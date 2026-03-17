Pep Guardiola nunca escondeu que é um grande fã de Phil Foden. Já em 2019, quando Foden basicamente acabara de entrar no grande cenário do futebol, ele o descreveu como “o jogador mais talentoso que já vi em toda a minha carreira como treinador”.
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Um jogador sem gols na hora errada! O “jogador mais talentoso” de Pep Guardiola está passando por uma fase muito difícil no ManCity
Mas e quanto a Lionel Messi, alguém poderia perguntar? O técnico do Manchester City fez uma comparação reveladora sobre isso no final de novembro: “Ele foi brilhante durante toda a temporada”, disse Guardiola sobre Foden, de 25 anos. “Lembro-me de um jogador que treinei no Barcelona, que chegava à área e chutava de fora. Ele é o jogador mais parecido que já vi."
Essas palavras parecem ter motivado Foden. Elas surgiram justamente no momento em que o ala ofensivo iniciava a melhor fase de sua temporada atual. Em quatro jogos do campeonato, todos vencidos pelo City, Foden marcou seis gols e deu uma assistência.
Embora Guardiola tenha escalado Foden pelos 90 minutos em cada uma das quatro partidas seguintes da Premier League, desde então é possível observar uma clara ruptura. Foden entrou em campo 12 vezes desde então e ficou 13 partidas sem marcar nenhum ponto. Seu último gol foi marcado no final da série mencionada, em 14 de dezembro.
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Phil Foden está passando por uma fase difícil no Manchester City
Foden está passando por uma fase difícil, que começou mais ou menos no início do ano. Desde o começo de janeiro, ele não joga mais os 90 minutos completos. Das 20 partidas que o City disputou em 2026, ele não foi titular em metade delas (seis vezes no banco, quatro vezes no elenco sem entrar em campo).
É notável: nos jogos importantes, Guardiola vem apostando em outros jogadores há algum tempo. Na recente derrota por 3 a 0 na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, Foden assistiu aos 90 minutos do lado de fora, assim como em fevereiro contra o Liverpool.
Guardiola não seria Guardiola, é claro, se não respondesse às inúmeras perguntas da imprensa inglesa sobre Foden à sua maneira típica. “Não tenho zero, zero, zero dúvidas sobre o Phil”, disse o espanhol há algumas semanas. “Ele só precisa se concentrar em jogar futebol e ir pescar. Se fizer isso, o Phil estará de volta. Não faz nem 20 séculos que ele foi o melhor jogador da Premier League.”
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Phil Foden enfrenta problemas na seleção inglesa
Isso não está errado, mas, no esporte de ponta, pouco menos de dois anos podem facilmente parecer uma eternidade. Na conquista do título em 2023/24, Foden foi o grande destaque do elenco de Guardiola, com 19 gols e oito assistências em 35 jogos; o prêmio da liga que recebeu foi totalmente merecido.
Se quisermos traçar um panorama mais amplo, porém, a trajetória de Foden tem apresentado uma ligeira queda desde então. Embora tenha sido titular na campanha rumo à final do Euro sob o comando do técnico da seleção, Gareth Southgate, ele não participou de nenhum gol. Com os Three Lions, as coisas simplesmente não parecem dar certo para Foden.
Ele já soma 47 partidas pela seleção. Considerando sua qualidade e sua média habitual, apenas quatro gols e dez assistências (apenas três participações em gols em grandes torneios) são, no entanto, simplesmente fracos. Nesse cenário internacional, Foden raramente conseguiu repetir o desempenho que exibia em Manchester.
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Thomas Tuchel convocou Foden apenas duas vezes até agora
Sua atual fase de baixa forma chega, portanto, em um momento inoportuno também nesse aspecto. Enquanto Southgate e Guardiola sempre demonstraram grande confiança nele, o técnico da seleção, Thomas Tuchel, agiu de maneira um pouco diferente até agora. Ele convocou Foden apenas para duas das cinco convocações realizadas até o momento.
Depois de ficar de fora por três convocatórias consecutivas, Tuchel trouxe Foden de volta ao elenco em novembro e prometeu a ele um “papel central”. No entanto, nos dois jogos contra a Sérvia e a Albânia, ele entrou como reserva e jogou apenas 53 dos 180 minutos possíveis.
Além disso, Tuchel vê Foden como um meia-atacante e não como um ponta. No centro do ataque, porém, a concorrência é grande. Assim que estiver em forma novamente, Jude Bellingham deve ter seu lugar garantido para a próxima Copa do Mundo, assim como Morgan Rogers. Eberechi Eze também ainda está na disputa.
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Guardiola mentiu ao fazer uma previsão sobre Foden
Por falar em concorrência: é claro que Foden também enfrenta isso no ManCity. E isso vai contra a previsão que Guardiola fez no passado. “Ele é o único jogador que não pode ser vendido sob nenhuma circunstância. Nem mesmo por 500 milhões de euros”, escreveu Pep em 2019 em seu livro “Pep’s City: The Making of a Superteam” e deixou claro: “Phil não vai a lugar nenhum. Ele é o Manchester City. Não vamos contratar ninguém para a posição dele.”
Isso foi, no mínimo, uma mentira. Afinal, chegaram Ferran Torres (2020), Jack Grealish (2021), Jeremy Doku (2023), Savinho (2024) e, mais recentemente, Rayan Cherki (2025) e Antoine Semenyo (2026) – vários jogadores que atuam em posições bastante semelhantes às de Foden. Já na temporada anterior, ele não estava mais na escalação inicial em 23 de suas 49 partidas oficiais.
O restante da temporada, embora possa trazer troféus para o City apenas nas duas competições de copa, devido à provável perda dos títulos da Liga e da Liga dos Campeões, será, portanto, muito decisivo para Foden. Ele pode se considerar afortunado por Guardiola continuar a lhe dar preferência — mesmo que tenha perdido importância para a equipe nas últimas semanas.
“Ele é meu filho, ele é nosso filho”, disse o espanhol. “Passo a passo, ele vai voltar. Tentamos protegê-lo e levá-lo de volta à sua melhor forma. Em uma carreira de oito ou nove anos, às vezes há altos e baixos. É simples assim. Não serei eu quem duvidará da qualidade e da importância de Phil.”
Phil Foden: Estatísticas no Manchester City
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