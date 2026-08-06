AFP
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'Um homem de palavra!' - astro do Barcelona, Gavi, exibe chocante novo cabelo rosa após o título da Espanha na Copa do Mundo
Gavi cumpre sua promessa de Copa do Mundo
O meio-campista do Barcelona Gavi provou ser um homem de palavra depois de revelar um visual novo e chamativo nesta semana. O jogador da seleção da Espanha prometeu de forma famosa pintar o cabelo de rosa caso a Espanha conseguisse vencer a Copa do Mundo.
Inicialmente, parecia que apenas Marc Cucurella honraria sua aposta para o torneio. O defensor do Chelsea virou manchete há mais de uma semana quando tatuou permanentemente o rosto do técnico da Espanha, Luis de la Fuente, no corpo. No entanto, Gavi agora seguiu o exemplo com orgulho ao cumprir sua própria promessa feita antes do torneio. O meio-campista andaluz mostrou sua transformação ousada para seus milhões de seguidores no Instagram.
Uma mudança radical foi flagrada pela câmera
Ao publicar duas fotos com o cabelo totalmente rosa, a estrela do Barcelona legendou a atualização nas redes sociais de forma simples: "Um homem de palavra." Esse estilo chamativo vai acompanhá-lo nos últimos dias de suas férias de verão. A transformação radical também foi registrada por seu barbeiro habitual, que compartilhou com alegria um vídeo de todo o processo. O clipe publicado online mostrou um Gavi sempre sorridente, abraçando totalmente seu novo visual vibrante na cadeira do salão.
Comemoração em dobro para a meio-campista
A mudança drástica de visual chegou no momento perfeito para um marco pessoal. O internacional espanhol comemorou oficialmente seu 22º aniversário na quarta-feira, marcando a ocasião especial com seu penteado rosa único. O jogador de 22 anos agora olha para a próxima temporada nacional com otimismo renovado. Em breve, ele viajará para se juntar aos companheiros de Barcelona para a programação da pré-temporada.
- Getty Images Sport
De olho em uma vaga sob o comando de Flick
Além do sucesso internacional, Gavi recebeu uma grande notícia no aspecto físico. Ele agora está completamente recuperado do grave problema físico que o deixou fora de ação por uma parte significativa da última temporada. Seu desafio imediato é conquistar um lugar regular no time titular sob o comando de Hansi Flick.
Com a forma física totalmente restabelecida e uma medalha de campeão da Copa do Mundo já garantida, Gavi está perfeitamente preparado para a nova temporada. O meio-campista espera ter um papel de destaque no Camp Nou.
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