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Um momento histórico para Jude Bellingham! O astro da Inglaterra alcança um feito inédito na Copa do Mundo, superando Harry Kane e Gary Lineker
Um final de temporada que bateu recordes para Bellingham
Naquela que ficará marcada como uma das partidas mais frenéticas da história do torneio, Bellingham se destacou para garantir seu lugar no panteão dos grandes nomes da Inglaterra. O meio-campista de 23 anos entrou em campo como reserva no final da partida, mas aproveitou ao máximo os minutos que teve, marcando um magnífico gol individual nos acréscimos do segundo tempo para selar a vitória por 6 a 4 sobre os Bleus.
A trajetória de Bellingham rumo ao recorde tem sido impecável, com seus sete gols, incluindo marcações contra o Panamá e a Croácia na fase de grupos, seguidas por dois gols contra o México e a Noruega nas oitavas de final. O ex-jogador da seleção inglesa Danny Murphy elogiou a compostura do jovem, declarando à BBC: “Ele tem muita confiança em sua própria habilidade. A paciência, a habilidade, o chute. Que gol do melhor jogador da Inglaterra!”
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Saka brilha em clássico com 10 gols
Embora Bellingham tenha sido o destaque das manchetes por seu marco histórico, ele contou com o forte apoio de um Bukayo Saka em grande fase. O ponta do Arsenal teve uma atuação impecável, marcando seus três primeiros gols na competição e levando para casa a bola da partida.
Houve um momento de classe esportiva entre as duas jovens estrelas no final da partida, quando a Inglaterra recebeu um pênalti. Bellingham parecia pronto para cobrar o pênalti e se aproximar do seu recorde, mas, em vez disso, passou a responsabilidade para Saka. Ao falar após o apito final, Saka esclareceu a situação: “Não, o Jude nunca iria cobrar. Ele foi o primeiro a dizer ‘vá lá e faça seu hat-trick’, então nenhum deles veio para me distrair. Eu sempre tive a intenção de cobrar.”
Superando Lineker e Kane
A importância da conquista de Bellingham não pode ser subestimada, já que ele ultrapassou dois dos atacantes mais prolíficos que a Inglaterra já produziu. Os seis gols de Gary Lineker no México 1986 permaneceram como referência por mais de três décadas, até que o capitão Harry Kane igualou o feito na Rússia 2018 e no torneio atual.
Bellingham agora ocupa o topo de uma lista de elite que inclui nomes como Alan Shearer, Wayne Rooney e Sir Geoff Hurst. Sua capacidade de marcar gols a partir do meio-campo tem gerado comparações com os jogadores mais completos da história do futebol. Com sete gols em uma única edição, ele conquistou o que muitos atacantes lendários não conseguiram em vários torneios.
Maior número de gols marcados por um jogador da Inglaterra em um único torneio importante
- 7 gols – Jude Bellingham (Copa do Mundo de 2026)
- 6 gols – Harry Kane (Copa do Mundo de 2026)
- 6 gols – Harry Kane (Copa do Mundo de 2018)
- 6 gols – Gary Lineker (Copa do Mundo de 1986)
- 5 gols – Alan Shearer (Eurocopa de 1996)
- 4 gols – Harry Kane (Euro 2020), Gary Lineker (Copa do Mundo de 1990), Wayne Rooney (Euro 2004), Sir Geoff Hurst (Copa do Mundo de 1966)
- 3 gols – Bukayo Saka (Copa do Mundo de 2026, Copa do Mundo de 2022), Marcus Rashford (Copa do Mundo de 2022), Raheem Sterling (Euro 2020), Harry Kane (Euro 2024), Nat Lofthouse (Copa do Mundo de 1954), Roger Hunt (Copa do Mundo de 1966), Sir Bobby Charlton (Copa do Mundo de 1966), Frank Lampard (Euro 2004), David Platt (Copa do Mundo de 1990)
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E agora, o que vem a seguir?
A partida em si foi uma anomalia na história da Copa do Mundo, sendo a disputa pelo terceiro lugar com o maior número de gols já registrada. Enquanto a Inglaterra comemorava o marco alcançado por Bellingham, a França via Kylian Mbappé estabelecer seu próprio recorde incrível. O capitão francês marcou dois gols na derrota, chegando a 22 gols no torneio, ultrapassando Lionel Messi para se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo – embora o “GOAT” argentino ainda tenha a chance de reconquistar o título na final de amanhã contra a Espanha.
Enquanto os jogadores da Inglaterra recebiam suas medalhas de bronze, o foco permaneceu no talento excepcional do meio-campo da seleção. O recorde de Bellingham é uma prova de sua ascensão como peça-chave da seleção nacional sob a liderança de Tuchel. Tendo superado nomes tão icônicos com apenas 23 anos de idade, o limite para o que Bellingham pode alcançar vestindo a camisa dos Três Leões parece inexistente.
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