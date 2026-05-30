Um lapso engraçado e uma nova pressão: Alexander Zverev de repente se vê diante de uma oportunidade única no Aberto da França

"Tenho que me concentrar nas coisas que posso controlar, e essas são as minhas partidas", disse o terceiro colocado no ranking mundial, natural de Hamburgo, após sua vitória por 6-4, 6-3, 5-7 e 6-2 contra o herói local: "Agora vou jogar contra o Frenkie de Jong, o resto não me interessa."

Frenkie de Jong? O pequeno e engraçado lapso de Zverev, após cerca de três horas de trabalho árduo até tarde da noite, deve-se provavelmente à hora avançada. É claro que Zverev sabe que não está enfrentando o jogador de futebol do FC Barcelona, mas sim Jesper de Jong, que já lhe tirou um set no ano passado em Paris.

O holandês, atualmente em 106º lugar no ranking mundial, está tendo uma campanha surpreendente no Bois de Boulogne. O jogador de 25 anos perdeu a final da fase de qualificação, mas ainda assim conseguiu entrar no quadro principal como “lucky loser”. De Jong derrotou, em sua primeira partida, a lenda suíça Stan Wawrinka e, mais recentemente, na terceira rodada, venceu em cinco sets o russo Karen Khachanov, que havia sido derrotado por Zverev na final olímpica de Tóquio em 2021 – Zverev terá que estar totalmente concentrado.