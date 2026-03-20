“Um mundo novo e estranho” – O Arsenal fez com que os torcedores se voltassem contra o clube, enquanto os neutros torcem para que o Manchester City vença a final da Carabao Cup e a disputa pelo título da Premier League, afirma Jamie Carragher

No The Telegraph, Carragher observou que até mesmo Pep Guardiola deve sentir que está vivendo em um “novo mundo estranho”. Ele argumentou que, apesar das 115 supostas infrações financeiras do City e de seu domínio implacável, a escolha do público não é mais “qualquer um, menos o City”. Em vez disso, diante de um Arsenal desesperado por títulos, Carragher acredita que o sentimento predominante mudou para um retumbante “qualquer um, menos o Arsenal”.

Essa mudança é alimentada pelas crescentes críticas ao estilo pragmático do Arsenal, recentemente destacadas por John Obi Mikel na talkSPORT. Mikel criticou duramente a forte dependência de Arteta em jogadas ensaiadas, apesar do investimento maciço, afirmando: “Quando assisto ao Arsenal jogar agora, eles dependem exclusivamente de escanteios. Você gastou quase um bilhão, Mikel Arteta... e está me dizendo que a única maneira de ganhar jogos é por meio de escanteios? É ridículo.”