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Kobbie Mainoo Geoff Hurst Bobby Moore EnglandGetty/GOAL
Chris Burton

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Um herói improvável?! A exclusão de Kobbie Mainoo da Copa do Mundo deixa Michael Owen perplexo - mas o astro do Manchester United ainda pode desempenhar o papel de Geoff Hurst pela Inglaterra na busca pela glória mundial

K. Mainoo
Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel
Inglaterra x Argentina
M. Owen

Kobbie Mainoo foi surpreendentemente preterido por Thomas Tuchel durante toda a Copa do Mundo de 2026, mas Michael Owen explicou ao GOAL por que o meio-campista do Manchester United ainda pode desempenhar um papel semelhante ao de Geoff Hurst pela Inglaterra. O jogador de 21 anos precisa ser paciente na busca por tempo de jogo no principal evento da FIFA, mas “heróis improváveis” já surgiram em torneios anteriores.

  • Hurst marcou três gols pela Inglaterra na final da Copa do Mundo de 1966

    O exemplo mais memorável disso ocorreu há 60 anos, quando a Inglaterra conquistou um título mundial em casa. Hurst ganhou as manchetes e alcançou a imortalidade naquele dia ao marcar um hat-trick histórico contra a Alemanha Ocidental no Estádio de Wembley.

    Ele havia começado aquela competição atrás de Jimmy Greaves na hierarquia dos atacantes, com outro artilheiro prolífico sendo escalado para liderar o ataque. A lesão que afastou um jogador acabou beneficiando o outro.

    Hurst aproveitou ao máximo sua oportunidade, com algumas pessoas invadindo o campo antes mesmo de o jogo estar definitivamente “acabado”. A lenda do West Ham continua sendo um exemplo a ser seguido até hoje, já que nenhuma seleção inglesa conseguiu repetir o que ele e o restante dos jogadores de Sir Alf Ramsey conquistaram.

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  • Thomas Tuchel Kobbie Mainoo England 2026Getty/GOAL

    Mainoo ainda não entrou em campo na Copa do Mundo de 2026

    A seleção de 2026 ameaça chegar perto da final, tendo garantido um confronto nas semifinais contra Lionel Messi e a Argentina. Resta saber se Mainoo terá algum papel nessa partida. Ele ainda não disputou nenhum minuto oficial na Copa do Mundo — tendo atuado pela última vez em um amistoso de preparação contra a Costa Rica, em 10 de junho.

    Ele tem ficado de fora, já que Tuchel tem preferido outras opções do banco — com jogadores que não se encaixam no esquema sendo, às vezes, forçados a jogar fora de posição. Estão surgindo questionamentos — alguns de forma bastante bem-humorada nas redes sociais — sobre por que o jogador de 21 anos tem sido completamente ignorado pelo técnico da seleção.

  • Por que Mainoo, estrela do Manchester United, ainda pode desempenhar um papel importante

    Quando questionado se sente pena de Mainoo, considerando que a Inglaterra tem precisado urgentemente de um elemento de controle no meio-campo em certos momentos, o ex-jogador dos Three Lions Owen — embaixador no Reino Unido do Casino.org, conhecido por ajudar os jogadores a comparar marcas confiáveis de cassinos online britânicos — disse ao GOAL: “Sinto um pouco de pena, porque acho que ele definitivamente tem a capacidade de desempenhar um papel importante na Copa do Mundo. E quem sabe? As coisas mudam, surgem heróis inesperados.

    “No nosso maior momento de todos os tempos neste país, quando ganhamos a Copa do Mundo, quem diria que Geoff Hurst estaria jogando? Jimmy Greaves era a melhor coisa desde a invenção do pão fatiado. Meu pai só fala maravilhas de Jimmy Greaves. Quando alguém fala sobre o melhor time da Inglaterra e coisas do tipo, meu pai diz logo: ‘Jimmy Greaves’. Ele era incrivelmente bom. Agora, as coisas acontecem, e de repente, Geoff Hurst entra em campo, e veja o que acontece.

    “Haverá, ou pode haver, uma surpresa. E pode ser o Mainoo; não dá pra baixar a guarda. Sério, pelo que fizemos até agora, se tivéssemos sido eliminados, teria havido um grande escândalo. Quero dizer, ninguém deveria estar realmente no nosso nível.

    “A gente criou essa expectativa como se o jogo contra o México fosse o mais difícil de todos os tempos, mas, vamos lá. A Noruega... se jogássemos contra a Noruega em campo neutro — digamos que jogássemos contra a Noruega na Espanha amanhã —, as pessoas esperariam que a gente vencesse por 2 a 0 ou 3 a 0. Então, quando a gente olha para trás, deveríamos estar vencendo todas as seleções.

    “Este [contra a Argentina] é agora o primeiro jogo, é um jogo de verdade, é um jogo em que o resultado é uma incógnita, é um jogo que vai nos desafiar. Mas tudo até agora tem sido o que se esperaria da Inglaterra, com certeza.

    “Vamos ver, mas se quisermos vencer, haverá tantas reviravoltas e tantos heróis que nem sequer estamos pensando nisso no momento. E Mainoo pode ser um deles.”

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  • Kobbie Mainoo England 2026Getty

    Próximo compromisso da Inglaterra: semifinal contra Messi e a Argentina

    A Inglaterra está em busca de mais um “herói”, procurando uma figura do tipo Hurst para que a geração atual possa idolatrar. O capitão Harry Kane, que vem quebrando recordes, e o meio-campista “Galáctico” Jude Bellingham têm desempenhado esses papéis até agora — marcando seis gols cada um.

    Serão necessários mais momentos mágicos contra a Argentina, enquanto alguém precisará ficar de olho no oito vezes vencedor da Bola de Ouro, Messi. Mainoo pode ter um papel a desempenhar nessa situação, sendo que, para o jogador formado na base do Old Trafford, o lema agora é “antes tarde do que nunca”.

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