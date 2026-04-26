"Um grande cara" - James Maddison elogia Antonin Kinsky após ver o "brilhante" goleiro do Tottenham se recuperar do pesadelo da Liga dos Campeões

Maddison recorreu às redes sociais para celebrar a resiliência de seu companheiro de equipe Kinsky após a vitória apertada do Spurs por 1 a 0 sobre o Wolves. A vitória, garantida por um gol de João Palhinha no final da partida, foi a primeira do Tottenham na Premier League desde 28 de dezembro e a primeira sob o comando do novo técnico Roberto De Zerbi.

Kinsky foi o herói nos últimos instantes da partida, realizando uma defesa magnífica para impedir o gol de João Gomes em uma cobrança de falta. Refletindo sobre a trajetória do goleiro de volta à boa forma, Maddison postou no Instagram: “Brilhante, amigo @tondakinsky. Muita coragem para se recuperar nas últimas semanas. Mostrando sua qualidade.”







