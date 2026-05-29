"Um jogador de futebol circense, um jogador de ocasião": um grande talento do BVB é alvo de zombarias e enfrenta um futuro incerto

Na verdade, naquela época, em 1º de fevereiro, havia poucos motivos para comemorar no FC Basel. O atual campeão suíço acabara de perder em casa por 1 a 2 para o FC Thun, time recém-promovido e líder sensação da tabela — que mais tarde conquistaria o título. Com isso, a diferença para o topo da tabela não era mais de sete, mas de repente passou a ser de 13 pontos.

Mas Julien Duranville havia impressionado em sua primeira partida como titular, assim como já havia feito uma semana antes ao entrar como reserva. Apenas três dias após a conclusão de seu empréstimo de seis meses do Borussia Dortmund ao Basel, o jovem belga abriu caminho para uma dramática vitória fora de casa por 4 a 3 contra o FC Zürich com a assistência decisiva aos quatro minutos do tempo adicional.

Na linha lateral do estádio Letzigrund, Ludovic Magnin ainda estava lá pelo FCB. Um dia depois, após 33 partidas oficiais, ele foi substituído por Lichtsteiner. Foi uma mudança de técnico que já se previa, já que os resultados do ambicioso clube do Reno não eram realmente bons mesmo antes da pausa de inverno.