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“Um massacre!” – O PSG é apontado como favorito para acabar com as esperanças “catastróficas” do Liverpool na Liga dos Campeões na primeira partida das quartas de final, enquanto o campeão da Copa do Mundo afirma que “a diferença de nível é colossal”
Dugarry prevê uma vitória fácil do Paris
As quartas de final da Liga dos Campeões reúnem dois dos grandes nomes da Europa, mas a narrativa em torno do confronto é, inesperadamente, unilateral. Enquanto Luis Enrique mantém o PSG confortavelmente na liderança da Ligue 1 e em plena forma no momento certo, o desempenho do Liverpool sob o comando de Slot nesta temporada tem enfrentado obstáculos significativos.
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Uma diferença “colossal” de nível
O contraste no momento das equipes é gritante. O PSG chega à partida como claro favorito, impulsionado pelo domínio no campeonato nacional e por um elenco que parece fisicamente superior ao de seus adversários ingleses. O ex-jogador da seleção francesa Dugarry acredita que a diferença de nível é agora tão grande que os Reds têm poucas chances de sair vivos da viagem à capital francesa.
“Vai ser moleza, sinceramente. O Liverpool está um desastre”, disse Dugarry àRMC. “14 vitórias, 10 derrotas e 7 empates desde o início da temporada no campeonato. Eles estão em uma situação catastrófica. Não vou dizer que têm jogadores ruins, mas não jogam em conjunto. Na minha opinião, a diferença de nível é colossal. Acho que o PSG vai resolver as quartas de final já na primeira partida.
“Você vê o Liverpool jogar? Eles não têm pernas, não têm nada. Tecnicamente, têm bons jogadores, não são desajeitados, mas jogam a 4 km/h. Quando você vê a intensidade que o Paris Saint-Germain consegue colocar... vai ser um massacre!”
O fator medo no Parc des Princes
A vantagem psicológica também parece favorecer os anfitriões. Dugarry sugere que o histórico recente do PSG contra times da Premier League instilou um sentimento de pavor nas equipes inglesas, com o Chelsea sofrendo uma derrota por 8 a 2 no placar agregado para os gigantes franceses nas oitavas de final.
“Basta pensar que eles acabaram de sofrer quatro gols contra o Manchester City, que vimos contra o Real Madrid... O momento é importante na segunda metade da temporada”, acrescentou ele. “Eles estão com medo. Todas as equipes inglesas vêm levando goleadas há cerca de um ano e meio. Agora, todas têm medo do Paris Saint-Germain. Garanto que eles vão chegar apavorados.”
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O histórico de resultados não é nada animador
A difícil batalha do Liverpool fica ainda mais complicada devido a uma lista crescente de lesionados. Arne Slot não poderá contar com o goleiro Alisson Becker, enquanto jogadores como Alexander Isak e Jeremie Frimpong ainda lutam para atingir a forma física ideal. Isso deixa um time enfraquecido dos Reds, que atualmente enfrenta dificuldades na Premier League, diante de um PSG praticamente sem lesionados.
Com o Liverpool tendo vencido apenas uma das últimas cinco partidas em todas as competições, as estatísticas não são nada animadoras. Enquanto isso, o PSG de Luis Enrique conquistou vitórias em quatro partidas consecutivas, destacando a diferença “colossal” de rendimento que Dugarry espera ver refletida no placar nesta quarta-feira.