Um motivo extremamente curioso: a Argentina parece querer impedir a entrada de 13 mil torcedores locais na Copa do Mundo

A lista disponibilizada pelo governo argentino contém, portanto, 13.000 nomes de pais que estão em atraso com o pagamento de pensão alimentícia aos filhos.

A administração parece defender que pessoas que não dispõem de recursos financeiros suficientes para sustentar seus próprios filhos não devem ter a possibilidade de usar seu dinheiro para viajar para assistir a um jogo da Copa do Mundo.

“Se não cuidarem dos filhos, não serão autorizados a entrar no estádio”, afirma Jorge Macri, prefeito da capital Buenos Aires, citado na reportagem.

Essa postura rígida remonta a uma iniciativa do governo nacional chamada “Safe Stands”. O programa visa identificar e, se necessário, punir pais que não destinam seu dinheiro às necessidades básicas de seus filhos.