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Antonio RüdigerGetty Images
Marko Brkic

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Um histórico repleto de escândalos, a suspensão de Nagelsmann e, mesmo assim, “um exemplo para todos”? Por que Antonio Rüdiger está no centro das atenções nos jogos da seleção

Copa do Mundo
Especiais e Opinião
A. Ruediger
Real Madrid
Alemanha

Antonio Rüdiger perdeu o papel de líder da defesa da seleção alemã. Recentemente, lesões, escândalos e atuações fracas com a camisa da seleção têm dominado as manchetes. Com a Copa do Mundo se aproximando, o tempo está se esgotando para ele.

Quando Antonio Rüdiger está em forma, ele é um dos titulares indiscutíveis da seleção alemã. Pelo menos foi assim que geralmente aconteceu nos últimos anos — tanto sob o comando de Hansi Flick quanto do atual técnico da seleção, Julian Nagelsmann. No Mundial deste verão, porém, a situação pode ser diferente.

Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, e Jonathan Tah, do FC Bayern de Munique, já há muito tempo tomaram seu lugar na zaga. Recentemente, lesões, uma lista interminável de polêmicas e atuações fracas na seleção alemã marcaram a situação de Rüdiger. A pressão sobre o jogador de 33 anos cresce, e a atual pausa para os jogos internacionais é extremamente importante para ele.

  • A última partida de Rüdiger com a camisa da seleção alemã foi no dia 7 de setembro, quando a equipe venceu a Irlanda do Norte por 3 a 1. Apenas alguns dias antes, o berlinense havia apresentado o que foi provavelmente seu pior desempenho em 81 partidas pela seleção na vergonhosa derrota por 0 a 2 contra a Eslováquia nas eliminatórias para a Copa do Mundo: o astro do Real Madrid teve participação decisiva nos dois gols sofridos e se revelou o elo mais fraco da zaga de quatro em uma defesa que, no geral, foi desastrosa.

    Um desempenho que deve ter ficado na memória de Nagelsmann, pois o técnico da seleção alemã parece já ter encontrado outra dupla de zagueiros centrais para a Copa do Mundo. Em sua grande entrevista à revista kicker no início de março, ele deu a entender que gosta especialmente da combinação Schlotterbeck/Tah: “Acho que eles têm se saído muito bem e também são muito sólidos no campeonato. Jona teve um período inicial complicado no Bayern, mas desde então tem se mostrado muito estável. E Schlotti é, como já disse, um jogador extremamente importante para nós.”

    Nesse sentido, Schlotterbeck se beneficia de sua singularidade na seleção alemã, como o próprio Nagelsmann destacou: “Ele é atualmente nosso único canhoto e já tivemos enormes problemas na saída de bola quando ele não jogava.” Isso significa que, na verdade, Rüdiger agora disputa apenas com Tah uma vaga de titular na Copa do Mundo – e este, afinal, é uma figura de liderança e um dos principais jogadores de uma das melhores equipes da Europa atualmente.

    Nagelsmann elogiou Rüdiger por suas habilidades no um contra um e em espaços apertados: “Ele é excepcionalmente bom nisso, um excelente jogador de duelos.” Ao mesmo tempo, porém, deixou claro que precisa de um Rüdiger totalmente em forma: “Antonio precisa estar 100% em forma e saudável. Se ele tiver aquelas dores que às vezes sentia aqui, não vai atingir seu limite de desempenho, e isso não faz sentido. Mas ele está no caminho certo.”

    Pelo menos isso, Rüdiger comprovou com uma atuação impressionante nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City. Na partida de ida, ele mais uma vez marcou seu “adversário favorito”, Erling Haaland, que no final não conseguiu nem um único chute a gol.

    No passado, Rüdiger também desempenhou o papel de líder da defesa na seleção nacional. No entanto, Nagelsmann não quer garantir isso a ele no momento: “Não está escrito em pedra e depende muito do seu desempenho.” Nagelsmann está longe de “sempre nomear esse clássico líder da defesa; é uma questão de estrutura”.

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  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Antonio Rüdiger e a eterna má sorte com lesões

    Os problemas com lesões de Rüdiger são, sem dúvida, uma das principais razões pelas quais ele perdeu espaço na hierarquia da seleção alemã. Ele teve que ficar de fora de todos os quatro jogos das eliminatórias após a referida vitória contra a Irlanda do Norte devido a lesões. A causa foi uma lesão na coxa que o deixou fora de nada menos que 19 partidas pelo Real Madrid. Pouco depois, em janeiro de 2026, veio outra lesão no joelho, que o deixou novamente fora de ação por quase um mês. Ele é um dos maiores, se não o maior perdedor desta fase de qualificação para a Copa do Mundo que está se arrastando.

    As lesões são um fio condutor na carreira de Rüdiger: no VfB Stuttgart, ele teve problemas no menisco; na AS Roma, rompeu o ligamento cruzado; no Chelsea FC, sofreu com uma lesão na virilha; e no Real Madrid, agora são novamente problemas na coxa e no joelho. E isso bem na hora da reta final da temporada e da Copa do Mundo!

    Esse problema também é conhecido há muito tempo pelos dirigentes do Real Madrid. Desde sua recuperação, Rüdiger voltou a ser peça fundamental da zaga do técnico Álvaro Arbeloa, e os Blancos planejam renovar seu contrato, que expira no verão, por mais um ano — mas com uma condição. Segundo o Mundo Deportivo, o salário de Rüdiger, que estaria em torno de 14 milhões de euros, deve sofrer uma forte redução. Como comparação, é citada a lenda do clube Luka Modric, que em sua última temporada no Real recebeu apenas metade do salário anterior.

    É questionável se Rüdiger concordaria com tal redução. Pois, aparentemente, estão surgindo alternativas interessantes. Segundo o Tuttosport, agora também a Juventus (com seu antigo mentor na Roma, Luciano Spalletti, no banco de reservas), o Manchester United e o Liverpool FC estão interessados em seus serviços. O jornal acrescenta ainda que a Juve está oferecendo um contrato de dois anos no valor total de dez a doze milhões de euros.

  • antonio rüdiger dfb deutschlandgetty

    O caso escandaloso de Antonio Rüdiger: “especialistas” pedem sua expulsão da DFB

    No entanto, as lesões são apenas uma das facetas dos desafios de Rüdiger. Quem o escalar terá um jogador fisicamente forte nos duelos e um monstro de mentalidade com uma vontade de vencer excepcional. Ao mesmo tempo, porém, ele também traz alguns pontos negativos: ações questionáveis dentro e fora de campo, que, em alguns casos, beiram escândalos concretos. Seu histórico é extenso e não para de crescer.

    Na Copa do Mundo de 2022, ele xingou um voluntário da FIFA de “idiota completo”. Em 2023, ele reagiu ao pedido de um torcedor por um autógrafo com as palavras: “Espástico, espástico”. Também ganhou as manchetes um vídeo de março, no qual ele gritou para um torcedor que queria tirar uma foto: “Você não precisa me tocar.” No início do ano, ele também fez um gesto provocativo de cortar a cabeça na direção de um torcedor do Atlético. Na final da Copa del Rey contra o arquirrival FC Barcelona, ele jogou um rolo de fita adesiva no árbitro e o insultou da pior maneira possível, o que resultou em uma suspensão de seis jogos.

    Após o escândalo do Clássico, alguns observadores e os chamados especialistas chegaram a exigir sua expulsão da seleção nacional. Em vez disso, Nagelsmann concedeu uma espécie de suspensão condicional. “O limite foi atingido. Ele não deve se permitir fazer mais nada disso, caso contrário, haverá consequências maiores”, disse ele. Após o recente incidente contra o Getafe, no qual Rüdiger acertou Diego Rico, que estava caído no chão, com um joelhada na cabeça, vozes semelhantes se multiplicaram. No entanto, não houve consequências por parte da DFB, muito pelo contrário.

  • Rüdiger KimmichGetty Images

    Antonio Rüdiger: "Quero proporcionar estabilidade e segurança"

    Nagelsmann, ao contrário, saiu em sua defesa. Rüdiger seria um jogador que “polariza”, em quem “se dá mais importância do que nos outros”. O capitão da Alemanha, Joshua Kimmich, também defendeu seu companheiro de equipe: “Toni é, naturalmente, um jogador muito importante para nós. Às vezes tenho a sensação de que nós, na Alemanha, esquecemos o que o Toni tem feito nos últimos três, quatro anos.” Rüdiger seria alguém “em quem se pode confiar e que você pode escalar em qualquer jogo, sem que você, como companheiro de equipe, precise se preocupar com isso ou ficar com dor de estômago.” O técnico do Real, Arbeloa, foi ainda mais longe em seus elogios. “Se me perguntassem, eu adoraria mandar fazer uma estátua do Rüdiger e colocá-la no jardim”, disse ele, descrevendo seu pupilo como “um exemplo para todos”.

    Rüdiger é um jogador que provoca reações fortes em muitos e cuja mentalidade tem tanto lados positivos quanto negativos. Ele também está longe de ser o culpado em todas as histórias, como, por exemplo, após o jogo contra a Eslováquia, quando tanto ele quanto Nnamdi Collins e Jonathan Tah foram alvo de insultos racistas na internet por parte de pessoas mentalmente perturbadas.

    O bicampeão da Liga dos Campeões quer, no entanto, assumir a responsabilidade e anunciou que vai melhorar: “A discussão me mostra mais uma vez que tenho uma responsabilidade que, em alguns momentos, não cumpri. Levo a sério as críticas apresentadas de forma séria e objetiva, porque eu mesmo sei que tive momentos que foram claramente exagerados. Não quero ser um foco de discórdia, mas sim proporcionar estabilidade e segurança.”

    O papel que o jogador de 33 anos desempenhará no futuro na seleção nacional e na Copa do Mundo poderá ficar claro já nos próximos jogos internacionais contra a Suíça (27 de março) e Gana (30 de março). Para quase nenhum outro jogador essas duas partidas são tão importantes para o futuro na seleção alemã. Ele próprio, porém, encara tudo com serenidade e, mesmo que a decisão seja contra ele e a favor de Schlotterbeck e Tah, se colocaria a serviço da equipe. Ele reforçou isso novamente à revista kicker.

    “Jona e Nico estão jogando muito bem nesta temporada e, acima de tudo, de forma muito consistente”, disse Rüdiger, mas também deixou claro: “Durante uma Copa do Mundo, precisamos de mais do que apenas onze jogadores, ainda mais neste verão. As condições serão muito exigentes, assim como o desgaste das viagens e o número um pouco maior de jogos.”

    Para ele, então, está claro: “Se Julian precisar de mim, estarei lá — seja no time titular ou saindo do banco, para garantir o resultado.”

    Uma declaração que Nagelsmann certamente receberá com satisfação.

  • Antonio Rüdiger: Estatísticas na temporada 2025/26


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