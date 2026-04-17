Um negócio com grande prejuízo e, mesmo assim, um lucro: o FC Bayern de Munique parece estar finalmente se livrando de Sacha Boey

Segundo informações, o valor que o Gala teria de pagar ao Bayern em caso de uma transferência definitiva seria de cerca de 15 milhões de euros. No fim das contas, o clube alemão, que pagou 30 milhões de euros por Boey em janeiro de 2024, teria um prejuízo de cerca de 15 milhões de euros com a venda.

O Bayern havia contratado o jogador de 25 anos no início de 2024, na época ainda sob o comando do ex-técnico Thomas Tuchel, devido a uma escassez de jogadores na posição de lateral-direito. Em Munique, porém, Boey nunca conseguiu realmente convencer, em parte devido a algumas lesões prolongadas.

Nem sob o comando de Tuchel, nem sob o de seu sucessor, Vincent Kompany, o francês conseguiu garantir uma vaga no time titular de forma duradoura. Em todas as competições, ele soma apenas 38 partidas pelo FCB, nas quais marcou um gol e deu cinco assistências.