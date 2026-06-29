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“Um grande tapa na cara” - Cole Palmer recebe orientações sobre como se tornar um “grande jogador”, enquanto a lenda do Chelsea vê o entusiasmo diminuir e a queda nos números resultar na exclusão da Copa do Mundo
Palmer foi contratado pelo Chelsea, vindo do Manchester City, por 40 milhões de libras
Depois de tomar a corajosa decisão de deixar suas raízes no Noroeste, no Manchester City — onde conquistou a Premier League e a Liga dos Campeões sob o comando de Pep Guardiola —, Palmer assinou contrato com o Chelsea por £40 milhões ($53m) no verão de 2023.
Em sua primeira temporada na capital inglesa, ele marcou 25 gols e recebeu o prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA. Esse desempenho caiu para 18 gols na temporada 2024-25, mas as conquistas da Conference League e da Copa do Mundo de Clubes da FIFA foram comemoradas.
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Palmer foi preterido pela Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026
Palmer era titular da seleção inglesa naquela época — tendo marcado um gol pela seleção na final da Euro 2024 contra a Espanha —, mas balançou as redes apenas 11 vezes durante a temporada 2025-26, marcada por lesões, e foi preterido por Thomas Tuchel quando os planos para a Copa do Mundo foram traçados.
O jogador de 24 anos tem sido alvo de rumores de transferência — com especulações sobre um retorno ao Manchester United, time pelo qual torcia desde criança. O Chelsea tem seu imprevisível camisa 10 vinculado a um contrato de longo prazo até 2033 e não tem intenção de autorizar uma venda.
O que Palmer pode fazer para justificar todo esse alarde e se tornar um “grande”?
Eles estão ansiosos para ver Palmer reencontrar seu brilho sob o comando do novo técnico Xabi Alonso. Questionado sobre se isso vai acontecer, ou se o atacante, com 14 partidas pela seleção, foi superestimado prematuramente, o ex-zagueiro do Chelsea Leboeuf — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da Betinia NJ — disse: “Já falei sobre a ‘situação de emergência’ quando você tem um jovem que Pep Guardiola não quis manter, que foi para o Chelsea e causou uma grande surpresa a todos, a ponto de eu achar que Pep Guardiola se arrependeu dessa decisão.
“E surgir do nada, isso foi uma loucura. Mas você se torna um grande jogador de futebol quando demonstra consistência. E não é apenas uma temporada, são duas, três, quatro, cinco. [Cristiano] Ronaldo, [Lionel] Messi, são 17 temporadas, algo assim. Ainda estamos esperando [Kylian] Mbappé chegar ao fim da carreira para ter certeza de que podemos considerá-lo uma lenda.
“Isso é insano. Mas é assim que as coisas são. Isso é futebol. Como sempre digo, na primeira vez que você é convocado para uma seleção nacional, ‘uau, sou um jogador internacional’. Na França, você precisa de 10 partidas pela seleção para ser considerado jogador internacional. É porque você precisa mostrar sua consistência nesse nível.
“E Cole Palmer, também por causa dos treinadores que teve, das táticas que eles adotaram — colocando-o na lateral direita, onde não era sua posição —, além de algumas lesões que sofreu, não conseguiu continuar se esforçando e demonstrando seu talento.
“Não dá para negar: toda vez que ele toca na bola, algo acontece, ou algo pode acontecer. Agora, eu diria que ele precisa voltar a trabalhar com humildade, porque acho que não ter sido convocado para a Copa do Mundo foi um grande golpe para ele. Então, isso deve fazê-lo reagir.”
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O Chelsea espera que Palmer faça parte do elenco na temporada 2026-27
Palmer ficou de fora da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026, assim como outros jogadores criativos como Phil Foden e Morgan Gibbs-White, do Manchester City e do Nottingham Forest, respectivamente. Eles tiveram que acompanhar de longe a classificação dos Três Leões para as oitavas de final do principal evento da FIFA na América do Norte.
Os três esperam ter algum papel a desempenhar pelos “Três Leões” daqui para frente, com o Campeonato Europeu de 2028, a ser disputado em casa, sendo o próximo compromisso na agenda internacional, mas estão cientes de que precisam se destacar nos clubes para serem convocados — com a temporada 2026-27 da Premier League marcada para começar em 21 de agosto.