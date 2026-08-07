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"Um jogador especial": técnico do Monaco aborda rumores de transferência de Folarin Balogun após exibição na Copa do Mundo
Luis desesperado para manter Balogun
O técnico do Monaco, Luis, afirmou publicamente seu forte desejo de manter o atacante Balogun em meio ao crescente interesse de transferências. O internacional dos Estados Unidos, de 25 anos, deve atrair vários interessados antes do fechamento da janela de transferências. Balogun teve uma campanha de destaque na Copa do Mundo, chamando atenção por suas atuações impactantes no principal palco do futebol.
Suas exibições impressionantes por clube e seleção colocaram várias equipes europeias em estado de alerta. Apesar da especulação sobre uma possível transferência, o Monaco está determinado a segurar seu atacante-chave. Luis considera o atacante americano uma peça essencial de seu elenco para a nova temporada.
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Técnico do Monaco elogia atacante "especial"
Falando à imprensa após a vitória do Monaco por 1 a 0 sobre o Getafe em amistoso de pré-temporada na quinta-feira, Luis elogiou abertamente o ex-atacante do Reims. O técnico brasileiro admitiu que é quase certo que propostas cheguem em breve.
"Ele é um dos nossos jogadores. Sei que vai receber muitas ofertas por causa da última temporada e de sua atuação na Copa do Mundo", explicou Luis, como citado pelo MaxiFoot. "Ele é um jogador especial. Você não encontra muitos jogadores no mercado com as características dele. Se ficar, ficarei muito, muito feliz por tê-lo conosco."
Alto valor de mercado e contrato longo
O perfil de Balogun disparou após sua fase produtiva na Ligue 1 e sua campanha de destaque na Copa do Mundo. Seu torneio teve vários pontos de discussão, incluindo um incidente de cartão vermelho que surpreendentemente foi rescindido.
Felizmente para o Monaco, o clube do Principado tem uma vantagem significativa em quaisquer negociações de transferência futuras. O atacante americano está vinculado a um contrato de longo prazo no Stade Louis II. Seu contrato atual com o Monaco vai até junho de 2028. Esse compromisso de longo prazo dá ao clube da Ligue 1 controle total sobre seu futuro, à medida que o interesse continua a crescer.
- AFP
Monaco se prepara para a nova temporada
O Monaco agora vai se concentrar em ganhar embalo após a vitória no amistoso de quinta-feira sobre o Getafe. Luis segue ansioso para integrar Balogun totalmente ao seu esquema tático para os próximos jogos. As próximas semanas vão testar a determinação do Monaco, enquanto clubes rivais avaliam investidas oficiais pelo atacante de 25 anos. Se o Monaco conseguir afastar o interesse, Luis terá à disposição um dos talentos ofensivos mais singulares da elite do futebol francês para a campanha que está por vir.
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