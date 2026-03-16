"Um jogador de futebol absolutamente incrível" — Jack Grealish fica impressionado com a estrela do Manchester United

O técnico interino Michael Carrick não hesitou em elogiar seu craque, ao mesmo tempo em que abordou as especulações em curso sobre o futuro do meia no clube. Ele afirmou: “No que diz respeito ao clube e ao futuro, é difícil para mim me envolver muito nisso. O Bruno definitivamente não é alguém que gostaríamos de perder, posso afirmar isso, mas no verão e além disso, é difícil para mim me adiantar muito sobre isso, mas certamente ele é importante para nós e definitivamente não é alguém que gostaríamos de perder. Estamos muito felizes por tê-lo conosco. Ele provou, ao longo do tempo, o quanto é decisivo nos momentos importantes.”