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Yosua Arya

Traduzido por

'Um homem de palavra!' - astro do Barcelona, Gavi, exibe chocante novo cabelo rosa após o título da Espanha na Copa do Mundo

Gavi
Barcelona
Espanha
Copa do Mundo
La Liga

O meio-campista do Barcelona, Gavi, revelou um chocante novo cabelo rosa para cumprir uma promessa que fez caso a Espanha vencesse a Copa do Mundo. O jogador de 22 anos exibiu o visual radical nas redes sociais pouco antes de retornar para a pré-temporada sob o comando de Hansi Flick.

  • Gavi cumpre sua promessa de Copa do Mundo

    O meio-campista do Barcelona Gavi provou ser um homem de palavra depois de revelar um visual novo e chamativo nesta semana. O jogador da seleção da Espanha prometeu de forma famosa pintar o cabelo de rosa caso a Espanha conseguisse vencer a Copa do Mundo.

    Inicialmente, parecia que apenas Marc Cucurella honraria sua aposta para o torneio. O defensor do Chelsea virou manchete há mais de uma semana quando tatuou permanentemente o rosto do técnico da Espanha, Luis de la Fuente, no corpo. No entanto, Gavi agora seguiu o exemplo com orgulho ao cumprir sua própria promessa feita antes do torneio. O meio-campista andaluz mostrou sua transformação ousada para seus milhões de seguidores no Instagram.

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  • Uma mudança radical foi flagrada pela câmera

    Ao publicar duas fotos com o cabelo totalmente rosa, a estrela do Barcelona legendou a atualização nas redes sociais de forma simples: "Um homem de palavra." Esse estilo chamativo vai acompanhá-lo nos últimos dias de suas férias de verão. A transformação radical também foi registrada por seu barbeiro habitual, que compartilhou com alegria um vídeo de todo o processo. O clipe publicado online mostrou um Gavi sempre sorridente, abraçando totalmente seu novo visual vibrante na cadeira do salão.



  • Comemoração em dobro para a meio-campista

    A mudança drástica de visual chegou no momento perfeito para um marco pessoal. O internacional espanhol comemorou oficialmente seu 22º aniversário na quarta-feira, marcando a ocasião especial com seu penteado rosa único. O jogador de 22 anos agora olha para a próxima temporada nacional com otimismo renovado. Em breve, ele viajará para se juntar aos companheiros de Barcelona para a programação da pré-temporada.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    De olho em uma vaga sob o comando de Flick

    Além do sucesso internacional, Gavi recebeu uma grande notícia no aspecto físico. Ele agora está completamente recuperado do grave problema físico que o deixou fora de ação por uma parte significativa da última temporada. Seu desafio imediato é conquistar um lugar regular no time titular sob o comando de Hansi Flick.

    Com a forma física totalmente restabelecida e uma medalha de campeão da Copa do Mundo já garantida, Gavi está perfeitamente preparado para a nova temporada. O meio-campista espera ter um papel de destaque no Camp Nou.

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