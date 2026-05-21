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Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Um grande dia de ganhos para Mikel Arteta! O Arsenal colocou Junior Kroupi e Julian Alvarez no topo da lista de transferências, e o técnico deve receber um aumento salarial após a conquista do título da Premier League

Mercado da bola
M. Arteta
Arsenal
Premier League
E. Kroupi
J. Alvarez

O Arsenal está preparando um novo contrato de grande valor para Mikel Arteta após a conquista do título da Premier League pelo clube. Os Gunners também estão avançando com planos ambiciosos para o mercado de transferências de verão, tendo Eli Junior Kroupi e Julian Alvarez entre seus principais alvos.

  • O Arsenal prepara uma nova proposta para Arteta após a conquista do título

    O Arsenal está pronto para conceder a Arteta um aumento salarial significativo após ele ter levado o clube ao título da Premier League. O espanhol, que assumiu o cargo em dezembro de 2019, ganha atualmente cerca de 10 milhões de libras por ano, além de bônus, mas seu próximo contrato poderia colocá-lo entre os treinadores mais bem pagos do futebol mundial, segundo o The Guardian.

    Segundo relatos, o novo salário do técnico no Emirates Stadium poderia chegar a se equiparar aos 30 milhões de euros (26 milhões de libras) por ano de Diego Simeone no Atlético de Madrid, o que o tornaria o técnico mais bem pago do mundo. As discussões sobre um novo contrato foram suspensas durante a reta final da disputa pelo título, embora, segundo relatos, nunca tenha havido qualquer preocupação quanto ao futuro de Arteta. Espera-se que as negociações formais sejam retomadas após a próxima final da Liga dos Campeões do Arsenal contra o Paris Saint-Germain.

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  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    O Arsenal busca reforços de peso para o ataque

    No entanto, o novo contrato de Arteta não é a única tarefa que a diretoria do Arsenal tem pela frente neste verão, já que também está de olho em uma grande reformulação do elenco. Segundo relatos, Arteta está priorizando reforços para o ataque, enquanto o Arsenal busca dar continuidade ao seu sucesso nacional.

    O atacante Kroupi, do Bournemouth, surgiu como principal alvo após uma impressionante temporada de estreia, na qual quebrou o recorde da Premier League de gols marcados por um adolescente em sua primeira temporada. Kroupi é visto como uma opção versátil, capaz de atuar no centro ou pela esquerda, enquanto a estrela do Atlético de Madrid, Alvarez, também está sendo considerada, apesar das dificuldades financeiras de uma possível negociação.

  • Mais uma opção ofensiva e uma reformulação do elenco

    Khvicha Kvaratskhelia continua sendo um alvo de sonho, embora o Arsenal espere que o Paris Saint-Germain resista a qualquer tentativa de contratar o ponta georgiano. O diretor esportivo Andrea Berta também está de olho em Bradley Barcola, Nico Williams e Anthony Gordon.

    Para ajudar a financiar novas contratações, espera-se que o Arsenal reformule o elenco. Gabriel Martinelli pode sair se surgir uma oferta adequada, enquanto Gabriel Jesus, segundo relatos, não é mais considerado fundamental para os planos do clube. Christian Norgaard também tem sido associado ao Ajax após ter dificuldades para garantir minutos regulares.

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Prevê-se um verão agitado no Emirates Stadium

    O Arsenal se prepara para uma importante janela de transferências de verão, na tentativa de reforçar um elenco que agora deve disputar consistentemente os principais títulos. Garantir o futuro de Arteta a longo prazo é visto como um passo fundamental antes de concretizar as contratações.

    Os Gunners também estão planejando o futuro além das contratações imediatas para o time principal, com negociações em andamento envolvendo o jovem Jeremy Monga, do Leicester. Com um apoio significativo prometido pelos Kroenkes, o Arsenal parece determinado a permanecer no topo do futebol inglês.

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