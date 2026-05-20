Um grande elogio: SC Freiburg é aclamado por sua "força" excepcional - a imprensa celebra o "rei" Unai Emery após a goleada de 5 a 0 na Liga Europa

The Sun: "VILL IT BE - Unai Emery conquista mais um título, enquanto os "Villans" se sagram campeões da Europa."

The Telegraph: "O Villa vence a Liga Europa e, diante de um príncipe William eufórico, encerra um jejum de 30 anos sem títulos."

The Times: "O Aston Villa domina uma final europeia como nenhuma outra equipe inglesa antes. Gols de sonho de Youri Tielemans e Emiliano Buendía encerram a espera de 44 anos do Villa por um título europeu, enquanto o especialista em Liga Europa, Unai Emery, volta a brilhar."

Daily Mail: "Selo de qualidade real! O príncipe William comemora efusivamente quando seu amado clube, o Aston Villa, vence a Liga Europa em Istambul, encerrando assim um jejum de 30 anos sem títulos."