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"Um momento tão difícil" - Kylian Mbappé presta uma homenagem emocionante a um de seus "melhores companheiros de equipe" no Real Madrid, após David Alaba confirmar sua saída
Mbappé reflete sobre um vínculo especial
Mbappé recorreu às redes sociais para expressar sua tristeza após a confirmação da saída iminente de Alaba do Real Madrid. O contrato do jogador da seleção austríaca, que está chegando ao fim, não será renovado, encerrando uma era de grande sucesso no Bernabéu, na qual ele conquistou vários troféus, incluindo a Liga dos Campeões.
Em uma postagem emocionante no Instagram, Mbappé deixou claro o quanto o experiente zagueiro significou para ele durante o tempo que passaram juntos na Espanha. “Meu irmão, é um momento tão difícil encerrar este capítulo com você”, começou o francês.
De rivais a amigos íntimos
A relação entre Mbappé e Alaba vem de antes de se tornarem companheiros de equipe em Madri, já que se enfrentaram em partidas decisivas de competições europeias e internacionais. Mbappé mencionou essa evolução em sua homenagem, destacando como a dinâmica entre eles passou de uma relação de adversários para um dos laços mais importantes de sua carreira profissional.
Mbappé acrescentou: “Você é um grande jogador e uma pessoa ainda melhor. Você costumava ser um grande rival, depois se tornou um dos meus melhores companheiros de equipe aqui, e agora posso dizer que você é um amigo que o futebol me deu.”Instagram Stories
Alaba se despede após uma temporada difícil
O jogador de 33 anos tem passado por um período difícil desde que chegou do Bayern como jogador sem contrato, em 2021. Embora Alaba tenha se estabelecido rapidamente como titular na defesa, sua temporada de estreia positiva foi seguida por problemas recorrentes com lesões, que reduziram seu tempo de jogo a cada ano. Nesta temporada, ele disputou apenas 15 partidas em todas as competições, sendo titular em apenas cinco delas.
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O que o futuro reserva para Alaba?
Alaba, de 33 anos, está agora pronto para avaliar suas opções para o próximo capítulo de sua carreira após o término da Copa do Mundo. Seu histórico como zagueiro versátil e vencedor experiente significa que provavelmente haverá interesse por parte das principais ligas de todo o mundo.
Especulações atuais sugerem que uma transferência para a Série A italiana pode estar nos planos, enquanto oportunidades lucrativas na Major League Soccer dos Estados Unidos ou na Liga Profissional da Arábia Saudita também estariam em jogo.