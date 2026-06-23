Segundo o jornal *Bild*, o AC Milan entrou em contato com o atacante da seleção alemã e estrela da Copa do Mundo há algumas semanas. E os italianos parecem já ter sido bastante concretos a respeito.
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Um grande clube europeu estava desesperado para contratá-lo! Deniz Undav teria mantido conversas sobre uma megatransferência antes da renovação de contrato com o VfB Stuttgart
Segundo o jornal *Bild*, o Milan teria feito consultas sobre o salário de Undav e um possível valor de transferência. Além disso, teria havido contato pessoal entre os Rossoneri e o jogador, e fala-se em conversas concretas.
Como o antigo contrato de Undav com o VfB — antes de ele renová-lo no início de junho até 2029 — teria expirado em 2027, o Milan viu ali uma oportunidade. Como é sabido, o clube heptacampeão da Liga dos Campeões está em busca de um novo centroavante que garanta gols. Segundo o “Bild”, o Milan teria enfrentado concorrência na disputa por Undav, entre outros, de seus rivais da Série A, AS Roma e Como. Além disso, clubes da Espanha e da Arábia Saudita também estariam de olho no jogador de 29 anos.
- AFP
Deniz Undav: O Milan não podia oferecer a ele a Liga dos Campeões, ao contrário do VfB
No entanto, Undav acabou permanecendo fiel ao VfB, cuja camisa veste desde 2023. Segundo informações, ele conseguiu que a renovação do contrato fosse acompanhada de um aumento para 5,5 milhões de euros de salário anual, o que o torna agora o jogador mais bem pago do clube da Suábia. Um bônus de assinatura no valor de quatro milhões de euros teria sido adicionado de uma só vez.
No entanto, o aspecto financeiro certamente não foi a única motivação de Undav para permanecer em Stuttgart. Em uma temporada excepcional também para ele pessoalmente (25 gols e 14 assistências em 46 jogos), o VfB conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões ao terminar em quarto lugar na tabela. Uma perspectiva que o Milan Undav não teria podido oferecer, já que o time de Milão ficou apenas em quinto lugar na Série A e, portanto, não estará presente na Liga dos Campeões na próxima temporada.
Além disso, Undav se sente muito bem em Stuttgart com sua esposa Tanja e a filha que têm juntos, e goza de excelente reputação dentro do time do técnico Sebastian Hoeneß. De acordo com a reportagem do *Bild*, o artilheiro não queria, de forma alguma, abrir mão disso.
Deniz Undav brilha pela seleção alemã na Copa do Mundo de 2026
Pelo menos em potencial, Undav está chamando a atenção de outros clubes de alto nível durante a Copa do Mundo. Entrando como reserva nos dois primeiros jogos da Alemanha na fase de grupos, contra Curaçao (7 a 1) e a Costa do Marfim (2 a 1) – ficando em campo por cerca de meia hora em cada partida –, ele já soma cinco participações diretas em gols (três gols e duas assistências).
Undav se destacou especialmente contra os marfinenses, quando, logo após entrar em campo, marcou o gol do empate provisório em 1 a 1 e, nos acréscimos, marcou o gol da importante vitória que garantiu antecipadamente a liderança do grupo à seleção alemã. É possível que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, passe a escalar o jogador do Stuttgart como titular nas próximas partidas do torneio.
Resumo das partidas internacionais disputadas por Deniz Undav até o momento
Data
Partida
Competição
Tempo de jogo em minutos
Gols
23 de março de 2024
França x Alemanha 0 a 2
Jogo amistoso
10
-
3 de junho de 2024
Alemanha x Ucrânia 0 a 0
Jogo amistoso
45
-
19 de junho de 2024
Alemanha x Hungria 2 a 0
Euro 2024
6
-
10 de setembro de 2024
Países Baixos x Alemanha 2 a 2
Liga das Nações
63
1
11 de outubro de 2024
Bósnia-Herzegovina x Alemanha 1 a 2
Liga das Nações
67
2
8 de junho de 2025
Alemanha x França 0 a 2
Liga das Nações
45
-
30 de março de 2026
Alemanha x Gana 2 a 1
Amistoso
45
1
31 de maio de 2026
Alemanha x Finlândia 4 a 0
Jogo amistoso
61
2
6 de junho de 2026
EUA x Alemanha 1 a 2
Jogo amistoso
29
-
14 de junho de 2026
Alemanha x Curaçao 7 a 1
Copa do Mundo de 2026
26
1
20 de junho de 2026
Alemanha x Costa do Marfim 2 a 1
Copa do Mundo de 2026
30
2