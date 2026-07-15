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Um herói improvável?! A exclusão de Kobbie Mainoo da Copa do Mundo deixa Michael Owen perplexo - mas o astro do Manchester United ainda pode desempenhar o papel de Geoff Hurst pela Inglaterra na busca pela glória mundial
Hurst marcou três gols pela Inglaterra na final da Copa do Mundo de 1966
O exemplo mais memorável disso ocorreu há 60 anos, quando a Inglaterra conquistou um título mundial em casa. Hurst ganhou as manchetes e alcançou a imortalidade naquele dia ao marcar um hat-trick histórico contra a Alemanha Ocidental no Estádio de Wembley.
Ele havia começado aquela competição atrás de Jimmy Greaves na hierarquia dos atacantes, com outro artilheiro prolífico sendo escalado para liderar o ataque. A lesão que afastou um jogador acabou beneficiando o outro.
Hurst aproveitou ao máximo sua oportunidade, com algumas pessoas invadindo o campo antes mesmo de o jogo estar definitivamente “acabado”. A lenda do West Ham continua sendo um exemplo a ser seguido até hoje, já que nenhuma seleção inglesa conseguiu repetir o que ele e o restante dos jogadores de Sir Alf Ramsey conquistaram.
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Mainoo ainda não entrou em campo na Copa do Mundo de 2026
A seleção de 2026 ameaça chegar perto da final, tendo garantido um confronto nas semifinais contra Lionel Messi e a Argentina. Resta saber se Mainoo terá algum papel nessa partida. Ele ainda não disputou nenhum minuto oficial na Copa do Mundo — tendo atuado pela última vez em um amistoso de preparação contra a Costa Rica, em 10 de junho.
Ele tem ficado de fora, já que Tuchel tem preferido outras opções do banco — com jogadores que não se encaixam no esquema sendo, às vezes, forçados a jogar fora de posição. Estão surgindo questionamentos — alguns de forma bastante bem-humorada nas redes sociais — sobre por que o jogador de 21 anos tem sido completamente ignorado pelo técnico da seleção.
Por que Mainoo, estrela do Manchester United, ainda pode desempenhar um papel importante
Quando questionado se sente pena de Mainoo, considerando que a Inglaterra tem precisado urgentemente de um elemento de controle no meio-campo em certos momentos, o ex-jogador dos Three Lions Owen — embaixador no Reino Unido do Casino.org, conhecido por ajudar os jogadores a comparar marcas confiáveis de cassinos online britânicos — disse ao GOAL: “Sinto um pouco de pena, porque acho que ele definitivamente tem a capacidade de desempenhar um papel importante na Copa do Mundo. E quem sabe? As coisas mudam, surgem heróis inesperados.
“No nosso maior momento de todos os tempos neste país, quando ganhamos a Copa do Mundo, quem diria que Geoff Hurst estaria jogando? Jimmy Greaves era a melhor coisa desde a invenção do pão fatiado. Meu pai só fala maravilhas de Jimmy Greaves. Quando alguém fala sobre o melhor time da Inglaterra e coisas do tipo, meu pai diz logo: ‘Jimmy Greaves’. Ele era incrivelmente bom. Agora, as coisas acontecem, e de repente, Geoff Hurst entra em campo, e veja o que acontece.
“Haverá, ou pode haver, uma surpresa. E pode ser o Mainoo; não dá pra baixar a guarda. Sério, pelo que fizemos até agora, se tivéssemos sido eliminados, teria havido um grande escândalo. Quero dizer, ninguém deveria estar realmente no nosso nível.
“A gente criou essa expectativa como se o jogo contra o México fosse o mais difícil de todos os tempos, mas, vamos lá. A Noruega... se jogássemos contra a Noruega em campo neutro — digamos que jogássemos contra a Noruega na Espanha amanhã —, as pessoas esperariam que a gente vencesse por 2 a 0 ou 3 a 0. Então, quando a gente olha para trás, deveríamos estar vencendo todas as seleções.
“Este [contra a Argentina] é agora o primeiro jogo, é um jogo de verdade, é um jogo em que o resultado é uma incógnita, é um jogo que vai nos desafiar. Mas tudo até agora tem sido o que se esperaria da Inglaterra, com certeza.
“Vamos ver, mas se quisermos vencer, haverá tantas reviravoltas e tantos heróis que nem sequer estamos pensando nisso no momento. E Mainoo pode ser um deles.”
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Próximo compromisso da Inglaterra: semifinal contra Messi e a Argentina
A Inglaterra está em busca de mais um “herói”, procurando uma figura do tipo Hurst para que a geração atual possa idolatrar. O capitão Harry Kane, que vem quebrando recordes, e o meio-campista “Galáctico” Jude Bellingham têm desempenhado esses papéis até agora — marcando seis gols cada um.
Serão necessários mais momentos mágicos contra a Argentina, enquanto alguém precisará ficar de olho no oito vezes vencedor da Bola de Ouro, Messi. Mainoo pode ter um papel a desempenhar nessa situação, sendo que, para o jogador formado na base do Old Trafford, o lema agora é “antes tarde do que nunca”.
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