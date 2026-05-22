O jogador de 25 anos está sob os holofotes mais intensos, mas será que algum dia ele vai conseguir levar a Bola de Ouro? Quando essa pergunta foi feita ao compatriota norueguês Riise, o ex-zagueiro do Liverpool — falando em parceria com o BetVictor Online Casino — disse ao GOAL: “Há tantos jogadores bons surgindo agora.

“Acho que o Erling já deveria ter ganhado há alguns anos. Acho que, se ele quiser ganhar, precisa de um esquema em que ele simplesmente marque uma porrada de gols. Porque você tem o [Lamine] Yamal, tem o [Michael] Olise, tem tantos jogadores surgindo agora que estão fazendo jogadas que o público adora. Então, eles vão se destacar mais quando você olhar para o campo.

“Mas se o Erling continuar marcando aqueles gols incríveis, não dá para ignorá-lo. Quero dizer, ele marcou muitos gols nesta temporada. As pessoas dizem que ele teve um desempenho mediano, mas ele marca uma quantidade absurda de gols. Mas ele precisa marcar, provavelmente bater o novo recorde da Premier League e tudo mais. Aí ele vai ganhar.”