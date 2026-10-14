AFP
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“Um grande nome na Europa!”: Marco Silva faz alerta contundente enquanto o Benfica se prepara para enfrentar o Celtic
Benfica em boa fase se prepara para duelo europeu com o Celtic
O Benfica recebe o Celtic no Estádio da Luz na noite de quinta-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga Europa da Uefa. A equipe portuguesa chega ao confronto em excelente fase sob o comando do técnico Marco Silva: venceu nove dos últimos 10 jogos em todas as competições após bater o Vitória de Guimarães por 2 a 0.
O atacante Vangelis Pavlidis vive grande fase e lidera o ataque, com 14 gols em 14 jogos nesta temporada.
Em contraste, o Celtic de Martin O'Neill atravessou um período difícil, com três derrotas nos quatro jogos anteriores à vitória por 2 a 0 sobre o Motherwell.
- Gonzales Photo
Silva alerta contra o excesso de confiança apesar das dificuldades do Celtic
Ao falar antes do confronto, Silva descartou a possibilidade de uma noite fácil diante de um Celtic que busca se recuperar da derrota na rodada de estreia. "Será muito importante somar pontos", afirmou Silva.
"O Celtic não começou bem esta competição e vai querer corrigir isso, então cabe a nós estar no nosso melhor nível."
"O Celtic é um grande clube e um nome de peso na Europa, com uma rica tradição. É capaz de dificultar a vida dos adversários e lutar até o apito final."
Sudakov destaca atmosfera eletrizante e grandeza do clube
O meio-campista Georgiy Sudakov também demonstrou respeito pelos visitantes, assim como seu treinador, ao recordar o confronto anterior com o Celtic em uma competição europeia, quando jogava pelo Shakhtar Donetsk. “Benfica e Celtic são grandes clubes, então acredito que será uma partida muito interessante”, afirmou Sudakov.
“Não gosto de falar sobre quem é favorito, mas posso dizer que faremos tudo o que pudermos para deixar os torcedores felizes.”
“Há quatro anos, enfrentei o Celtic pelo Shakhtar e vi a atmosfera incrível que seus torcedores criam. É um grande clube, com grandes torcedores, assim como o Benfica.”
- Gonzales Photo
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O histórico é amplamente favorável ao time da casa no Estádio da Luz: o Celtic perdeu os quatro confrontos anteriores contra o Benfica em Portugal como visitante.
No entanto, Silva insistiu que sua equipe precisa se adaptar taticamente para manter a sequência de vitórias no cenário continental.
“Temos capacidade de fazer melhor e elevar nosso nível em uma competição diferente, contra um adversário diferente”, concluiu Silva. “Sabemos o que precisa ser corrigido, e esta partida exigirá uma abordagem diferente.”
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