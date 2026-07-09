Segundo essas informações, estaria sendo cogitado um contrato até a Copa do Mundo de 2030, todos os “pontos essenciais” já teriam sido discutidos — e o campeão mundial de 2014, Per Mertesacker, deve ingressar na federação.

A rescisão do contrato de Klopp como diretor de futebol da Red Bull até 2029 é considerada o principal obstáculo a ser superado no caminho para assumir o cargo de técnico da seleção alemã. No entanto, aparentemente, a questão da indenização milionária está fora de questão; em vez disso, Klopp (59) deve permanecer como embaixador publicitário do grupo austríaco de bebidas energéticas. Pelo menos isso deve gerar bastante debate entre os torcedores, tendo em vista a reputação do grupo no futebol.

Os temores do jogador com mais partidas pela seleção alemã, Lothar Matthäus, em relação ao salário de Klopp, aparentemente não se confirmarão. Segundo informações do jornal “Bild”, Klopp receberia apenas “um pouco mais por ano do que seu antecessor, Julian Nagelsmann (7 milhões de euros)”. Matthäus havia falado anteriormente de um “pacote financeiro que causa dor de cabeça”.

O contrato de Klopp com a Adidas (a DFB passará a patrocinar a Nike) também não seria um problema, já que ele expira após a Copa do Mundo. A DFB, a Adidas e o diretor executivo responsável da Red Bull, Oliver Mintzlaff, não responderam inicialmente a um pedido de comentário.