O início foi promissor, e os primeiros elogios não demoraram a surgir. “Um jogador muito, muito, muito bom, que nos ajuda imensamente”, disse Stephan Lichtsteiner. “Um talento de tal magnitude que só dá para dizer: uau!”
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"Um jogador de futebol circense, um jogador de ocasião": um grande talento do BVB é alvo de zombarias e enfrenta um futuro incerto
Na verdade, naquela época, em 1º de fevereiro, havia poucos motivos para comemorar no FC Basel. O atual campeão suíço acabara de perder em casa por 1 a 2 para o FC Thun, time recém-promovido e líder sensação da tabela — que mais tarde conquistaria o título. Com isso, a diferença para o topo da tabela não era mais de sete, mas de repente passou a ser de 13 pontos.
Mas Julien Duranville havia impressionado em sua primeira partida como titular, assim como já havia feito uma semana antes ao entrar como reserva. Apenas três dias após a conclusão de seu empréstimo de seis meses do Borussia Dortmund ao Basel, o jovem belga abriu caminho para uma dramática vitória fora de casa por 4 a 3 contra o FC Zürich com a assistência decisiva aos quatro minutos do tempo adicional.
Na linha lateral do estádio Letzigrund, Ludovic Magnin ainda estava lá pelo FCB. Um dia depois, após 33 partidas oficiais, ele foi substituído por Lichtsteiner. Foi uma mudança de técnico que já se previa, já que os resultados do ambicioso clube do Reno não eram realmente bons mesmo antes da pausa de inverno.
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O FC Basel teve uma temporada para esquecer
Embora Lichtsteiner tivesse acumulado uma vasta experiência no exterior como jogador, como técnico ele ainda era uma incógnita. Nunca antes havia treinado uma equipe de nível profissional; ele vinha do FC Wettswil, da quarta divisão suíça. E isso aconteceu justamente em uma fase que, em retrospecto, se tornou o ponto nevrálgico dessa temporada do Basileia que é melhor esquecer.
Três grandes jogos estavam por vir – todos foram perdidos. Em casa, o time levou a pior contra o Viktoria Pilsen na Liga Europa e teve que enterrar a última esperança de avançar. Seguiu-se a referida derrota contra o Thun; pouco depois, em St. Gallen, o time também foi eliminado das quartas de final da Copa.
Essa é a base esportiva que se deve conhecer para julgar a passagem de Duranville por Basileia. “Essas três derrotas mudaram toda a dinâmica da equipe. Isso, por sua vez, tornou incrivelmente difícil para alguém como Duranville conseguir se desenvolver de forma razoável nesse clima”, diz Linus Schauffert, redator do Baseler Zeitung, ao SPOX.
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Julien Duranville em Basileia: 17 jogos, dois gols, uma assistência
Duranville, que teve de ficar afastado por quase quatro meses no BVB devido a uma lesão na articulação acromioclavicular sofrida de forma infeliz durante o Mundial de Clubes e que, depois disso, disputou apenas 124 minutos pela equipe sub-23 na Liga Regional, era, no entanto, visto em Basileia como uma grande promessa. A equipe havia perdido o atacante Philip Otele para o HSV no inverno e já enfrentava extrema dificuldade para marcar gols. Como não conseguiram contratar um atacante de verdade, esperava-se que Duranville passasse a contribuir com pontos.
No entanto, o jogador de 20 anos mal conseguiu isso. Dois gols e aquela única assistência de sua primeira partida são o que ele registrou em 17 jogos oficiais disputados. Duranville teve 829 minutos em campo, o que dá uma média de pouco menos de 49 minutos por partida. Ele foi titular em onze ocasiões.
Na verdade, o terreno estava preparado para que ele causasse uma impressão mais marcante. Enquanto Benie Traore era titular na lateral esquerda, Duranville tinha basicamente pouca concorrência na direita no esquema 4-2-3-1 ou 4-1-4-1 do Basileia. Ele jogava principalmente nessa posição, mas acabou dividindo o tempo de jogo com Ibrahim Salah, a contratação do verão.
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Duranville "não estava necessariamente ansioso para jogar pelo Basileia"
No entanto, nem o Basel sob o comando de Lichtsteiner, nem Duranville em particular, convenceram com suas atuações. A lenda do FCB, Erni Maissen, proferiu um julgamento precoce e contundente sobre o belga no portal de notícias Nau. “Duranville é um jogador de futebol de circo, um jogador de ocasiões favoráveis. Ele está sempre onde não acontece muita coisa”, escreveu o jogador de 68 anos em sua coluna.
O editor Schauffert é menos populista: “Duranville teve suas oportunidades, mas não causou grande impacto. O que ele mostrou sempre foi aceitável.” Schauffert aponta, sobretudo, as deficiências individuais do jogador, que disputou cinco vezes a seleção sub-21, como fator que impediu um melhor desenvolvimento.
“Em termos de potencial e talento, ele é naturalmente excepcional. Isso ficou claro imediatamente. Na verdade, ele não pertence a esta liga e precisa jogar em um nível mais alto”, diz ele. “Tinha-se a sensação de que ele mesmo sabia disso muito bem e não estava necessariamente empolgado em jogar pelo Basileia. Muitas vezes, faltou-lhe a determinação final em suas ações.”
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Duranville, perto de Basileia: “Ele já demonstrava uma grande disposição para brincar”
Isso é bastante preocupante para um talento sem dúvida excepcional, que o atual técnico do Bayern, Vincent Kompany, já havia identificado há anos como um potencial vencedor da Bola de Ouro. Duranville teve bastante azar com todo tipo de lesões em sua carreira profissional até agora, mas, neste momento delicado de sua carreira, ele precisa mostrar mais em todos os aspectos — sobretudo, mais seriedade.
“Ele já jogava de forma muito brincalhona e também arriscava com muitos toques de calcanhar, de ponta, um, dois, três”, avalia Schauffert. “Assim, de vez em quando, ele causava uma perda de bola que poderia ter sido evitada. Por outro lado, o jogo do FC Basel na segunda metade da temporada foi marcado por muitos erros individuais e decisões equivocadas. Duranville não ficou atrás nesse aspecto.”
O Basileia, que havia começado a temporada como bicampeão, terminou na quinta colocação da fase final – com saldo de gols negativo e 19 pontos atrás do Thun. A média de pontos de Lichtsteiner após 19 jogos é extremamente fraca, com 1,05. O clube, portanto, não atingiu nenhuma das metas da temporada e agora enfrenta uma grande reestruturação em todos os níveis.
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Julien Duranville ainda tem futuro no BVB?
É verdade que um jogador como Duranville seria um candidato ideal para um novo começo: jovem, grande talento e com potencial de alto valor de revenda. No entanto, o Dortmund não concedeu a opção de compra que o FCB almejava. Em vez disso, o Basileia poderia se beneficiar de uma cláusula de revenda de valor desconhecido, mas supostamente considerável, caso o BVB vendesse Duranville, que ainda tem contrato até 2028.
Esse parece ser também o plano do vice-campeão alemão. Em dezembro passado, o técnico Niko Kovac proferiu um veredicto severo sobre a constante exclusão do belga: “Estamos no BVB e no BVB temos jogadores realmente bons. Ele também é, mas os outros são melhores.”
O Borussia desembolsou a quantia nada desprezível de 8,5 milhões de euros em janeiro de 2023 pelo então Duranville, de apenas 16 anos. Até agora, a aposta não deu certo nem um pouco. No entanto, apenas por suas qualidades – velocidade impressionante, dribles excelentes, mudanças de direção precisas com a bola – ele continua a despertar a grande esperança de poder se tornar um jogador de altíssimo nível.
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A passagem de Duranville pelo BVB pode chegar ao fim após 691 minutos em campo
Ainda há quatro meses, em Dortmund, parecia haver uma impressão semelhante. O diretor esportivo Sebastian Kehl, já demitido, havia enviado Duranville para Basileia dizendo que ele era um jogador “no qual continuamos a ver um grande potencial”. E acrescentou: “Estamos convencidos de que essa mudança é a decisão certa para o seu futuro aqui no BVB.”
Kehl já é história no clube da Westfália, e Duranville pode ter um destino semelhante. Por diversos motivos, ele não conseguiu se destacar em Basileia. Se surgir uma oferta vantajosa, é provável que os caminhos se separem após 691 minutos disputados pelos profissionais do BVB.