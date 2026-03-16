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"Um jogador de futebol absolutamente incrível" — Jack Grealish fica impressionado com a estrela do Manchester United
O recorde de Beckham é quebrado em Old Trafford
Foi uma tarde verdadeiramente histórica para Fernandes, que conseguiu superar um recorde de longa data do clube, anteriormente detido por David Beckham. Ao dar duas assistências contra a equipe de Unai Emery, o astro português elevou seu total de assistências na temporada para 16, superando a marca de 15 de Beckham em uma única campanha da Premier League, na temporada 1999-00. Fernandes alcançou esse marco em apenas 27 partidas, enquanto Beckham precisou de 31 jogos para estabelecer seu recorde anterior. O capitão do United está agora a um passo do recorde histórico da Premier League em uma única temporada, detido conjuntamente por Thierry Henry e Kevin De Bruyne, que conseguiram 20 assistências cada. Com oito jogos restantes, Fernandes precisa de mais cinco para ficar sozinho na história da primeira divisão inglesa.
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Grealish elogia o capitão do United como "absolutamente incrível"
Apesar da rivalidade acirrada entre os dois clubes de Manchester, a qualidade dos passes e a visão de jogo de Fernandes claramente transcenderam o tribalismo. Nas redes sociais, Grealish descreveu o capitão do United como um “jogador de futebol absolutamente incrível” em seu Instagram Stories após testemunhar a atuação decisiva para a vitória, com o elogio da estrela dos Toffees chegando em um momento em que Fernandes está, sem dúvida, jogando o melhor futebol de sua carreira.
Instagram/jackgrealish
Carrick faz um aviso para não se intrometer
O técnico interino Michael Carrick não hesitou em elogiar seu craque, ao mesmo tempo em que abordou as especulações em curso sobre o futuro do meia no clube. Ele afirmou: “No que diz respeito ao clube e ao futuro, é difícil para mim me envolver muito nisso. O Bruno definitivamente não é alguém que gostaríamos de perder, posso afirmar isso, mas no verão e além disso, é difícil para mim me adiantar muito sobre isso, mas certamente ele é importante para nós e definitivamente não é alguém que gostaríamos de perder. Estamos muito felizes por tê-lo conosco. Ele provou, ao longo do tempo, o quanto é decisivo nos momentos importantes.”
- AFP
O United segue em frente rumo à Liga dos Campeões
A vitória dá ao United uma vantagem crucial de três pontos na terceira colocação. Após um primeiro tempo sem gols, Casemiro abriu o placar após um escanteio cobrado por Fernandes e, embora Ross Barkley tenha empatado para o Villa, gols de Matheus Cunha e Benjamin Sesko garantiram que os pontos ficassem em Manchester. Sem compromissos europeus no meio da semana, os Red Devils voltam à ação na Premier League com uma viagem para enfrentar o Bournemouth na noite de sexta-feira.
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