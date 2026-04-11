"Um grande golpe na cara" - Mikel Arteta pede desculpas aos torcedores do Arsenal, enquanto o Bournemouth desferia um duro golpe nas esperanças de conquistar o título da Premier League

As aspirações ao título do Arsenal sofreram um duro golpe ao não conseguirem aproveitar a vantagem de jogar em casa contra um time resistente do Bournemouth. Depois que Junior Kroupi abriu o placar para os anfitriões, Viktor Gyokeres empatou de pênalti, antes de Alex Scott garantir os três pontos para os Cherries com uma finalização precisa a 15 minutos do fim. A derrota deixa o Arsenal nove pontos à frente do Manchester City, mas a equipe de Pep Guardiola tem dois jogos a menos e receberá os Gunners no Etihad no próximo fim de semana.

Refletindo sobre o desempenho e o impacto sobre a torcida, Arteta não hesitou em reconhecer a decepção sentida nas arquibancadas. “Peço desculpas, aceito a derrota e pronto”, disse Arteta quando questionado sobre sua mensagem aos torcedores. “O que estou tentando fazer é dar o nosso melhor pelo clube, oferecer as melhores oportunidades aos nossos jogadores. Sei que a atmosfera, os torcedores, o apoio e a energia no estádio são os melhores do mundo. Com isso, temos uma chance muito maior. Não acho que haja outra possibilidade de ter um desempenho melhor do que quando se tem esse tipo de apoio.”



