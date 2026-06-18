Um jogador intocável... Será que Ronaldo se tornou o maior dilema tático da seleção portuguesa?

Se Ronaldo é parte do problema, a outra parte diz respeito ao técnico Roberto Martiner; o treinador espanhol tem em mãos um dos elencos mais fortes do campeonato, mas não parece disposto a tomar decisões que possam gerar polêmica.

Até o momento, a seleção portuguesa continua tratando Ronaldo como um jogador intocável, tanto no que diz respeito à titularidade quanto à permanência em campo pelo maior tempo possível.

Mas as grandes seleções não são comandadas pela emoção. Um técnico de sucesso é aquele que coloca o interesse da equipe acima de tudo, mesmo quando se trata do maior jogador da história de seu país.

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Muitas seleções conseguiram administrar bem as fases finais da carreira de seus astros históricos, redefinindo suas funções em campo.

Já a Portugal parece ter receio de abordar essa questão delicada, e o resultado é que a equipe perde grande parte de sua flexibilidade tática, enquanto persistem as dúvidas sobre por que o enorme potencial dos demais jogadores não vem à tona.

Por isso, muitos acreditam que a verdadeira crise não é o próprio Ronaldo, mas a incapacidade de Martínez de encontrar um equilíbrio entre o respeito pela história do jogador e as necessidades atuais da equipe.

Ao mesmo tempo, Martínez não sabe utilizar bem as ferramentas excepcionais de que dispõe e apresenta uma das piores versões da seleção portuguesa, com uma identidade pouco clara, completando assim a fase sombria pela qual passa o “Brasil da Europa”.



