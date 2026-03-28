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Um novo Dejan Kulusevski? O craque do Tottenham admite que “não será o mesmo jogador” após a cirurgia, mas insiste que está “finalmente vendo a luz” à medida que se aproxima o tão esperado retorno
O fim de um longo túnel de recuperação
Kulusevski não jogou pelo Spurs durante toda a temporada, e as notícias recentes sobre uma segunda cirurgia geraram receios de que ele ficasse afastado por mais tempo do que o esperado. Em entrevista à Viaplay, no entanto, ele admitiu que, embora o caminho tenha sido difícil, a recente intervenção cirúrgica foi o ponto de virada de que precisava. “Entendo que as pessoas estavam preocupadas, mas, na verdade, era por um motivo errado”, explicou ele. “Foi muito positivo passar por essa pequena cirurgia e conseguir identificar o problema. Agora tudo deve estar resolvido. Talvez por causa de coisas que não se sabe, porque, no fim das contas, só Deus decide e mais ninguém.”
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Evoluindo para uma versão mais forte
A principal preocupação tanto dos torcedores do Tottenham quanto dos fãs da seleção sueca tem sido saber se o ponta conseguirá recuperar a forma explosiva que o tornou um destaque da Premier League. Kulusevski, no entanto, não está interessado em simplesmente voltar ao seu nível anterior. Ele acredita que o tempo longe dos gramados lhe permitiu desenvolver uma nova perspectiva sobre o jogo e suas próprias capacidades físicas, levando a uma transformação ousada em seu estilo de jogo.
Ao abordar as dúvidas sobre seu potencial de desempenho, Kulusevski mostrou-se desafiador. “Ouço as pessoas falando: ‘Ele será o mesmo jogador quando voltar?’ Não, não serei o mesmo jogador”, afirmou com firmeza. “Serei muito melhor e muito mais forte, mais inteligente e melhor para meus companheiros de equipe. Essa é a força motriz que tenho. É um desafio que ainda não consegui superar, já que não estou saudável. Mas ainda não acabou e agora é que começa o segundo jogo.”
De olho na Copa do Mundo
O ponta já está ansioso para causar impacto no maior palco do futebol e acredita que sua trajetória de recuperação está seguindo um roteiro predestinado que o levará ao sucesso nos próximos meses. Sua confiança permanece inabalável, apesar do tempo que passou longe do futebol competitivo enquanto o Tottenham luta contra o rebaixamento e a seleção da Suécia disputa uma vaga na Copa do Mundo, após ter derrotado a Ucrânia e garantido a final da repescagem contra a Polônia.
“Agora é só uma questão de voltar ao campo com calma e consistência”, disse ele. “Finalmente vejo a luz. Estou convencido, me sinto melhor. Tenho realmente um bom pressentimento em relação ao jogo contra a Polônia e à Copa do Mundo daqui a alguns meses. É assim que o livro e o capítulo vão terminar. Estou convencido disso.”
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De volta ao trabalho para o Spurs e a Suécia
Para o técnico do Tottenham, Igor Tudor, o retorno de um Kulusevski em plena forma e motivado será visto como um grande impulso. O ponta oferece um perfil tático único, que fez falta durante sua ausência. O foco agora recai sobre sua reintegração ao ambiente de alta intensidade da Premier League, onde se espera que ele prove que sua “nova” versão é, de fato, superior.