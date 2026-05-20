O SC Freiburg não teve praticamente nenhuma chance na derrota por 3 a 0 na final contra o Aston Villa. A imprensa internacional elogia principalmente o técnico do Villa, Unai Emery, que conquistou seu quinto título da Liga Europa, mas também reserva palavras de elogio para a torcida do Freiburg.
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Um grande elogio: SC Freiburg é aclamado por sua "força" excepcional - a imprensa celebra o "rei" Unai Emery após a goleada de 5 a 0 na Liga Europa
The Sun: "VILL IT BE - Unai Emery conquista mais um título, enquanto os "Villans" se sagram campeões da Europa."
The Telegraph: "O Villa vence a Liga Europa e, diante de um príncipe William eufórico, encerra um jejum de 30 anos sem títulos."
The Times: "O Aston Villa domina uma final europeia como nenhuma outra equipe inglesa antes. Gols de sonho de Youri Tielemans e Emiliano Buendía encerram a espera de 44 anos do Villa por um título europeu, enquanto o especialista em Liga Europa, Unai Emery, volta a brilhar."
Daily Mail: "Selo de qualidade real! O príncipe William comemora efusivamente quando seu amado clube, o Aston Villa, vence a Liga Europa em Istambul, encerrando assim um jejum de 30 anos sem títulos."
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O SC Freiburg "só poderá enfrentar o Aston Villa na final da Liga Europa nas arquibancadas"
La Gazzetta dello Sport: “O rei das competições de copa voltou a atacar. O Aston Villa de Unai Emery conquistou o título da Liga Europa com uma vitória soberana por 3 a 0 sobre o Freiburg na final em Istambul. Com isso, o técnico, que levou o time de Birmingham de volta ao mais alto nível, proporciona ao clube o quinto título nesta competição – após os três conquistados com o Sevilla e o único com o Villarreal.”
Corriero dello Sport: “Cai o pano sobre a Liga Europa, e a equipe de Unai Emery, o Aston Villa, sai vitoriosa. Clima de comemoração inglesa no Parque Beşiktaş, em Istambul, em uma partida unilateral com gols de Tielemans, Buendía e Rogers. Nenhuma chance para o Freiburg, com o italiano Vincenzo Grifo.”
L'Equipe: “O obstáculo era alto demais, muito alto para o Freiburg. O clube alemão disputou na quarta-feira, em Istambul, a primeira final europeia de sua história e só conseguiu enfrentar o Aston Villa e seu ‘mago’ espanhol, Unai Emery, nas arquibancadas.”
Marca: “Unai Emery ganhou três com o Sevilla, um com o Villarreal... e esta noite, diante dos olhos do príncipe William, ele defendeu seu título de ‘Senhor da Competição’, conquistando seu ‘quinteto’ pessoal e devolvendo a glória ao Aston Villa – campeão da Copa da Europa de 1982 –, que confirmou seu papel de favorito e derrotou o Freiburg por 3 a 0.”