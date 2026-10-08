Getty Images Sport
Traduzido por
Um novo golpe para Gianni Infantino? Alexander Ceferin deve continuar como presidente da Uefa até 2031 após dar meia-volta nos planos de saída
Ceferin confirma candidatura à reeleição em Berlim
Em um movimento que consolida sua base de poder no futebol europeu, Ceferin notificou oficialmente os chefes das associações nacionais de que buscará outro mandato como presidente da Uefa. Durante uma reunião em Berlim na manhã de quinta-feira, o advogado esloveno confirmou que pretende estender sua liderança até 2031, apesar de ter sugerido anteriormente que não buscaria mais tempo no cargo.
Segundo a ESPN, Nasser Al-Khelaifi havia incentivado Ceferin a buscar um novo mandato durante uma assembleia recente em Copenhague, destacando o apoio de alto nível de que Ceferin desfruta entre as figuras mais influentes de clubes e federações do continente.
A decisão de permanecer no cargo vem após a implementação de mudanças controversas nos estatutos da Uefa sobre os limites de mandato presidencial. Essas alterações, que foram ratificadas no Congresso de 2024 em Paris, abriram efetivamente o caminho legal para que Ceferin permanecesse no comando além do limite padrão de três mandatos.
- AFP
Presidente da Uefa buscará quarto mandato
Ao permanecer no cargo, o presidente busca transmitir uma sensação de estabilidade e união para a Uefa, especialmente em um momento em que a entidade se vê cada vez mais em desacordo com o órgão dirigente global, a Fifa, sobre a direção futura do calendário internacional de partidas e a gestão dos direitos comerciais.
A votação formal para a presidência está marcada para ocorrer no Congresso da Uefa do próximo ano, que será realizado em Astana, no Cazaquistão. Embora Ceferin tenha afirmado anteriormente que já havia decidido sair em 2027, a mudança no cenário político dentro do esporte parece ter alterado sua trajetória.
Enquanto se prepara para este inédito quarto mandato, seu foco principal segue sendo fortalecer o modelo europeu de esporte diante de pressões externas e manter a dominância financeira da Liga dos Campeões da Uefa. A notícia de sua candidatura foi repassada aos delegados por meio da Press Association, preparando o terreno para um período de continuidade administrativa que fará com que Ceferin complete 15 anos no comando se for bem-sucedido.
Racha crescente entre UEFA e FIFA
A decisão de permanecer no cargo é amplamente vista como uma manobra estratégica para conter a influência do presidente da Fifa, Infantino. Os dois líderes entraram em choque com frequência nos últimos anos, com Ceferin se tornando um dos principais críticos das tentativas de Infantino de reformular o futebol mundial.
As tensões atingiram o ponto de ebulição em julho, após surgirem relatos de que Infantino estava explorando um plano para garantir um investimento privado maciço para uma empresa criada para administrar os interesses comerciais dos principais torneios da Fifa.
Essa proposta, que afetaria tanto as Copas do Mundo masculina quanto feminina, encontrou forte resistência em Nyon, onde dirigentes temem uma perda de controle sobre o ecossistema do futebol. A Uefa chegou a afirmar que perdeu a confiança no presidente da Fifa devido à forma como ele conduziu esses planos de investimento.
- Getty Images Sport
Infantino sofre pressão de federações membros
Enquanto Ceferin reforça sua posição na Europa, Infantino lida com um desafio interno significativo vindo da Escandinávia. A queixa ética da Noruega, apresentada pela Federação Norueguesa de Futebol (NFF), levantou sérias questões sobre a conduta do presidente da Fifa e sua adesão ao código de ética da organização.
Essa queixa em três partes se concentra em alegações de interferência política e no possível abuso de poder, marcando um caso raro de uma associação membro tomar ação legal direta contra a liderança global. A NFF expressou profunda preocupação em relação à transparência dos processos de tomada de decisão e à influência do capital privado na estratégia de longo prazo da entidade.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.