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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Um novo Ferrari... Haaland se aproxima de um milagre goleador

Especiais e Opinião
Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Copa do Mundo
E. Haaland
Noruega

"Como atacante, acho que estou entre os melhores, mas creio que Harry Kane e Kylian Mbappé marcaram mais gols do que eu nesta temporada; portanto, do ponto de vista estatístico, não, não sou o melhor. Essa é a verdade".

Com essas palavras, o atacante norueguês Erling Haaland se pronunciou após marcar dois gols contra o Iraque na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. 

O jornalMarca” mencionou em uma reportagem que os números gerais confirmam que Haaland continua se aproximando da perfeição: o atacante do Manchester City eliminou a seleção brasileira nas oitavas de final após marcar mais dois gols na vitória por 2 a 1, acirrando a disputa pelo prêmio da Chuteira de Ouro.

Haaland lidera, ao lado de Lionel Messi e Kylian Mbappé, a artilharia do torneio com 7 gols cada, enquanto Harry Kane vem logo atrás deles com 6 gols.

Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, três jogadores alcançam a marca de 7 gols em uma única edição do torneio.

  • HaalandGetty Images

    Haaland supera a média de gols por partida pela seleção da Noruega

    Mas o que Haaland vem fazendo pela seleção da Noruega parece ainda mais impressionante, já que ele supera a média de gols por partida: marcou 62 gols em 54 partidas internacionais, com uma média de 1,14 gols por jogo.

    Nenhum jogador na história das seleções, que tenha marcado 60 gols ou mais, conseguiu manter uma média de gols semelhante.

    Os que mais se aproximaram dessa marca foram Ferenc Puskás, que marcou 84 gols em 85 partidas pela Hungria (0,99 gol por partida), e Konishige Kamamoto, autor de 75 gols em 76 partidas pelo Japão (0,99).

    Vêm em seguida Ali Mabkhout (0,74), Ali Daei (0,73), Romelu Lukaku (0,71) e Harry Kane (0,71).

    Já Cristiano Ronaldo (0,63) e Lionel Messi (0,61), os dois maiores artilheiros da história das seleções com 146 e 124 gols, respectivamente, apresentam uma média bem inferior à de Haaland, que é de 1,14.

    No âmbito dos clubes, o quadro se repete: entre os maiores artilheiros, Haaland continua sendo o que mais se aproxima de marcar um gol a cada partida, tendo marcado 359 gols em 418 partidas ao longo de sua carreira, com uma média de 0,85 gol por partida.

    No Red Bull Salzburg, ele superou essa média ao marcar 29 gols em 27 partidas; no Borussia Dortmund, chegou muito perto, com 86 gols em 87 partidas; já no Manchester City, marcou 162 gols em 198 partidas.

    • Publicidade
  • Erling HaalandGetty Images

    Haaland supera os maiores artilheiros da era moderna

    Apesar disso, Erling Haaland ainda supera os maiores artilheiros da era moderna: Lionel Messi marcou 918 gols em 1.160 partidas pelos clubes e pela seleção, com uma média de 0,79 gol por partida, já Kylian Mbappé marcou 432 gols em 574 partidas, com uma média de 0,75.

    Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro da história do futebol, marcou 971 gols em 1.323 partidas, com uma média de 0,73, enquanto Robert Lewandowski marcou 718 gols em 1.036 partidas, com uma média de 0,69.

    Já Harry Kane marcou 527 gols em 766 partidas, com uma média de 0,68 gols por partida.

    Além disso, Haaland igualou o recorde de Zlatan Ibrahimović como o maior artilheiro da história das seleções dos países nórdicos, com 62 gols, mas precisou de apenas 54 partidas para alcançar essa marca, contra as 122 partidas necessárias ao astro sueco.

    Após seus dois gols contra o Brasil, Haaland disse: “Não sei como faço isso, mas se tenho uma ou duas chances, a bola geralmente acaba no fundo da rede. Começo a acreditar que a bola entrar perfeitamente ao lado da trave é um presente de Deus. É uma loucura”.

    Fazendo uma alusão ao que o espanhol Fernando Hierro disse certa vez sobre Raúl, parece que Haaland é um novo “Ferrari” que ameaça ultrapassar a todos, e a próxima vítima pode ser a seleção da Inglaterra nas quartas de final.

    O astro norueguês concluiu sua fala dizendo: “Continuamos avançando. Espero que todas as crianças, quando crescerem um pouco mais, considerem que representar a seleção da Noruega é o maior orgulho que podem sentir na vida. Este é um dos dias mais marcantes da história do futebol norueguês”.

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