Em entrevista à Radio MARCA, Gonzalez revelou o lado acolhedor do astro longe dos holofotes: "Sinceramente, e depois de confirmar isso com outros companheiros que tivemos em comum, ele é absolutamente fantástico dentro do vestiário."

Ele acrescentou: "Dentro do vestiário, ele é uma pessoa completamente normal, acessível e alguém que te ajuda." No entanto, esse comportamento muda instantaneamente quando a bola rola: "No momento em que ele sai do vestiário e pisa no gramado, muda completamente. É um monstro competitivo."



