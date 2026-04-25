"Um grande desafio para ele": Vincent Kompany, do Bayern de Munique, explica o que motivou a surpreendente estreia de um jogador de 18 anos no time titular

É preciso, fora de casa contra o incômodo Mainz, que ainda precisa de alguns pontos para garantir a permanência na divisão, “já ter essa maturidade para enfrentar um jogo assim. Para Sapoko, este é um grande teste, mas para os outros rapazes também”, afirmou Kompany.

Sapoko Ndiaye, de 18 anos, foi escalado na dupla de volantes ao lado de Aleksandar Pavlovic, enquanto Joshua Kimmich recebeu uma folga três dias antes da partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain e nem sequer viajou para Mainz. Jamal Musiala também foi poupado inicialmente e ficou no banco, com Leon Goretzka avançando para a posição de meia-atacante. Na Bundesliga, o Bayern já está matematicamente garantido como campeão desde a vitória por 4 a 2 sobre o VfB Stuttgart no último domingo.

Além de Sapoko Ndiaye, Kompany levou para Mainz mais três talentos da base do clube: Deniz Ofli (19), Raphael Pavlic (18) e Bastian Assomo (16). Todos eles começaram no banco de reservas.

“Em algum momento, é preciso passar por isso. É preciso estar presente. Em algum momento, chega a hora certa de levá-los”, explicou Kompany, que também ressaltou: “Mas é preciso merecer. Nada é de graça. Sapoko mereceu hoje.”