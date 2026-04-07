“Um massacre!” – O PSG é apontado como favorito para acabar com as esperanças “catastróficas” do Liverpool na Liga dos Campeões na primeira partida das quartas de final, enquanto o campeão da Copa do Mundo afirma que “a diferença de nível é colossal”

O contraste no momento das equipes é gritante. O PSG chega à partida como claro favorito, impulsionado pelo domínio no campeonato nacional e por um elenco que parece fisicamente superior ao de seus adversários ingleses. O ex-jogador da seleção francesa Dugarry acredita que a diferença de nível é agora tão grande que os Reds têm poucas chances de sair vivos da viagem à capital francesa.

“Vai ser moleza, sinceramente. O Liverpool está um desastre”, disse Dugarry àRMC. “14 vitórias, 10 derrotas e 7 empates desde o início da temporada no campeonato. Eles estão em uma situação catastrófica. Não vou dizer que têm jogadores ruins, mas não jogam em conjunto. Na minha opinião, a diferença de nível é colossal. Acho que o PSG vai resolver as quartas de final já na primeira partida.

“Você vê o Liverpool jogar? Eles não têm pernas, não têm nada. Tecnicamente, têm bons jogadores, não são desajeitados, mas jogam a 4 km/h. Quando você vê a intensidade que o Paris Saint-Germain consegue colocar... vai ser um massacre!”