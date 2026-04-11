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Corinthians v Santos - Campeonato Paulista 2025Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Um incentivo para Neymar na Copa do Mundo: Carlo Ancelotti dá a entender que ESTARIA disposto a levar o craque brasileiro para a Copa do Mundo - sob uma condição

Neymar
Santos
Brasileirão
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C. Ancelotti
Copa do Mundo

O debate em torno do lugar de Neymar na Seleção Brasileira se intensificou à medida que se aproxima a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Neymar recebeu um importante sinal de esperança em relação ao seu futuro na Seleção, já que Carlo Ancelotti abriu as portas para um possível retorno à Copa do Mundo. Apesar de não ter sido convocado nas últimas convocatórias, o atacante continua firmemente nos planos da comissão técnica da Seleção antes do torneio.

  • Ancelotti deixa a porta aberta

    Neymar tem continuado a lidar com problemas de lesão desde que voltou da ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e ficou de fora das primeiras 10 partidas da temporada após uma cirurgia de artroscopia no joelho esquerdo em dezembro. Posteriormente, ele voltou a jogar, mas foi deixado de fora da equipe do Santos várias vezes devido a preocupações com a condição física e suspensão. No entanto, Ancelotti esclareceu que a porta continua aberta para o maior artilheiro de todos os tempos do país. Em entrevista ao L’Equipe, o técnico italiano reconheceu a importância de Neymar ao mesmo tempo em que destacou exatamente o que o ex-jogador do Barcelona e do PSG precisa fazer para garantir sua vaga na América do Norte.

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    O ultimato da boa forma física

    Ancelotti deixou claro que, embora o talento nunca esteja em questão, a preparação física é a prioridade absoluta na seleção do elenco. O técnico destacou que não haverá tratamento especial para grandes nomes se eles não conseguirem atender às rigorosas exigências de um grande torneio. 

    “Neymar é capaz de voltar. Já disse isso várias vezes, e está muito claro: só vou convocar jogadores que estejam fisicamente preparados”, afirmou Ancelotti com firmeza. “Após a lesão no joelho (em dezembro), Neymar se recuperou bem; ele está marcando gols. Ele precisa continuar nesse caminho e melhorar sua preparação física. Ele está no caminho certo.”

  • Uma lenda em análise

    Com 79 gols em 128 partidas, Neymar continua sendo uma figura fundamental na história da Seleção, e Ancelotti está bem ciente do desejo do público de ver o atacante ter uma última chance de conquistar o troféu que lhe escapou ao longo de toda a carreira. “Neymar faz parte, e continua fazendo parte, da história do futebol brasileiro. Ele é muito talentoso, e é natural que as pessoas acreditem que ele pode nos ajudar a conquistar a próxima Copa do Mundo. No momento, ele está sendo avaliado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que possui as qualidades necessárias para disputar a próxima Copa do Mundo”, explicou o técnico.

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    Os jogos decisivos do campeonato nacional servem de base

    A oportunidade de Neymar provar seu valor começa imediatamente, com jogos decisivos pelo Santos no campeonato nacional. Espera-se que ele lidere o ataque neste sábado, em um confronto de grande destaque pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro. Se Neymar conseguir manter sua forma atual e evitar novos contratempos físicos, o sonho de uma última participação na Copa do Mundo continua bem vivo.

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