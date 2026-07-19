Um momento histórico para Jude Bellingham! O astro da Inglaterra alcança um feito inédito na Copa do Mundo, superando Harry Kane e Gary Lineker

Naquela que ficará marcada como uma das partidas mais frenéticas da história do torneio, Bellingham se destacou para garantir seu lugar no panteão dos grandes nomes da Inglaterra. O meio-campista de 23 anos entrou em campo como reserva no final da partida, mas aproveitou ao máximo os minutos que teve, marcando um magnífico gol individual nos acréscimos do segundo tempo para selar a vitória por 6 a 4 sobre os Bleus.

A trajetória de Bellingham rumo ao recorde tem sido impecável, com seus sete gols, incluindo marcações contra o Panamá e a Croácia na fase de grupos, seguidas por dois gols contra o México e a Noruega nas oitavas de final. O ex-jogador da seleção inglesa Danny Murphy elogiou a compostura do jovem, declarando à BBC: “Ele tem muita confiança em sua própria habilidade. A paciência, a habilidade, o chute. Que gol do melhor jogador da Inglaterra!”











