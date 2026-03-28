A principal preocupação tanto dos torcedores do Tottenham quanto dos fãs da seleção sueca tem sido saber se o ponta conseguirá recuperar a forma explosiva que o tornou um destaque da Premier League. Kulusevski, no entanto, não está interessado em simplesmente voltar ao seu nível anterior. Ele acredita que o tempo longe dos gramados lhe permitiu desenvolver uma nova perspectiva sobre o jogo e suas próprias capacidades físicas, levando a uma transformação ousada em seu estilo de jogo.

Ao abordar as dúvidas sobre seu potencial de desempenho, Kulusevski mostrou-se desafiador. “Ouço as pessoas falando: ‘Ele será o mesmo jogador quando voltar?’ Não, não serei o mesmo jogador”, afirmou com firmeza. “Serei muito melhor e muito mais forte, mais inteligente e melhor para meus companheiros de equipe. Essa é a força motriz que tenho. É um desafio que ainda não consegui superar, já que não estou saudável. Mas ainda não acabou e agora é que começa o segundo jogo.”



