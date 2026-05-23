"Um momento tão difícil" - Kylian Mbappé presta uma homenagem emocionante a um de seus "melhores companheiros de equipe" no Real Madrid, após David Alaba confirmar sua saída

Mbappé recorreu às redes sociais para expressar sua tristeza após a confirmação da saída iminente de Alaba do Real Madrid. O contrato do jogador da seleção austríaca, que está chegando ao fim, não será renovado, encerrando uma era de grande sucesso no Bernabéu, na qual ele conquistou vários troféus, incluindo a Liga dos Campeões.

Em uma postagem emocionante no Instagram, Mbappé deixou claro o quanto o experiente zagueiro significou para ele durante o tempo que passaram juntos na Espanha. “Meu irmão, é um momento tão difícil encerrar este capítulo com você”, começou o francês.