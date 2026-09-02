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"Um monstro competitivo" - Ex-companheiro de Al-Nassr, Alvaro Gonzalez revela como Cristiano Ronaldo é REALMENTE a portas fechadas
- AFP
Zagueiro abre o jogo
Gonzalez falou sobre a dinâmica do vestiário ao lado de Ronaldo durante o período em que dividiram o elenco do Al-Nassr, na Arábia Saudita. O zagueiro espanhol destacou que o vencedor de cinco Bolas de Ouro permaneceu notavelmente humilde e apoiou seus companheiros de equipe de forma consistente desde o momento em que chegou a Riad. Essa conexão harmoniosa deixou uma impressão duradoura durante todo o período em que estiveram à frente da força da Saudi Pro League.
Gonzalez destaca contraste gritante
Em entrevista à Radio MARCA, Gonzalez revelou o lado acolhedor do astro longe dos holofotes: "Sinceramente, e depois de confirmar isso com outros companheiros que tivemos em comum, ele é absolutamente fantástico dentro do vestiário."
Ele acrescentou: "Dentro do vestiário, ele é uma pessoa completamente normal, acessível e alguém que te ajuda." No entanto, esse comportamento muda instantaneamente quando a bola rola: "No momento em que ele sai do vestiário e pisa no gramado, muda completamente. É um monstro competitivo."
Busca implacável pela grandeza
A ética de trabalho incansável de Ronaldo também ficava evidente nos treinos, nos quais Gonzalez nunca hesitava em entrar em duelos físicos intensos com o atacante português. Esses choques intensos sempre terminavam de forma amigável fora de campo: "Depois, a gente ia para a jacuzzi, dava umas risadas e brincava, e tudo ficava esquecido."
Consolidando o lugar do ícone ao lado de seu rival de longa data nos livros de história, o veterano defensor concluiu: "Pessoas como ele e [Lionel] Messi entrarão para a história do futebol."
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Mirando uma marca histórica de gols
A dupla atuou junta em 11 partidas de todas as competições durante a campanha 2022-23, somando seis vitórias antes de Gonzalez sair. Ronaldo, agora com 41 anos e com contrato com o Al-Nassr até junho de 2027, segue em busca da monumental marca de 1.000 gols, tendo já marcado 978 gols oficiais em 1.333 partidas. Essa ambição incansável continua sendo a força motriz enquanto ele lidera o Al-Nassr nas frentes doméstica e continental.
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