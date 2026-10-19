O zagueiro do Real Madrid Eder Militao voltou a disputar uma partida oficial aos 85 minutos da vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla, no domingo. O brasileiro estava afastado desde 21 de abril por causa de uma lesão grave.

Quando Militao entrou em campo para substituir um companheiro de equipe, a torcida no Santiago Bernabeu levantou-se para aplaudi-lo.

Seu retorno é um grande reforço para o técnico Jose Mourinho diante de uma sequência desgastante de jogos.