DeFodi Images
Traduzido por
“Um motivo para a ovação!”: Astros do Real Madrid celebram retorno emocionante de Eder Militao
Militao volta a jogar após seis meses de ausência
O zagueiro do Real Madrid Eder Militao voltou a disputar uma partida oficial aos 85 minutos da vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla, no domingo. O brasileiro estava afastado desde 21 de abril por causa de uma lesão grave.
Quando Militao entrou em campo para substituir um companheiro de equipe, a torcida no Santiago Bernabeu levantou-se para aplaudi-lo.
Seu retorno é um grande reforço para o técnico Jose Mourinho diante de uma sequência desgastante de jogos.
- PS Images
Huijsen presta homenagem a Militao, “um grande cara”
Seu companheiro de zaga Dean Huijsen comemorou o retorno de Militao aos gramados e destacou seu caráter no vestiário. "Todos sabemos o tipo de jogador que ele é e, se o estádio o aplaude de pé, há um motivo para isso", afirmou Huijsen.
"Estamos felizes com a volta dele. É uma ótima pessoa e um grande jogador."
"Ele vai contribuir muito para a equipe daqui para frente."
Cucurella elogia a personalidade de Militao e seu impacto no vestiário
Marc Cucurella concordou com Huijsen e destacou a energia positiva de Militao fora de campo durante sua recuperação. “Ele é um grande jogador, com muita personalidade”, disse Cucurella após a partida.
“Ele também contribui muito no vestiário. É um cara muito alegre, e estou muito feliz por tê-lo de volta.”
“O importante é ter todos à disposição. Quanto mais jogadores tivermos, melhor.”
- PsnewZ
Militao amplia as opções do Madrid para semana decisiva
O retorno de Militao acontece em um momento decisivo da temporada do Real Madrid, com o acúmulo de jogos nas competições nacionais e europeias.
O brasileiro recuperará gradualmente o ritmo de jogo nos próximos treinos em Valdebebas.
Mourinho espera contar com a experiência de Militao enquanto o Real Madrid enfrenta jogos cruciais contra o RB Leipzig e o Barcelona.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.