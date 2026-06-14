De acordo com uma reportagem do jornal espanhol AS, o país sul-americano teria apresentado um pedido nesse sentido às autoridades americanas.
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Um motivo extremamente curioso: a Argentina parece querer impedir a entrada de 13 mil torcedores locais na Copa do Mundo
A lista disponibilizada pelo governo argentino contém, portanto, 13.000 nomes de pais que estão em atraso com o pagamento de pensão alimentícia aos filhos.
A administração parece defender que pessoas que não dispõem de recursos financeiros suficientes para sustentar seus próprios filhos não devem ter a possibilidade de usar seu dinheiro para viajar para assistir a um jogo da Copa do Mundo.
“Se não cuidarem dos filhos, não serão autorizados a entrar no estádio”, afirma Jorge Macri, prefeito da capital Buenos Aires, citado na reportagem.
Essa postura rígida remonta a uma iniciativa do governo nacional chamada “Safe Stands”. O programa visa identificar e, se necessário, punir pais que não destinam seu dinheiro às necessidades básicas de seus filhos.
O governo argentino já identificou 1.166 suspeitos
O país sul-americano espera, assim, conseguir localizar todas as pessoas com pensões alimentícias em atraso que tentem assistir a uma partida da Copa do Mundo em andamento, por meio do envio da lista às autoridades policiais dos Estados Unidos.
Desde a ampliação da iniciativa “Safe Stands” em 2023, ela tem recebido amplo apoio da sociedade argentina. De acordo com estatísticas oficiais, mais de quatro milhões de espectadores foram verificados em 1.328 jogos de futebol. Nesse período, 1.166 pessoas suspeitas foram identificadas e também receberam proibições de acesso aos estádios.
A atual campeã mundial, a Argentina, está novamente entre as favoritas no torneio em andamento nos EUA, México e Canadá. Na madrugada de quarta-feira (3h, horário da Alemanha), a Albiceleste disputa sua primeira partida da fase de grupos contra a Argélia. Os outros adversários são Áustria e Jordânia.