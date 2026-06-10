Um jogador da terceira divisão que se destacou na Premier League! Como Luke O'Nien, vindo da sétima divisão, chegou às competições europeias e se tornou uma lenda do clube

O jogador de 31 anos está, sem dúvida, certo. A próxima temporada será a nona de O'Nien pelo AFC Sunderland. Ele jogará então com os Black Cats na Liga Europa — é exatamente essa frase que transforma tudo isso em uma espécie de conto de fadas moderno.

O Sunderland em uma competição internacional: isso não acontecia há 53 anos. O clube, que começou como um recém-promovido (bem financiado), ainda conseguiu chegar ao sétimo lugar graças a uma vitória por 2 a 1 em casa contra o Chelsea na última rodada da Premier League. O'Nien contribuiu fortemente para isso.

O zagueiro deu a assistência para o 2 a 0. Foi sua primeira assistência na primeira divisão inglesa, assim como foram suas primeiras partidas nesse nível. Embora O'Nien já jogue no Sunderland desde 2018. Mas naquela época o clube ainda estava na terceira divisão e O'Nien estava longe de ser o jogador de destaque da equipe.