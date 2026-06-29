“Um grande tapa na cara” - Cole Palmer recebe orientações sobre como se tornar um “grande jogador”, enquanto a lenda do Chelsea vê o entusiasmo diminuir e a queda nos números resultar na exclusão da Copa do Mundo

Eles estão ansiosos para ver Palmer reencontrar seu brilho sob o comando do novo técnico Xabi Alonso. Questionado sobre se isso vai acontecer, ou se o atacante, com 14 partidas pela seleção, foi superestimado prematuramente, o ex-zagueiro do Chelsea Leboeuf — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da Betinia NJ — disse: “Já falei sobre a ‘situação de emergência’ quando você tem um jovem que Pep Guardiola não quis manter, que foi para o Chelsea e causou uma grande surpresa a todos, a ponto de eu achar que Pep Guardiola se arrependeu dessa decisão.

“E surgir do nada, isso foi uma loucura. Mas você se torna um grande jogador de futebol quando demonstra consistência. E não é apenas uma temporada, são duas, três, quatro, cinco. [Cristiano] Ronaldo, [Lionel] Messi, são 17 temporadas, algo assim. Ainda estamos esperando [Kylian] Mbappé chegar ao fim da carreira para ter certeza de que podemos considerá-lo uma lenda.

“Isso é insano. Mas é assim que as coisas são. Isso é futebol. Como sempre digo, na primeira vez que você é convocado para uma seleção nacional, ‘uau, sou um jogador internacional’. Na França, você precisa de 10 partidas pela seleção para ser considerado jogador internacional. É porque você precisa mostrar sua consistência nesse nível.

“E Cole Palmer, também por causa dos treinadores que teve, das táticas que eles adotaram — colocando-o na lateral direita, onde não era sua posição —, além de algumas lesões que sofreu, não conseguiu continuar se esforçando e demonstrando seu talento.

“Não dá para negar: toda vez que ele toca na bola, algo acontece, ou algo pode acontecer. Agora, eu diria que ele precisa voltar a trabalhar com humildade, porque acho que não ter sido convocado para a Copa do Mundo foi um grande golpe para ele. Então, isso deve fazê-lo reagir.”