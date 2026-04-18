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Um mistério do Manchester City! Medalhas do triplo título à venda por 30 mil libras, com a identidade do vendedor ainda desconhecida
A coleção definitiva do City vai a leilão
A coleção, que abrange a icônica temporada 2022-23 do clube, deve atrair enorme interesse tanto de colecionadores abastados quanto de historiadores do clube. Mas a identidade da pessoa por trás da venda permanece um segredo bem guardado. Atualmente, não se sabe se o vendedor é um ex-jogador ou um membro da comissão técnica que fazia parte do círculo íntimo de Pep Guardiola durante a campanha recorde. Quando contatado pelo Daily Mail Sport, Budds confirmou que as medalhas são um conjunto oficial da temporada do Triplo, enquanto o vendedor optou por permanecer anônimo.
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O que está incluído no lote surpresa?
O conjunto inclui as medalhas dos vencedores da Premier League, da FA Cup e da Liga dos Campeões, representando os três principais troféus conquistados pelo City em 2023. De acordo com a descrição do leilão, a medalha da Premier League vem em sua caixa original, com o verso exibindo a inscrição “Champions 2022-23”. A medalha da Liga dos Campeões, que marca a primeira conquista do clube na prestigiada competição europeia, também apresenta uma inscrição e uma fita, enquanto a medalha da FA Cup vem acompanhada de sua fita e do estojo original. Mais duas medalhas completam a coleção, já que o Man City também conquistou a Supercopa da UEFA e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2023, completando uma coleção completa de troféus.
Oportunidade rara de investimento para os torcedores do Manchester City
O lance inicial pelo conjunto foi fixado em 30 mil libras, mas os especialistas acreditam que o preço final será significativamente mais alto. A Budds estimou que as medalhas poderão atingir um valor entre 50 mil e 80 mil libras quando o leilão for encerrado. Dada a natureza única da temporada 2022-23, a coleção representa uma parte significativa da história do futebol moderno. “Esta maravilhosa coleção de medalhas oferece uma oportunidade rara para colecionadores, torcedores e investidores sérios na história do futebol de dar lances por medalhas relacionadas a uma temporada histórica do time de Manchester”, afirmou a casa de leilões. “Estamos muito animados por realizar este leilão e esperamos grande interesse.”
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Relembrando a histórica temporada 2022-23 do Manchester City
A equipe de Guardiola garantiu seu lugar nos livros de história ao terminar com cinco pontos de vantagem sobre o Arsenal e conquistar o título do campeonato, antes que o único gol de Rodri contra a Inter garantisse a sua primeira Liga dos Campeões. É improvável que essa temporada de domínio se repita tão cedo, o que torna esses itens algumas das peças mais cobiçadas do mundo das recordações do futebol moderno.