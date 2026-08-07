O técnico do Monaco, Luis, afirmou publicamente seu forte desejo de manter o atacante Balogun em meio ao crescente interesse de transferências. O internacional dos Estados Unidos, de 25 anos, deve atrair vários interessados antes do fechamento da janela de transferências. Balogun teve uma campanha de destaque na Copa do Mundo, chamando atenção por suas atuações impactantes no principal palco do futebol.

Suas exibições impressionantes por clube e seleção colocaram várias equipes europeias em estado de alerta. Apesar da especulação sobre uma possível transferência, o Monaco está determinado a segurar seu atacante-chave. Luis considera o atacante americano uma peça essencial de seu elenco para a nova temporada.