Um novo Ferrari... Haaland se aproxima de um milagre goleador

"Como atacante, acho que estou entre os melhores, mas creio que Harry Kane e Kylian Mbappé marcaram mais gols do que eu nesta temporada; portanto, do ponto de vista estatístico, não, não sou o melhor. Essa é a verdade".

Com essas palavras, o atacante norueguês Erling Haaland se pronunciou após marcar dois gols contra o Iraque na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

O jornal “Marca” mencionou em uma reportagem que os números gerais confirmam que Haaland continua se aproximando da perfeição: o atacante do Manchester City eliminou a seleção brasileira nas oitavas de final após marcar mais dois gols na vitória por 2 a 1, acirrando a disputa pelo prêmio da Chuteira de Ouro.

Haaland lidera, ao lado de Lionel Messi e Kylian Mbappé, a artilharia do torneio com 7 gols cada, enquanto Harry Kane vem logo atrás deles com 6 gols.

Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, três jogadores alcançam a marca de 7 gols em uma única edição do torneio.