Um mistério do Manchester City! Medalhas do triplo título à venda por 30 mil libras, com a identidade do vendedor ainda desconhecida

O conjunto inclui as medalhas dos vencedores da Premier League, da FA Cup e da Liga dos Campeões, representando os três principais troféus conquistados pelo City em 2023. De acordo com a descrição do leilão, a medalha da Premier League vem em sua caixa original, com o verso exibindo a inscrição “Champions 2022-23”. A medalha da Liga dos Campeões, que marca a primeira conquista do clube na prestigiada competição europeia, também apresenta uma inscrição e uma fita, enquanto a medalha da FA Cup vem acompanhada de sua fita e do estojo original. Mais duas medalhas completam a coleção, já que o Man City também conquistou a Supercopa da UEFA e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2023, completando uma coleção completa de troféus.