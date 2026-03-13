Um jogo em casa para a Espanha! O confronto da Finalissima com a Argentina poderá ser disputado no Santiago Bernabeu, depois de o plano do Catar ter sido abandonado devido ao conflito no Médio Oriente

Com a proposta do Bernabeu causando divisão, surgiram três caminhos distintos para salvar o jogo. O primeiro é um novo adiamento para o final do ano, embora o calendário internacional lotado torne isso difícil. A segunda opção envolve a escolha de um local neutro tradicional na Europa, com Londres, Lisboa e Roma atualmente sendo consideradas como possíveis compromissos. A terceira opção, mais radical, envolve a contraproposta da Argentina de sediar o jogo no Monumental, em Buenos Aires — uma medida vista em grande parte como uma jogada tática nas negociações. A Espanha enfrenta riscos significativos; o técnico Luis de la Fuente está ansioso para que o jogo aconteça, a fim de testar sua equipe contra os campeões mundiais, especialmente devido à incerteza em torno de um amistoso secundário contra o Egito no Catar.