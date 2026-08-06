O meio-campista do Barcelona Gavi provou ser um homem de palavra depois de revelar um visual novo e chamativo nesta semana. O jogador da seleção da Espanha prometeu de forma famosa pintar o cabelo de rosa caso a Espanha conseguisse vencer a Copa do Mundo.

Inicialmente, parecia que apenas Marc Cucurella honraria sua aposta para o torneio. O defensor do Chelsea virou manchete há mais de uma semana quando tatuou permanentemente o rosto do técnico da Espanha, Luis de la Fuente, no corpo. No entanto, Gavi agora seguiu o exemplo com orgulho ao cumprir sua própria promessa feita antes do torneio. O meio-campista andaluz mostrou sua transformação ousada para seus milhões de seguidores no Instagram.