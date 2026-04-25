"Hoje, um jogo assim não é nada fácil para os jogadores jovens", destacou Kompany antes da partida na tarde de sábado, em entrevista à Sky. "Hoje temos uma tarefa complicada pela frente."
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"Um grande desafio para ele": Vincent Kompany, do Bayern de Munique, explica o que motivou a surpreendente estreia de um jogador de 18 anos no time titular
É preciso, fora de casa contra o incômodo Mainz, que ainda precisa de alguns pontos para garantir a permanência na divisão, “já ter essa maturidade para enfrentar um jogo assim. Para Sapoko, este é um grande teste, mas para os outros rapazes também”, afirmou Kompany.
Sapoko Ndiaye, de 18 anos, foi escalado na dupla de volantes ao lado de Aleksandar Pavlovic, enquanto Joshua Kimmich recebeu uma folga três dias antes da partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain e nem sequer viajou para Mainz. Jamal Musiala também foi poupado inicialmente e ficou no banco, com Leon Goretzka avançando para a posição de meia-atacante. Na Bundesliga, o Bayern já está matematicamente garantido como campeão desde a vitória por 4 a 2 sobre o VfB Stuttgart no último domingo.
Além de Sapoko Ndiaye, Kompany levou para Mainz mais três talentos da base do clube: Deniz Ofli (19), Raphael Pavlic (18) e Bastian Assomo (16). Todos eles começaram no banco de reservas.
“Em algum momento, é preciso passar por isso. É preciso estar presente. Em algum momento, chega a hora certa de levá-los”, explicou Kompany, que também ressaltou: “Mas é preciso merecer. Nada é de graça. Sapoko mereceu hoje.”
- AFP
FC Bayern de Munique: Kompany é considerado um grande fã de Sapoko Ndiaye
Sapoko Ndiaye foi formado no Gambinos Stars, clube africano parceiro do Bayern. No verão passado, o meio-campista senegalês participou de treinos de teste no FCB e no Grasshopper Club de Zurique, outro clube parceiro do time de Munique. Em agosto, ele também impressionou em um amistoso entre o FCB e o Grasshopper Club; desde então, Kompany é considerado um grande fã de Sapoko Ndiaye.
Entre outros fatores, por insistência do belga, o talentoso meio-campista foi então emprestado ao Bayern no início de janeiro até o final da temporada. É provável que o clube alemão, recordista de títulos, contrate o senegalês de forma definitiva no verão.
Antes de sua primeira partida como titular em Mainz, Sapoko Ndiaye já havia entrado em campo duas vezes por breves períodos na Bundesliga. Tanto na vitória por 5 a 0 sobre o FC St. Pauli (11 de abril) quanto na vitória por 4 a 2 contra o Stuttgart (19 de abril), ele entrou em campo na fase final das partidas. Além disso, ele integrou o elenco do FCB na semifinal da Copa da Alemanha (2 a 0) contra o Bayer Leverkusen, disputada no meio da semana.
FC Bayern de Munique: Os próximos jogos do FCB
Data
Jogo
Competição
Terça-feira, 28 de abril
Paris Saint-Germain x FC Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Sábado, 2 de maio
FC Bayern de Munique x 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Quarta-feira, 6 de maio
FC Bayern de Munique x Paris Saint-Germain
Liga dos Campeões
Sábado, 9 de maio
VfL Wolfsburg x FC Bayern de Munique
Bundesliga