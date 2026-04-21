Um lado positivo na situação do FC Bayern: Vincent Kompany lança um aviso claro e ainda tem uma grande questão a colocar

Na vitória por 5 a 0 sobre o FC St. Pauli, Musiala voltou a integrar o time titular pela primeira vez em mais de um mês. Ele jogou com a mesma agilidade de sempre, marcou o histórico 101º gol nesta temporada da Bundesliga e ainda deu uma assistência.

Na espetacular vitória por 4 a 3 na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, Musiala, com um drible, primeiro provocou o primeiro cartão amarelo para Eduardo Camavinga — que mais tarde foi expulso — e, em seguida, preparou de forma espetacular o gol decisivo de empate de Luis Díaz com um passe de calcanhar — tudo isso após entrar no lugar de Serge Gnabry, que, na ausência de Musiala, havia se consolidado na posição preferida deste no meio-campo ofensivo central.

Três dias depois, Gnabry sofreu uma lesão nos adutores da coxa direita durante o treino. Com certeza, o jogador de 30 anos perderá a reta final da temporada com o Bayern de Munique e, provavelmente, também a Copa do Mundo com a seleção alemã. Tanto aqui quanto lá, ele disputa tempo de jogo com Musiala.

Na festa do título contra o VfB Stuttgart, Musiala entrou, como esperado, no time titular no lugar de Gnabry. Ele repetidamente partiu para o drible, abrindo buracos na defesa do Stuttgart; um desses dribles acabou resultando no gol de empate de Raphael Guerreiro. Foi o quarto ponto de Musiala em três jogos. No intervalo, o técnico Vincent Kompany o substituiu – sem exagerar na carga de trabalho! “Foi planejado assim”, garantiu Musiala.