Um grande clube europeu estava desesperado para contratá-lo! Deniz Undav teria mantido conversas sobre uma megatransferência antes da renovação de contrato com o VfB Stuttgart

No entanto, Undav acabou permanecendo fiel ao VfB, cuja camisa veste desde 2023. Segundo informações, ele conseguiu que a renovação do contrato fosse acompanhada de um aumento para 5,5 milhões de euros de salário anual, o que o torna agora o jogador mais bem pago do clube da Suábia. Um bônus de assinatura no valor de quatro milhões de euros teria sido adicionado de uma só vez.

No entanto, o aspecto financeiro certamente não foi a única motivação de Undav para permanecer em Stuttgart. Em uma temporada excepcional também para ele pessoalmente (25 gols e 14 assistências em 46 jogos), o VfB conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões ao terminar em quarto lugar na tabela. Uma perspectiva que o Milan Undav não teria podido oferecer, já que o time de Milão ficou apenas em quinto lugar na Série A e, portanto, não estará presente na Liga dos Campeões na próxima temporada.

Além disso, Undav se sente muito bem em Stuttgart com sua esposa Tanja e a filha que têm juntos, e goza de excelente reputação dentro do time do técnico Sebastian Hoeneß. De acordo com a reportagem do *Bild*, o artilheiro não queria, de forma alguma, abrir mão disso.