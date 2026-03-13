Getty/GOAL
Um jogo em casa para a Espanha! O confronto da Finalissima com a Argentina poderá ser disputado no Santiago Bernabeu, depois de o plano do Catar ter sido abandonado devido ao conflito no Médio Oriente
Uma corrida contra o tempo em Madri
O prestigioso confronto entre os campeões da Europa e da América do Sul estava inicialmente previsto para acontecer em Doha. No entanto, o conflito crescente no Oriente Médio, incluindo ataques iranianos a bases dentro do país e uma intensificação geral das tensões regionais, tornou o plano original inviável. Faltando apenas duas semanas para o início da partida, os organizadores estão trabalhando incansavelmente para encontrar uma alternativa adequada. A RFEF obteve a aprovação do Real Madrid e das autoridades locais para sediar a partida no Santiago Bernabeu. No entanto, a proposta enfrenta um obstáculo significativo: a Associação Argentina de Futebol (AFA) se opõe à ideia de jogar no que considera um ambiente “doméstico” para a La Roja, expressando preocupações com uma possível perda de neutralidade competitiva.
Negociando a narrativa do “visitante”
Em transmissão no El Larguero, o jornalista Esteban Edul explicou que a AFA considera que jogar em Madri colocaria a Albiceleste em desvantagem injusta. Esse sentimento levou a um impasse entre a UEFA e a CONMEBOL, com a fonte da RFEF acrescentando que não há acordo em vigor, colocando o jogo em risco de ser totalmente cancelado.
Explorando terreno neutro e atrasos
Com a proposta do Bernabeu causando divisão, surgiram três caminhos distintos para salvar o jogo. O primeiro é um novo adiamento para o final do ano, embora o calendário internacional lotado torne isso difícil. A segunda opção envolve a escolha de um local neutro tradicional na Europa, com Londres, Lisboa e Roma atualmente sendo consideradas como possíveis compromissos. A terceira opção, mais radical, envolve a contraproposta da Argentina de sediar o jogo no Monumental, em Buenos Aires — uma medida vista em grande parte como uma jogada tática nas negociações. A Espanha enfrenta riscos significativos; o técnico Luis de la Fuente está ansioso para que o jogo aconteça, a fim de testar sua equipe contra os campeões mundiais, especialmente devido à incerteza em torno de um amistoso secundário contra o Egito no Catar.
Uma decisão decisiva para De la Fuente
Se a Finalissima for oficialmente adiada ou cancelada, a Espanha enfrentará um pesadelo logístico para garantir adversários de alto nível para a próxima pausa internacional. De la Fuente recebeu a promessa de dois jogos, mas a ausência de um acordo finalizado com a Argentina ou o Egito deixa a equipe em limbo. A prioridade da Argentina continua sendo proteger a integridade da partida, garantindo que seus jogadores veteranos não sejam submetidos a viagens desnecessárias ou ambientes hostis.
