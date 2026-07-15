Quando questionado se sente pena de Mainoo, considerando que a Inglaterra tem precisado urgentemente de um elemento de controle no meio-campo em certos momentos, o ex-jogador dos Three Lions Owen — embaixador no Reino Unido do Casino.org, conhecido por ajudar os jogadores a comparar marcas confiáveis de cassinos online britânicos — disse ao GOAL: “Sinto um pouco de pena, porque acho que ele definitivamente tem a capacidade de desempenhar um papel importante na Copa do Mundo. E quem sabe? As coisas mudam, surgem heróis inesperados.

“No nosso maior momento de todos os tempos neste país, quando ganhamos a Copa do Mundo, quem diria que Geoff Hurst estaria jogando? Jimmy Greaves era a melhor coisa desde a invenção do pão fatiado. Meu pai só fala maravilhas de Jimmy Greaves. Quando alguém fala sobre o melhor time da Inglaterra e coisas do tipo, meu pai diz logo: ‘Jimmy Greaves’. Ele era incrivelmente bom. Agora, as coisas acontecem, e de repente, Geoff Hurst entra em campo, e veja o que acontece.

“Haverá, ou pode haver, uma surpresa. E pode ser o Mainoo; não dá pra baixar a guarda. Sério, pelo que fizemos até agora, se tivéssemos sido eliminados, teria havido um grande escândalo. Quero dizer, ninguém deveria estar realmente no nosso nível.

“A gente criou essa expectativa como se o jogo contra o México fosse o mais difícil de todos os tempos, mas, vamos lá. A Noruega... se jogássemos contra a Noruega em campo neutro — digamos que jogássemos contra a Noruega na Espanha amanhã —, as pessoas esperariam que a gente vencesse por 2 a 0 ou 3 a 0. Então, quando a gente olha para trás, deveríamos estar vencendo todas as seleções.

“Este [contra a Argentina] é agora o primeiro jogo, é um jogo de verdade, é um jogo em que o resultado é uma incógnita, é um jogo que vai nos desafiar. Mas tudo até agora tem sido o que se esperaria da Inglaterra, com certeza.

“Vamos ver, mas se quisermos vencer, haverá tantas reviravoltas e tantos heróis que nem sequer estamos pensando nisso no momento. E Mainoo pode ser um deles.”