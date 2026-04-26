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“Um guerreiro!” – Ícone do Chelsea elogia o “excelente” Enzo Fernández após a vitória nas semifinais da FA Cup contra o Leeds
Fernández responde aos críticos no grande palco
Fernández provou ser o jogador decisivo para o Chelsea em Wembley, ao cabecear para o fundo da rede um cruzamento de Pedro Neto aos 23 minutos, levando os Blues à sua 17ª final da FA Cup.
O gol coroou uma atuação resiliente do jogador da seleção argentina, que tem enfrentado intenso escrutínio recentemente após comentários públicos sobre a saída do ex-técnico Enzo Maresca e seu interesse em uma possível transferência para o Real Madrid.
Apesar do barulho fora de campo, Fernández teve uma atuação dominante no meio-campo. “Achei aquele cara excelente. Havia muitas dúvidas sobre ele devido aos comentários que fez, mas quando entra em campo, ele é um lutador e um guerreiro”, disse Cole à TNT Sports após a partida.
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A solidez defensiva garante a vitória em Wembley
Cole não hesitou em destacar o esforço defensivo coletivo que sustentou a atuação heroica de Fernández. “Achei que Robert Sánchez esteve excelente no gol. Trevor Chalobah na zaga, ao lado de Tosin Adarabioyo, forte e resistente, conseguiu conter Dominic Calvert-Lewin. É isso que os torcedores querem ver: eles querem ver luta e aquela faísca que estava presente”, acrescentou o ex-ponta do Chelsea.
Técnico interino é elogiado por sua "ascensão meteórica"
A vitória representa um grande impulso para o técnico interino Calum McFarlane, que assumiu o cargo pela segunda vez nesta temporada após a decisão do Chelsea de demitir Liam Rosenior, na sequência da derrota por 3 a 0 para o Brighton. McFarlane conseguiu superar com sucesso um período difícil e garantir um confronto decisivo contra o Manchester City no dia 16 de maio.
Cole elogiou o técnico interino por ter mantido o equilíbrio sob imensa pressão em Stamford Bridge. “McFarlane também teve uma ascensão meteórica, mas você é o técnico do Chelsea e levou o time à final da FA Cup, então parabéns a ele”, afirmou Cole.
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Gerrard vê aspectos positivos
O ex-capitão da Inglaterra, Steven Gerrard, também estava no estúdio da TNT e concordou com a opinião de Cole sobre a evolução do Chelsea.
Gerrard observou que a equipe parecia mais organizada e disciplinada do que nas últimas semanas, administrando a pressão do Leeds de forma eficaz durante os minutos finais da semifinal em Wembley.
Gerrard explicou sua opinião sobre o desempenho, afirmando: “Fiquei impressionado com o Chelsea no segundo tempo, mesmo quando o Leeds estava entrando um pouco no jogo. A gestão da partida, a estrutura, a formação, achei que eles administraram tudo muito bem.”