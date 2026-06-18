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رونالدو - البرتغالai - Gemini
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Um jogador intocável... Será que Ronaldo se tornou o maior dilema tático da seleção portuguesa?

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C. Ronaldo
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O astro português surpreende a todos com uma atuação medíocre na primeira rodada da Copa do Mundo dos EUA de 2026

O empate da Portugal contra a República Democrática do Congo na estreia na Copa do Mundo de 2026 não foi apenas um tropeço passageiro, mas trouxe de volta à tona uma questão que assombra a seleção portuguesa há muitos anos: como é que uma equipe com tantos astros consegue apresentar um desempenho abaixo de seu verdadeiro potencial?

No papel, a Portugal parece uma das seleções mais equilibradas do mundo, com nomes do calibre de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha e João Neves, que oferecem a qualquer técnico dezenas de opções táticas, mas, dentro de campo, a seleção parece estar presa a limitações que a impedem de explorar plenamente seu potencial.

E a cada novo tropeço, a discussão volta ao mesmo ponto: será que a Portugal se tornou refém da presença de Cristiano Ronaldo? Ou será que a verdadeira crise reside no técnico Roberto Martínez, que até agora não conseguiu encontrar a fórmula certa para aproveitar sua lenda sem que a equipe pague o preço por isso?

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo... Da primeira solução ao maior dilema

    Por muitos anos, a mera presença de Cristiano Ronaldo foi suficiente para dar à Portugal uma vantagem psicológica e técnica sobre a maioria de seus adversários — o jogador que carregou a seleção nas costas em vários momentos históricos e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos, detentor de recordes difíceis de serem repetidos.

    Mas o futebol não fica preso ao passado. O Ronaldo de hoje não é mais aquele que atacava os espaços com a velocidade de um raio ou pressionava os zagueiros durante toda a partida; a idade impôs uma realidade diferente, e suas funções em campo mudaram visivelmente.

    O problema não está nessa transformação natural, mas no fato de que a Portugal ainda o trata, às vezes, como o eixo central de tudo; a equipe continua buscando-o na maioria dos ataques, e sua presença ainda impõe um certo estilo de jogo, embora a própria natureza do jogador tenha mudado.

    Por outro lado, a seleção portuguesa conta com um grupo de jogadores capazes de apresentar um futebol mais variado, rápido e dinâmico, mas o esquema de jogo muitas vezes volta a girar em torno de Ronaldo.

    E aí surge a pergunta difícil: será que a presença da lenda portuguesa passou a limitar as opções disponíveis para a equipe, em vez de ampliá-las?

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  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Martínez... o técnico que teme a grande decisão

    Se Ronaldo é parte do problema, a outra parte diz respeito ao técnico Roberto Martiner; o treinador espanhol tem em mãos um dos elencos mais fortes do campeonato, mas não parece disposto a tomar decisões que possam gerar polêmica.

    Até o momento, a seleção portuguesa continua tratando Ronaldo como um jogador intocável, tanto no que diz respeito à titularidade quanto à permanência em campo pelo maior tempo possível.

    Mas as grandes seleções não são comandadas pela emoção. Um técnico de sucesso é aquele que coloca o interesse da equipe acima de tudo, mesmo quando se trata do maior jogador da história de seu país.

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    Muitas seleções conseguiram administrar bem as fases finais da carreira de seus astros históricos, redefinindo suas funções em campo.

    Já a Portugal parece ter receio de abordar essa questão delicada, e o resultado é que a equipe perde grande parte de sua flexibilidade tática, enquanto persistem as dúvidas sobre por que o enorme potencial dos demais jogadores não vem à tona.

    Por isso, muitos acreditam que a verdadeira crise não é o próprio Ronaldo, mas a incapacidade de Martínez de encontrar um equilíbrio entre o respeito pela história do jogador e as necessidades atuais da equipe.

    Ao mesmo tempo, Martínez não sabe utilizar bem as ferramentas excepcionais de que dispõe e apresenta uma das piores versões da seleção portuguesa, com uma identidade pouco clara, completando assim a fase sombria pela qual passa o “Brasil da Europa”.


  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Será que a geração de ouro está pagando o preço?

    Talvez a maior ironia seja que a verdadeira vítima dessa crise não seja Ronaldo nem Martínez, mas sim toda a atual geração portuguesa.

    Portugal conta hoje com um elenco que talvez seja o melhor da sua história em termos de profundidade e variedade de opções; em quase todas as posições há um jogador capaz de competir com as maiores estrelas do mundo. No entanto, a seleção continua incapaz de se impor como principal candidata à conquista dos grandes torneios.

    Quando o sistema fica dependente de um único jogador, os demais elementos perdem parte de sua liberdade em campo. E quando o técnico tem medo de tomar decisões ousadas, a equipe se transforma gradualmente em uma versão limitada de seu verdadeiro potencial.

    Portugal não precisa excluir Ronaldo nem ignorar seu valor, mas precisa lidar com ele de maneira diferente, pois um jogador do seu calibre ainda é capaz de fazer a diferença, embora talvez não da mesma forma a que todos estavam acostumados há dez anos.

    Ao mesmo tempo, a seleção portuguesa sofre com um claro baixo nível individual da maioria dos jogadores, como Bruno Fernandes, e não se pode reduzir a questão apenas a Ronaldo.

    No fim das contas, a crise de Portugal talvez não esteja na presença de Cristiano Ronaldo, mas sim em continuar a considerá-lo “a peça intocável”.

    Entre um lenda em busca de um último capítulo de glória e um técnico que parece hesitante em tomar a decisão mais difícil, a geração de ouro portuguesa enfrenta o risco real de desperdiçar seus melhores anos em um ciclo interminável de controvérsias e tropeços.