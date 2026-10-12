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“Um grande alívio!” Andrea Pinamonti se pronuncia após marcar seu primeiro gol pela Lazio
Pinamonti marca seu primeiro gol pela Lazio
O atacante da Lazio Andrea Pinamonti alcançou um marco pessoal importante na tarde de domingo ao marcar seu primeiro gol pelo clube e garantir a vitória por 3 a 1 sobre o Monza, que jogou com dez jogadores. O gol assegurou os três pontos à Lazio, que segue na liderança da Serie A ao lado da Inter, com 16 pontos.
A finalização de Pinamonti à queima-roupa, nos minutos finais, veio após os gols de Nuno Tavares e Gustav Isaksen no início da partida, disputada em um Stadio Olimpico vazio.
Após o jogo, o jogador de 27 anos admitiu que o gol tirou um peso enorme de seus ombros.
- IPA Sport
Atacante fala abertamente sobre difícil batalha pela forma física durante o verão
Ao falar com os jornalistas na entrevista coletiva após a partida, Pinamonti admitiu que suas limitações físicas retardaram sua contribuição no início da temporada sob o comando do técnico Gennaro Gattuso. “Esse gol significa muita coisa. É um enorme alívio para mim”, revelou Pinamonti.
“Nos primeiros jogos, não contribuí plenamente, e eu sabia disso. Cheguei com o condicionamento físico atrasado, e foi um verão difícil para mim.”
“Eu estava atrás, especialmente por causa do estilo de jogo do treinador. Agora, graças a essa pausa, tive a chance de jogar alguns minutos e estou melhorando cada vez mais.”
Rivalidade saudável com Noslin eleva o nível
Pinamonti elogiou o ambiente positivo no elenco e descartou qualquer pressão negativa ao falar sobre a disputa por posição com Tijjani Noslin, que começou como titular em seu lugar e provocou a expulsão de Lorenzo Lucchesi. “O time jogou bem desde o início, e não senti nenhuma pressão”, explicou Pinamonti.
“Com Noslin, é uma competição saudável; nos damos muito bem. Incentivamos um ao outro a melhorar sempre.”
“O estilo de jogo do treinador é muito exigente, então, quanto mais você treina, mais melhora. Espero que este seja o primeiro gol de uma longa sequência.”
- IPA Sport
União é fundamental para a Lazio seguir dividindo a liderança
Com cinco vitórias e um empate nos seis primeiros jogos da Serie A, a Lazio vive um início de campanha excelente. Pinamonti acredita que a união do elenco continuará sendo fundamental para que a equipe siga na disputa pelo título.
“Todos os jogos são difíceis, e o de hoje também foi. Mas acertamos desde o início”, concluiu Pinamonti.
“Nossa força é o grupo. O ambiente é tranquilo e estamos trabalhando duro. Se mantivermos isso, podemos conquistar grandes coisas.”
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