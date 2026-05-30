Alexander Zverev apareceu às 1h30, de chinelos, nas entranhas da quadra Philippe-Chatrier, sabendo exatamente o que queria dizer. E também o que não queria dizer. Ele, o principal candidato ao título do Aberto da França após as eliminações de Jannik Sinner e Novak Djokovic? Zverev não quis saber disso, pelo menos por enquanto, após sua vitória na partida noturna contra o francês Quentin Halys.
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Um lapso engraçado e uma nova pressão: Alexander Zverev de repente se vê diante de uma oportunidade única no Aberto da França
"Tenho que me concentrar nas coisas que posso controlar, e essas são as minhas partidas", disse o terceiro colocado no ranking mundial, natural de Hamburgo, após sua vitória por 6-4, 6-3, 5-7 e 6-2 contra o herói local: "Agora vou jogar contra o Frenkie de Jong, o resto não me interessa."
Frenkie de Jong? O pequeno e engraçado lapso de Zverev, após cerca de três horas de trabalho árduo até tarde da noite, deve-se provavelmente à hora avançada. É claro que Zverev sabe que não está enfrentando o jogador de futebol do FC Barcelona, mas sim Jesper de Jong, que já lhe tirou um set no ano passado em Paris.
O holandês, atualmente em 106º lugar no ranking mundial, está tendo uma campanha surpreendente no Bois de Boulogne. O jogador de 25 anos perdeu a final da fase de qualificação, mas ainda assim conseguiu entrar no quadro principal como “lucky loser”. De Jong derrotou, em sua primeira partida, a lenda suíça Stan Wawrinka e, mais recentemente, na terceira rodada, venceu em cinco sets o russo Karen Khachanov, que havia sido derrotado por Zverev na final olímpica de Tóquio em 2021 – Zverev terá que estar totalmente concentrado.
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Alexander Zverev: Agora ou nunca, após a eliminação de Sinner no Aberto da França
E isso o tricampeão de finais de Grand Slam sabe bem, sendo o único jogador do Top 5 do ranking mundial ainda na competição e satisfeito com seu nível. “Mesmo tendo passado por um pequeno momento de queda hoje, sinto que meu nível está lá”, disse Zverev: “Vou fazer de tudo para jogar um bom tênis também na segunda semana e vencer todas as minhas partidas.”
Zverev vem cumprindo seu programa com grande desenvoltura até agora — inclusive diante das muitas perguntas sobre se, após o tropeço de seus concorrentes ao título em Paris, chegaria para ele o grande momento.
Os especialistas, pelo menos, têm certeza de que ele pode ser bem-sucedido. Boris Becker, após a dramática eliminação de Sinner, classificou o jogador de 29 anos sem rodeios como “grande favorito” na Eurosport, e Mats Wilander concordou com ele. “É claro que ele está se colocando sob enorme pressão, porque quer finalmente conquistar seu primeiro título de Grand Slam”, disse o tricampeão de Paris: “Mas agora a pressão também vem de fora – de todos nós. Todos acreditam que ele provavelmente nunca vai ganhar esse título se não conseguir desta vez”, afirmou o sueco.
Wilander acrescentou imediatamente que está convencido de que Zverev conquistará um título de Grand Slam. A chance em Paris está ao alcance das mãos.