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“Um mundo novo e estranho” – O Arsenal fez com que os torcedores se voltassem contra o clube, enquanto os neutros torcem para que o Manchester City vença a final da Carabao Cup e a disputa pelo título da Premier League, afirma Jamie Carragher
A rejeição de “Artetaball”
No The Telegraph, Carragher observou que até mesmo Pep Guardiola deve sentir que está vivendo em um “novo mundo estranho”. Ele argumentou que, apesar das 115 supostas infrações financeiras do City e de seu domínio implacável, a escolha do público não é mais “qualquer um, menos o City”. Em vez disso, diante de um Arsenal desesperado por títulos, Carragher acredita que o sentimento predominante mudou para um retumbante “qualquer um, menos o Arsenal”.
Essa mudança é alimentada pelas crescentes críticas ao estilo pragmático do Arsenal, recentemente destacadas por John Obi Mikel na talkSPORT. Mikel criticou duramente a forte dependência de Arteta em jogadas ensaiadas, apesar do investimento maciço, afirmando: “Quando assisto ao Arsenal jogar agora, eles dependem exclusivamente de escanteios. Você gastou quase um bilhão, Mikel Arteta... e está me dizendo que a única maneira de ganhar jogos é por meio de escanteios? É ridículo.”
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Comparações com Mourinho e Simeone
Carragher observa que, após ter sido superado pelo City há dois anos, Arteta abandonou a busca por uma “imagem espelhada” do jogo fluido de Guardiola em favor de uma estrutura defensiva robusta que lembra as “artes obscuras” de José Mourinho, George Graham ou Diego Simeone. Enquanto os "críticos de estilo" têm dificuldade em apreciar essa mudança em direção ao domínio físico e às jogadas ensaiadas, Carragher a defende como uma forma necessária e "mais sombria" de desafiar seu mentor. Baseando-se em sua própria conquista defensiva na Liga dos Campeões, ele insiste que não existe uma única maneira "certa" de vencer, ecoando Thierry Henry: "Você não precisa gostar, mas deve respeitar."
Em entrevista à Sky Sports, a lenda do Arsenal, Henry, enfatizou que, embora possa não “gostar” do estilo pragmático atual, ele o respeita profundamente como uma evolução necessária. Henry argumentou que, após 22 anos sem um título da liga, a prioridade é encontrar uma maneira de vencer, observando que o Arsenal finalmente dominou a habilidade de “vencer feio” após anos sendo “intimidado”.
Torcedores do Arsenal devem ficar "insuportáveis" se conquistarem o título
Além do campo, Carragher identifica a presença online proativa e muitas vezes “histérica” do Arsenal como um dos principais fatores que alimentam o ressentimento dos torcedores neutros. Ele sugere que os torcedores do clube, por meio de importantes canais de mídia criados por fãs, tornaram-se especialistas em atingir altos e baixos extremos, tornando a perspectiva de uma conquista de um troféu importante algo assustador para os rivais. O medo de que os torcedores do Arsenal se tornem “insuportáveis” caso conquistem o título alimentou uma guerra psicológica que vai além da análise tática.
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Será que o Arsenal vai finalmente calar seus críticos?
Enquanto o Arsenal se prepara para a final da Carabao Cup contra o Manchester City, a partida representa mais do que apenas um troféu; é uma chance de finalmente responder às críticas sobre a falta de títulos. Carragher conclui que, embora rir das oportunidades perdidas pelo Arsenal tenha se tornado um “entretenimento nacional”, uma vitória em Wembley seria um salto simbólico à frente. Se Arteta conquistar uma série de títulos, a atual onda de ressentimento poderá finalmente dar lugar a uma admiração relutante, mas merecida, por parte do resto do mundo do futebol.
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