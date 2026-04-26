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Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

"Um grande cara" - James Maddison elogia Antonin Kinsky após ver o "brilhante" goleiro do Tottenham se recuperar do pesadelo da Liga dos Campeões

A. Kinsky
Tottenham
Premier League
J. Maddison
Wolverhampton
Liga dos Campeões

James Maddison foi o principal a elogiar Antonin Kinsky depois que o goleiro do Tottenham teve uma atuação heroica, ajudando a equipe a garantir uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Wolves na Premier League, no sábado. O desempenho do jovem goleiro vem após um período de intenso escrutínio, devido a uma experiência angustiante na Liga dos Campeões.

  • A redenção de Kinsky no Molineux

    Maddison recorreu às redes sociais para celebrar a resiliência de seu companheiro de equipe Kinsky após a vitória apertada do Spurs por 1 a 0 sobre o Wolves. A vitória, garantida por um gol de João Palhinha no final da partida, foi a primeira do Tottenham na Premier League desde 28 de dezembro e a primeira sob o comando do novo técnico Roberto De Zerbi.

    Kinsky foi o herói nos últimos instantes da partida, realizando uma defesa magnífica para impedir o gol de João Gomes em uma cobrança de falta. Refletindo sobre a trajetória do goleiro de volta à boa forma, Maddison postou no Instagram: “Brilhante, amigo @tondakinsky. Muita coragem para se recuperar nas últimas semanas. Mostrando sua qualidade.”



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  • Superando a tristeza de Madri

    O elogio de Maddison tem um peso ainda maior, considerando o momento difícil pelo qual Kinsky passou há pouco mais de um mês. Durante sua estreia na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, o jovem goleiro tcheco foi substituído após apenas 17 minutos pelo então técnico interino Igor Tudor. A substituição ocorreu após dois erros desastrosos que levaram o Spurs a sofrer três gols nos primeiros 15 minutos, deixando o jogador visivelmente abalado ao sair de campo.

  • De Zerbi confia no seu goleiro

    De Zerbi tem demonstrado grande confiança em Kinsky, já que o goleiro titular Guglielmo Vicario está afastado dos gramados após uma cirurgia.

    O técnico italiano elogiou o caráter do goleiro após o jogo sem sofrer gols no Molineux, reconhecendo o obstáculo psicológico que ele teve de superar após o incidente em Madri.

    Em declarações à imprensa, De Zerbi disse: “É um bom rapaz e um bom goleiro e, especialmente depois de Madrid, ele merece um dia como o de hoje. Estou feliz com o resultado. Nos primeiros 35 minutos jogamos bem. Talvez pudéssemos criar mais chances e chutes a gol.”

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-BRIGHTONAFP

    Renascem as esperanças de classificação para o Spurs

    A vitória representa um grande impulso para o Tottenham, que corre o risco de ser rebaixado para a Championship. De Zerbi não hesitou em elogiar o espírito da equipe, que busca sair da zona de rebaixamento, insistindo que vê qualidade suficiente no elenco para garantir a permanência na primeira divisão.

    O técnico acrescentou: “Acredito que podemos nos manter na primeira divisão. Não são 10 pontos, estamos a dois pontos do West Ham, que é um bom time, mas nós somos um time muito bom. O mais importante são as qualidades dos jogadores e o lado humano deles, o que foi uma surpresa para mim, pois eu não os conhecia; e quando passei a conhecê-los melhor, percebi que tínhamos a chance de nos manter na primeira divisão.”

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