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Um incentivo para Neymar na Copa do Mundo: Carlo Ancelotti dá a entender que ESTARIA disposto a levar o craque brasileiro para a Copa do Mundo - sob uma condição
Ancelotti deixa a porta aberta
Neymar tem continuado a lidar com problemas de lesão desde que voltou da ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e ficou de fora das primeiras 10 partidas da temporada após uma cirurgia de artroscopia no joelho esquerdo em dezembro. Posteriormente, ele voltou a jogar, mas foi deixado de fora da equipe do Santos várias vezes devido a preocupações com a condição física e suspensão. No entanto, Ancelotti esclareceu que a porta continua aberta para o maior artilheiro de todos os tempos do país. Em entrevista ao L’Equipe, o técnico italiano reconheceu a importância de Neymar ao mesmo tempo em que destacou exatamente o que o ex-jogador do Barcelona e do PSG precisa fazer para garantir sua vaga na América do Norte.
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O ultimato da boa forma física
Ancelotti deixou claro que, embora o talento nunca esteja em questão, a preparação física é a prioridade absoluta na seleção do elenco. O técnico destacou que não haverá tratamento especial para grandes nomes se eles não conseguirem atender às rigorosas exigências de um grande torneio.
“Neymar é capaz de voltar. Já disse isso várias vezes, e está muito claro: só vou convocar jogadores que estejam fisicamente preparados”, afirmou Ancelotti com firmeza. “Após a lesão no joelho (em dezembro), Neymar se recuperou bem; ele está marcando gols. Ele precisa continuar nesse caminho e melhorar sua preparação física. Ele está no caminho certo.”
Uma lenda em análise
Com 79 gols em 128 partidas, Neymar continua sendo uma figura fundamental na história da Seleção, e Ancelotti está bem ciente do desejo do público de ver o atacante ter uma última chance de conquistar o troféu que lhe escapou ao longo de toda a carreira. “Neymar faz parte, e continua fazendo parte, da história do futebol brasileiro. Ele é muito talentoso, e é natural que as pessoas acreditem que ele pode nos ajudar a conquistar a próxima Copa do Mundo. No momento, ele está sendo avaliado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que possui as qualidades necessárias para disputar a próxima Copa do Mundo”, explicou o técnico.
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Os jogos decisivos do campeonato nacional servem de base
A oportunidade de Neymar provar seu valor começa imediatamente, com jogos decisivos pelo Santos no campeonato nacional. Espera-se que ele lidere o ataque neste sábado, em um confronto de grande destaque pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro. Se Neymar conseguir manter sua forma atual e evitar novos contratempos físicos, o sonho de uma última participação na Copa do Mundo continua bem vivo.