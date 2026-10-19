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Alvino Hanafi
Traduzido por

“Um motivo para a ovação!”: Astros do Real Madrid celebram retorno emocionante de Eder Militao

Real Madrid
Eder Militao
D. Huijsen
M. Cucurella
La Liga

O zagueiro do Real Madrid Eder Militao voltou a jogar após uma lesão nos minutos finais da vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla, no domingo. Seus companheiros de equipe Dean Huijsen e Marc Cucurella prestaram homenagem ao brasileiro depois que ele foi aplaudido de pé no Santiago Bernabéu.

  • Militao volta a jogar após seis meses de ausência

    O zagueiro do Real Madrid Eder Militao voltou a disputar uma partida oficial aos 85 minutos da vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla, no domingo. O brasileiro estava afastado desde 21 de abril por causa de uma lesão grave.

    Quando Militao entrou em campo para substituir um companheiro de equipe, a torcida no Santiago Bernabeu levantou-se para aplaudi-lo.

    Seu retorno é um grande reforço para o técnico Jose Mourinho diante de uma sequência desgastante de jogos.

  • imago-sport-1084748008.jpgPS Images

    Huijsen presta homenagem a Militao, “um grande cara”

    Seu companheiro de zaga Dean Huijsen comemorou o retorno de Militao aos gramados e destacou seu caráter no vestiário. "Todos sabemos o tipo de jogador que ele é e, se o estádio o aplaude de pé, há um motivo para isso", afirmou Huijsen.

    "Estamos felizes com a volta dele. É uma ótima pessoa e um grande jogador."

    "Ele vai contribuir muito para a equipe daqui para frente."

  • Cucurella elogia a personalidade de Militao e seu impacto no vestiário

    Marc Cucurella concordou com Huijsen e destacou a energia positiva de Militao fora de campo durante sua recuperação. “Ele é um grande jogador, com muita personalidade”, disse Cucurella após a partida.

    “Ele também contribui muito no vestiário. É um cara muito alegre, e estou muito feliz por tê-lo de volta.”

    “O importante é ter todos à disposição. Quanto mais jogadores tivermos, melhor.”

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    Militao amplia as opções do Madrid para semana decisiva

    O retorno de Militao acontece em um momento decisivo da temporada do Real Madrid, com o acúmulo de jogos nas competições nacionais e europeias.

    O brasileiro recuperará gradualmente o ritmo de jogo nos próximos treinos em Valdebebas.

    Mourinho espera contar com a experiência de Militao enquanto o Real Madrid enfrenta jogos cruciais contra o RB Leipzig e o Barcelona.

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