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"Um leão não consegue ficar parado" - Endrick se despede com emoção dos torcedores do Lyon, enquanto o craque do Real Madrid afirma que sua passagem bem-sucedida por empréstimo "daria um ótimo filme"
Endrick escreve mensagem sincera aos torcedores do OL
Endrick anunciou oficialmente sua saída do Lyon após o término de seu período de empréstimo de seis meses pelo Real Madrid. O jogador de 19 anos usou as redes sociais para compartilhar um vídeo comovente, refletindo sobre seu crescimento na França após um período difícil na Espanha, onde teve dificuldades para garantir minutos regulares. Sua despedida vem logo após uma ovação de pé da torcida no Estádio Groupama durante a última partida do Lyon contra o Lens, um sinal claro do vínculo que ele construiu com os torcedores em um curto espaço de tempo.
Em seu discurso emocionado, Endrick usou a metáfora do mascote de seu clube atual para descrever sua trajetória. “No Brasil, quando alguém está passando por um momento difícil, costuma-se dizer que precisa ‘matar um leão por dia’. Durante vários meses, passei por uma situação que nenhum atleta deveria ter que enfrentar, mas decidi que não iria matar um único leão. Decidi me tornar um. E foi aqui que encontrei o que precisava para recuperar minhas forças. Para seguir meu instinto. Para atacar como um leão. Para defender minha família, que me apoiou, e aqueles que me receberam tão calorosamente”, começou o atacante.
- (C)Getty Images
O sucesso na França gera alegações de plágio
A transferência por empréstimo revelou-se um golpe de mestre para todas as partes envolvidas. Endrick conseguiu marcar oito gols e dar oito assistências em apenas 21 partidas, um desempenho que ajudou a estabilizar a temporada do Lyon e garantiu o quarto lugar na Ligue 1. O jogador admitiu que a experiência foi tão transformadora que poderia ser adaptada para o cinema, destacando o quanto aproveitou o tempo longe das pressões de Madri.
Endrick continuou: “Os meses de ansiedade deram lugar a meses de alegria, vitórias, mas também de aprendizado. Fiz novos amigos. Me aproximei ainda mais daqueles que já tinha e descobri que nosso lugar é onde quer que estejamos, com aqueles que amamos e com aqueles que nos amam. É por isso que esse tempo que passei com eles e com vocês, sem dúvida, daria um ótimo filme.”
Um leão a caminho de volta a Madri
Apesar de seu evidente carinho por Lyon, a realidade contratual obriga o brasileiro a retornar ao seu clube de origem, onde se espera que tenha grande destaque na próxima temporada. Notícias sugerem que ele atuará sob a orientação de José Mourinho, que está prestes a fazer um retorno sensacional ao banco de reservas do Real Madrid. Endrick reconheceu que, embora seu coração permaneça em Lyon, sua trajetória profissional deve continuar em outro lugar, já que ele volta para a Espanha com muito mais experiência do que quando partiu.
"Infelizmente... um leão não pode ficar em um só lugar", acrescentou Endrick. "Agora devo me despedir e iniciar uma viagem de volta que será muito mais longa, pois estou partindo com muito mais bagagem do que quando cheguei. E mesmo quando essa jornada chegar ao fim, levarei esta cidade comigo, pelo resto da minha vida, no meu coração e na minha memória. Sempre que vejo o sorriso do meu filho, que Deus concedeu à nossa família aqui. Obrigado por tudo, Lyon, você estará sempre no meu coração.”
- Getty Images Sport
De olho na Copa do Mundo e no Bernabéu
O momento do retorno de Endrick a Madri não poderia ser melhor, já que ele também foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira que disputará a próxima Copa do Mundo. Sua excelente fase na Ligue 1 garantiu sua vaga na Seleção, e ele buscará levar esse ímpeto para o maior torneio do futebol internacional antes de se apresentar para os treinos de pré-temporada em Madri.
Enquanto o Lyon precisa agora encontrar uma maneira de substituir sua produção ofensiva enquanto se prepara para as eliminatórias da Liga dos Campeões, os torcedores do Real Madrid aguardam ansiosamente o retorno de um jogador que parece pronto para finalmente brilhar no cenário da La Liga. O jovem havia declarado anteriormente que deixaria seu futuro nas mãos de Deus, mas, por enquanto, o caminho leva diretamente de volta ao Bernabéu, onde ele buscará provar que é de fato o “leão” em que se tornou durante sua passagem bem-sucedida pela França.