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Sacha BoeyGetty Images
Christian Guinin

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Um negócio com grande prejuízo e, mesmo assim, um lucro: o FC Bayern de Munique parece estar finalmente se livrando de Sacha Boey

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Atualmente, Sacha Boey está emprestado pelo FC Bayern de Munique ao Galatasaray de Istambul. Para a próxima temporada, poderá ser concretizada uma transferência definitiva.

Conforme revelado pelo podcast do Bild, “Bayern Insider”, o clube turco de ponta planeja exercer a opção de compra do lateral-direito francês, acordada no inverno passado, e assim contratar Boey em caráter definitivo.

  • Segundo informações, o valor que o Gala teria de pagar ao Bayern em caso de uma transferência definitiva seria de cerca de 15 milhões de euros. No fim das contas, o clube alemão, que pagou 30 milhões de euros por Boey em janeiro de 2024, teria um prejuízo de cerca de 15 milhões de euros com a venda.

    O Bayern havia contratado o jogador de 25 anos no início de 2024, na época ainda sob o comando do ex-técnico Thomas Tuchel, devido a uma escassez de jogadores na posição de lateral-direito. Em Munique, porém, Boey nunca conseguiu realmente convencer, em parte devido a algumas lesões prolongadas.

    Nem sob o comando de Tuchel, nem sob o de seu sucessor, Vincent Kompany, o francês conseguiu garantir uma vaga no time titular de forma duradoura. Em todas as competições, ele soma apenas 38 partidas pelo FCB, nas quais marcou um gol e deu cinco assistências.

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  • Sacha BoeyGetty

    Boey volta a ser titular no Galatasaray

    No Galatasaray, porém, as coisas estão indo bem melhor para Boey. No clube campeão da Süper Lig, o jogador de 25 anos tem sido titular regularmente (13 partidas em todas as competições), e agora a sua empréstimo está se revelando uma situação vantajosa para todas as partes envolvidas.

    No Bayern, Boey está na lista de transferências há algum tempo. Já no verão passado, o clube queria vendê-lo para poder investir seu salário anual, estimado em três milhões de euros, em outras áreas, mas o francês recusou todas as ofertas de outros clubes. Isso teria até irritado os dirigentes do time de Munique.

    Boey ainda possui um contrato com o Bayern válido até o final de junho de 2028.

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