É o que relata o jornal *Bild* nesta quinta-feira, apresentando detalhes de um possível acordo entre a DFB e seu candidato preferido. No entanto, isso deixa um gosto amargo, especialmente para os tradicionalistas do futebol.
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Um mega-contrato com um gosto amargo: tudo parece estar definido para a nomeação de Jürgen Klopp como novo técnico da seleção alemã
Segundo essas informações, estaria sendo cogitado um contrato até a Copa do Mundo de 2030, todos os “pontos essenciais” já teriam sido discutidos — e o campeão mundial de 2014, Per Mertesacker, deve ingressar na federação.
A rescisão do contrato de Klopp como diretor de futebol da Red Bull até 2029 é considerada o principal obstáculo a ser superado no caminho para assumir o cargo de técnico da seleção alemã. No entanto, aparentemente, a questão da indenização milionária está fora de questão; em vez disso, Klopp (59) deve permanecer como embaixador publicitário do grupo austríaco de bebidas energéticas. Pelo menos isso deve gerar bastante debate entre os torcedores, tendo em vista a reputação do grupo no futebol.
Os temores do jogador com mais partidas pela seleção alemã, Lothar Matthäus, em relação ao salário de Klopp, aparentemente não se confirmarão. Segundo informações do jornal “Bild”, Klopp receberia apenas “um pouco mais por ano do que seu antecessor, Julian Nagelsmann (7 milhões de euros)”. Matthäus havia falado anteriormente de um “pacote financeiro que causa dor de cabeça”.
O contrato de Klopp com a Adidas (a DFB passará a patrocinar a Nike) também não seria um problema, já que ele expira após a Copa do Mundo. A DFB, a Adidas e o diretor executivo responsável da Red Bull, Oliver Mintzlaff, não responderam inicialmente a um pedido de comentário.
- AFP
O candidato preferido de Uli Hoeneß deverá trazer benefícios à DFB
De acordo com a reportagem do *Bild*, Mertesacker é o principal candidato à sucessão de Andreas Rettig, diretor executivo da DFB, que deixará o cargo no final do ano. O comentarista da ZDF, de 41 anos, já manifestou publicamente interesse em ocupar um cargo na federação. Recentemente, Lothar Matthäus, recordista de partidas pela seleção alemã, e Uli Hoeneß, presidente do Bayern, também defenderam a candidatura de Mertesacker.
“Tudo o que Per Mertesacker diz na televisão faz sentido. Ele nunca é ofensivo, mas mesmo assim é crítico. Quem fica oito anos no Arsenal precisa saber o que faz – e é exatamente disso que precisamos agora”, disse Hoeneß recentemente ao jornal “Bild”. No entanto, Mertesacker planeja, inicialmente, tirar um tempo de folga; portanto, uma entrada no cargo no início do ano poderia ser uma boa opção.
O que se sabe é que o presidente da DFB, Bernd Neuendorf, e o chefe da Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, partirão em breve para sua “Missão Klopp”. Os dirigentes do futebol alemão querem encontrar pessoalmente nos Estados Unidos o técnico que desejam contratar — que está cobrindo a Copa do Mundo para a MagentaTV —, a fim de “trocar ideias”. A estreia de Klopp como técnico da seleção alemã seria provavelmente na estreia da Liga das Nações, em Amsterdã, contra a Holanda, em setembro.
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