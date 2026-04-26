“Um guerreiro!” – Ícone do Chelsea elogia o “excelente” Enzo Fernández após a vitória nas semifinais da FA Cup contra o Leeds

Fernández provou ser o jogador decisivo para o Chelsea em Wembley, ao cabecear para o fundo da rede um cruzamento de Pedro Neto aos 23 minutos, levando os Blues à sua 17ª final da FA Cup.

O gol coroou uma atuação resiliente do jogador da seleção argentina, que tem enfrentado intenso escrutínio recentemente após comentários públicos sobre a saída do ex-técnico Enzo Maresca e seu interesse em uma possível transferência para o Real Madrid.

Apesar do barulho fora de campo, Fernández teve uma atuação dominante no meio-campo. “Achei aquele cara excelente. Havia muitas dúvidas sobre ele devido aos comentários que fez, mas quando entra em campo, ele é um lutador e um guerreiro”, disse Cole à TNT Sports após a partida.







