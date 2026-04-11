Getty Images Sport
Traduzido por
"Um grande golpe na cara" - Mikel Arteta pede desculpas aos torcedores do Arsenal, enquanto o Bournemouth desferia um duro golpe nas esperanças de conquistar o título da Premier League
Uma tarde desastrosa no Emirates
As aspirações ao título do Arsenal sofreram um duro golpe ao não conseguirem aproveitar a vantagem de jogar em casa contra um time resistente do Bournemouth. Depois que Junior Kroupi abriu o placar para os anfitriões, Viktor Gyokeres empatou de pênalti, antes de Alex Scott garantir os três pontos para os Cherries com uma finalização precisa a 15 minutos do fim. A derrota deixa o Arsenal nove pontos à frente do Manchester City, mas a equipe de Pep Guardiola tem dois jogos a menos e receberá os Gunners no Etihad no próximo fim de semana.
Refletindo sobre o desempenho e o impacto sobre a torcida, Arteta não hesitou em reconhecer a decepção sentida nas arquibancadas. “Peço desculpas, aceito a derrota e pronto”, disse Arteta quando questionado sobre sua mensagem aos torcedores. “O que estou tentando fazer é dar o nosso melhor pelo clube, oferecer as melhores oportunidades aos nossos jogadores. Sei que a atmosfera, os torcedores, o apoio e a energia no estádio são os melhores do mundo. Com isso, temos uma chance muito maior. Não acho que haja outra possibilidade de ter um desempenho melhor do que quando se tem esse tipo de apoio.”
- Getty Images Sport
Manter a perspectiva na disputa pelo título
A derrota destaca uma fase preocupante do Arsenal, com três derrotas em quatro jogos. Apesar da pressão crescente para conquistar o título do campeonato após as eliminações nas copas nacionais, Arteta pediu aos críticos que mantivessem a perspectiva, destacando o progresso geral da equipe agora que a temporada entra em seu último mês.
“Se alguém tivesse me dito em agosto que estaríamos nesta posição agora em abril, tenho certeza de que todos aceitaríamos”, insistiu Arteta. Apesar da perspectiva otimista em relação à posição na tabela, o técnico admitiu que sua equipe ficou aquém do padrão habitual durante os 90 minutos. “Temos que reagir e tivemos momentos no primeiro tempo em que conseguimos, mas houve outros em que não jogamos no nosso nível. Temos que pedir desculpas a eles e melhorar”, acrescentou.
O golpe psicológico da derrota
A forma como a derrota ocorreu foi particularmente dolorosa para uma equipe que havia sido incentivada pelo técnico a demonstrar um espírito de luta incansável. Arteta havia dito aos torcedores, na preparação para o jogo, a famosa frase “tragam o almoço, tragam o jantar” para criar uma atmosfera de fortaleza, mas os jogadores não conseguiram igualar essa intensidade em campo. O técnico não mediu palavras ao descrever o impacto emocional do resultado no vestiário.
“É um grande soco na cara”, admitiu Arteta. “Foi isso que eu disse aos rapazes. Mas agora o que importa é como vamos reagir a isso, porque o jogo continua. Agora vai exigir um grande espírito, muita garra e uma abordagem muito clara. Sem meias-medias. Estamos dentro ou fora. Precisamos ser muito, muito, muito fortes e determinados para encarar isso de uma maneira diferente do que fizemos hoje, especialmente quando o jogo não estava indo a nosso favor.”
- Getty Images Sport
Semana decisiva para os Gunners
Sem tempo para lamber as feridas, o Arsenal enfrenta uma semana decisiva para a temporada: uma partida de quartas de final da Liga dos Campeões de alto risco contra o Sporting CP, seguida por um jogo que pode decidir o título contra o Manchester City. O time de Arteta precisa recuperar imediatamente a solidez defensiva e a eficiência na finalização para evitar que seus sonhos de conquistar um título se esvaeçam em apenas sete dias.