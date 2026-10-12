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Alvino Hanafi
Traduzido por

“Um grande alívio!” Andrea Pinamonti se pronuncia após marcar seu primeiro gol pela Lazio

Lazio
A. Pinamonti
Lazio x A.C. Monza
A.C. Monza
Campeonato Italiano

O atacante da Lazio Andrea Pinamonti expressou enorme alívio após marcar seu primeiro gol pelo clube na vitória por 3 a 1 sobre o Monza. Ele admitiu que teve dificuldades para recuperar a forma física depois de um verão difícil, antes de balançar as redes no Stadio Olimpico.

  • Pinamonti marca seu primeiro gol pela Lazio

    O atacante da Lazio Andrea Pinamonti alcançou um marco pessoal importante na tarde de domingo ao marcar seu primeiro gol pelo clube e garantir a vitória por 3 a 1 sobre o Monza, que jogou com dez jogadores. O gol assegurou os três pontos à Lazio, que segue na liderança da Serie A ao lado da Inter, com 16 pontos.

    A finalização de Pinamonti à queima-roupa, nos minutos finais, veio após os gols de Nuno Tavares e Gustav Isaksen no início da partida, disputada em um Stadio Olimpico vazio.

    Após o jogo, o jogador de 27 anos admitiu que o gol tirou um peso enorme de seus ombros.

  • imago-sport-1084393743.jpgIPA Sport

    Atacante fala abertamente sobre difícil batalha pela forma física durante o verão

    Ao falar com os jornalistas na entrevista coletiva após a partida, Pinamonti admitiu que suas limitações físicas retardaram sua contribuição no início da temporada sob o comando do técnico Gennaro Gattuso. “Esse gol significa muita coisa. É um enorme alívio para mim”, revelou Pinamonti.

    “Nos primeiros jogos, não contribuí plenamente, e eu sabia disso. Cheguei com o condicionamento físico atrasado, e foi um verão difícil para mim.”

    “Eu estava atrás, especialmente por causa do estilo de jogo do treinador. Agora, graças a essa pausa, tive a chance de jogar alguns minutos e estou melhorando cada vez mais.”

  • Rivalidade saudável com Noslin eleva o nível

    Pinamonti elogiou o ambiente positivo no elenco e descartou qualquer pressão negativa ao falar sobre a disputa por posição com Tijjani Noslin, que começou como titular em seu lugar e provocou a expulsão de Lorenzo Lucchesi. “O time jogou bem desde o início, e não senti nenhuma pressão”, explicou Pinamonti.

    “Com Noslin, é uma competição saudável; nos damos muito bem. Incentivamos um ao outro a melhorar sempre.”

    “O estilo de jogo do treinador é muito exigente, então, quanto mais você treina, mais melhora. Espero que este seja o primeiro gol de uma longa sequência.”

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  • imago-sport-1084398111.jpgIPA Sport

    União é fundamental para a Lazio seguir dividindo a liderança

    Com cinco vitórias e um empate nos seis primeiros jogos da Serie A, a Lazio vive um início de campanha excelente. Pinamonti acredita que a união do elenco continuará sendo fundamental para que a equipe siga na disputa pelo título.

    “Todos os jogos são difíceis, e o de hoje também foi. Mas acertamos desde o início”, concluiu Pinamonti.

    “Nossa força é o grupo. O ambiente é tranquilo e estamos trabalhando duro. Se mantivermos isso, podemos conquistar grandes coisas.”

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