Um impulso para Trent Alexander-Arnold?! O Real Madrid deve dispensar Dani Carvajal, seis vezes vencedor da Liga dos Campeões

Uma recente fratura no pé acabou com as chances de Carvajal disputar os jogos restantes do campeonato nacional, destruindo efetivamente suas esperanças de ser convocado para a seleção espanhola na próxima Copa do Mundo. Enquanto isso, Alexander-Arnold também passou por um primeiro ano frustrante no Real, sofrendo uma lesão no tendão da coxa e uma ruptura muscular. No entanto, o inglês ainda conseguiu disputar 26 partidas e mais de 1.500 minutos entre a La Liga e a Liga dos Campeões. Embora a equipe médica estime uma recuperação de duas a três semanas para Carvajal, o tempo simplesmente se esgotou para que o seis vezes vencedor da Liga dos Campeões recuperasse sua vaga do companheiro mais jovem antes do término de seu contrato.