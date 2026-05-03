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Um impulso para Trent Alexander-Arnold?! O Real Madrid deve dispensar Dani Carvajal, seis vezes vencedor da Liga dos Campeões
Renovação de contrato está fora de questão para o zagueiro veterano
De acordo com o Marca, Carvajal enfrenta uma saída definitiva, já que o Real Madrid decidiu não lhe oferecer uma renovação de contrato para além de junho. Essa decisão decorre de uma campanha desastrosa para o clube, que ocupa a segunda posição na La Liga com 74 pontos, 14 pontos atrás do Barcelona e prestes a encerrar a segunda temporada consecutiva sem conquistar nenhum título importante. Carvajal tem enfrentado enormes dificuldades, disputando apenas 20 partidas em todas as competições. Prejudicado por lesões recorrentes no joelho e nos músculos, o lateral de 34 anos não conseguiu convencer a diretoria de que ainda pode permanecer no mais alto nível.
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Lesões acabam com os sonhos da Copa do Mundo
Uma recente fratura no pé acabou com as chances de Carvajal disputar os jogos restantes do campeonato nacional, destruindo efetivamente suas esperanças de ser convocado para a seleção espanhola na próxima Copa do Mundo. Enquanto isso, Alexander-Arnold também passou por um primeiro ano frustrante no Real, sofrendo uma lesão no tendão da coxa e uma ruptura muscular. No entanto, o inglês ainda conseguiu disputar 26 partidas e mais de 1.500 minutos entre a La Liga e a Liga dos Campeões. Embora a equipe médica estime uma recuperação de duas a três semanas para Carvajal, o tempo simplesmente se esgotou para que o seis vezes vencedor da Liga dos Campeões recuperasse sua vaga do companheiro mais jovem antes do término de seu contrato.
Uma ruptura nas relações e no tempo de jogo
O último ano do contrato de Carvajal foi extremamente sombrio, marcado por apenas oito partidas como titular no campeonato e longos períodos afastado dos gramados. As tensões nos bastidores agravaram esse desfecho decepcionante. Quando questionado pela imprensa sobre o suposto atrito entre o jogador e a comissão técnica, o técnico Álvaro Arbeloa afirmou sem rodeios: “Foi uma pergunta fora de lugar.” Esse atrito interno, combinado com sua incapacidade de manter a forma durante uma campanha nacional desastrosa, deixou o lendário zagueiro completamente à margem do projeto.
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Abrindo caminho para Alexander-Arnold
Embora essa saída marque um fim cruel para um jogador leal, ela sinaliza o início definitivo de uma nova era. Com a saída oficial de Carvajal, o Real Madrid tem agora uma vaga tática a ser preenchida. Alexander-Arnold assumirá agora a imensa responsabilidade de ser o lateral-direito titular indiscutível do Real, enquanto o clube busca se reconstruir na próxima temporada.