Getty/GOAL
Traduzido por
“Um monte de gols” – Erling Haaland revela o que precisa para ganhar a Bola de Ouro, depois de ser apontado como o herdeiro natural dos maiores craques de todos os tempos, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo
Haaland ficou atrás de Messi na votação do Ballon d'Or de 2023
Haaland achava que tinha feito o suficiente na temporada 2022-23 para garantir aquele troféu específico, tendo marcado 52 gols em uma memorável campanha de estreia no Etihad Stadium, que rendeu a tríplice coroa: Premier League, FA Cup e Liga dos Campeões.
Essa temporada, no entanto, foi interrompida e ficou entre as finais da Copa do Mundo no Catar. O maior jogador de todos os tempos, o argentino Messi, brilhou naquele evento, inspirando seu país à glória mundial e, por fim, conquistando sua oitava Bola de Ouro quando outra votação foi realizada.
- Getty
Haaland se prepara para disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Noruega
Haaland ficou em segundo lugar, mas não voltou a subir ao pódio desde então. Isso apesar de ter mantido um desempenho individual notável em Manchester — reescrevendo os livros de recordes ao atingir 100 gols na Premier League em apenas 111 partidas.
Ele soma 162 gols no total pelo City em 198 partidas e está perto de conquistar sua terceira Chuteira de Ouro da primeira divisão inglesa. Haaland também terá a chance neste verão de brilhar em um grande torneio internacional, com a Noruega retornando à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998.
Como Haaland, estrela do Manchester City, pode se tornar vencedor da Bola de Ouro
O jogador de 25 anos está sob os holofotes mais intensos, mas será que algum dia ele vai conseguir levar a Bola de Ouro? Quando essa pergunta foi feita ao compatriota norueguês Riise, o ex-zagueiro do Liverpool — falando em parceria com o BetVictor Online Casino — disse ao GOAL: “Há tantos jogadores bons surgindo agora.
“Acho que o Erling já deveria ter ganhado há alguns anos. Acho que, se ele quiser ganhar, precisa de um esquema em que ele simplesmente marque uma porrada de gols. Porque você tem o [Lamine] Yamal, tem o [Michael] Olise, tem tantos jogadores surgindo agora que estão fazendo jogadas que o público adora. Então, eles vão se destacar mais quando você olhar para o campo.
“Mas se o Erling continuar marcando aqueles gols incríveis, não dá para ignorá-lo. Quero dizer, ele marcou muitos gols nesta temporada. As pessoas dizem que ele teve um desempenho mediano, mas ele marca uma quantidade absurda de gols. Mas ele precisa marcar, provavelmente bater o novo recorde da Premier League e tudo mais. Aí ele vai ganhar.”
- Getty
Saída de Guardiola: Haaland deve trabalhar com um novo técnico
Como o City foi superado pelo Arsenal na disputa pelo título da Premier League nesta temporada e não conseguiu avançar contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, Haaland não é considerado um dos principais candidatos ao prêmio Ballon d’Or em 2026.
Quando questionado se esse prêmio faz parte de suas preocupações anuais, ele já havia dito: “Acho que todo mundo se importa com isso. Mas não acho que seja bom pensar nisso. Se você e sua equipe estiverem jogando muito bem, terão um bom desempenho, começarão a ganhar troféus [e] provavelmente estarão na lista.”
Manter essa mentalidade deve ser benéfico para Haaland, que se esforça para voltar à disputa por um prêmio individual icônico. Seus esforços na temporada 2026-27 acontecerão sob a orientação de um novo técnico no clube, já que Pep Guardiola decidiu encerrar uma brilhante passagem de uma década como técnico do Manchester City.