"Um leão não consegue ficar parado" - Endrick se despede com emoção dos torcedores do Lyon, enquanto o craque do Real Madrid afirma que sua passagem bem-sucedida por empréstimo "daria um ótimo filme"

Endrick anunciou oficialmente sua saída do Lyon após o término de seu período de empréstimo de seis meses pelo Real Madrid. O jogador de 19 anos usou as redes sociais para compartilhar um vídeo comovente, refletindo sobre seu crescimento na França após um período difícil na Espanha, onde teve dificuldades para garantir minutos regulares. Sua despedida vem logo após uma ovação de pé da torcida no Estádio Groupama durante a última partida do Lyon contra o Lens, um sinal claro do vínculo que ele construiu com os torcedores em um curto espaço de tempo.

Em seu discurso emocionado, Endrick usou a metáfora do mascote de seu clube atual para descrever sua trajetória. “No Brasil, quando alguém está passando por um momento difícil, costuma-se dizer que precisa ‘matar um leão por dia’. Durante vários meses, passei por uma situação que nenhum atleta deveria ter que enfrentar, mas decidi que não iria matar um único leão. Decidi me tornar um. E foi aqui que encontrei o que precisava para recuperar minhas forças. Para seguir meu instinto. Para atacar como um leão. Para defender minha família, que me apoiou, e aqueles que me receberam tão calorosamente”, começou o atacante.







