes das associações nacionais de que buscará outro mandato como presidente da Uefa. Durante uma reunião em Berlim na manhã de quinta-feira, o advogado esloveno confirmou que pretende estender sua liderança até 2031, apesar de ter sugerido anteriormente que não buscaria mais tempo no cargo.

Segundo a ESPN, Nasser Al-Khelaifi havia incentivado Ceferin a buscar um novo mandato durante uma assembleia recente em Copenhague, destacando o apoio de alto nível de que Ceferin desfruta entre as figuras mais influentes de clubes e federações do continente.

A decisão de permanecer no cargo vem após a implementação de mudanças controversas nos estatutos da Uefa sobre os limites de mandato presidencial. Essas alterações, que foram ratificadas no Congresso de 2024 em Paris, abriram efetivamente o caminho legal para que Ceferin permanecesse no comando além do limite padrão de três mandatos.