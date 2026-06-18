Um jogador intocável... Será que Ronaldo se tornou o maior dilema tático da seleção portuguesa?

O empate da Portugal contra a República Democrática do Congo na estreia na Copa do Mundo de 2026 não foi apenas um tropeço passageiro, mas trouxe de volta à tona uma questão que assombra a seleção portuguesa há muitos anos: como é que uma equipe com tantos astros consegue apresentar um desempenho abaixo de seu verdadeiro potencial?
No papel, a Portugal parece uma das seleções mais equilibradas do mundo, com nomes do calibre de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha e João Neves, que oferecem a qualquer técnico dezenas de opções táticas, mas, dentro de campo, a seleção parece estar presa a limitações que a impedem de explorar plenamente seu potencial.
E a cada novo tropeço, a discussão volta ao mesmo ponto: será que a Portugal se tornou refém da presença de Cristiano Ronaldo? Ou será que a verdadeira crise reside no técnico Roberto Martínez, que até agora não conseguiu encontrar a fórmula certa para aproveitar sua lenda sem que a equipe pague o preço por isso?