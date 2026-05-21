Um grande dia de ganhos para Mikel Arteta! O Arsenal colocou Junior Kroupi e Julian Alvarez no topo da lista de transferências, e o técnico deve receber um aumento salarial após a conquista do título da Premier League

O Arsenal está pronto para conceder a Arteta um aumento salarial significativo após ele ter levado o clube ao título da Premier League. O espanhol, que assumiu o cargo em dezembro de 2019, ganha atualmente cerca de 10 milhões de libras por ano, além de bônus, mas seu próximo contrato poderia colocá-lo entre os treinadores mais bem pagos do futebol mundial, segundo o The Guardian.

Segundo relatos, o novo salário do técnico no Emirates Stadium poderia chegar a se equiparar aos 30 milhões de euros (26 milhões de libras) por ano de Diego Simeone no Atlético de Madrid, o que o tornaria o técnico mais bem pago do mundo. As discussões sobre um novo contrato foram suspensas durante a reta final da disputa pelo título, embora, segundo relatos, nunca tenha havido qualquer preocupação quanto ao futuro de Arteta. Espera-se que as negociações formais sejam retomadas após a próxima final da Liga dos Campeões do Arsenal contra o Paris Saint-Germain.