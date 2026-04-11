Um incentivo para Neymar na Copa do Mundo: Carlo Ancelotti dá a entender que ESTARIA disposto a levar o craque brasileiro para a Copa do Mundo - sob uma condição

Ancelotti deixou claro que, embora o talento nunca esteja em questão, a preparação física é a prioridade absoluta na seleção do elenco. O técnico destacou que não haverá tratamento especial para grandes nomes se eles não conseguirem atender às rigorosas exigências de um grande torneio.

“Neymar é capaz de voltar. Já disse isso várias vezes, e está muito claro: só vou convocar jogadores que estejam fisicamente preparados”, afirmou Ancelotti com firmeza. “Após a lesão no joelho (em dezembro), Neymar se recuperou bem; ele está marcando gols. Ele precisa continuar nesse caminho e melhorar sua preparação física. Ele está no caminho certo.”