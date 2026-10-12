O atacante da Lazio Andrea Pinamonti alcançou um marco pessoal importante na tarde de domingo ao marcar seu primeiro gol pelo clube e garantir a vitória por 3 a 1 sobre o Monza, que jogou com dez jogadores. O gol assegurou os três pontos à Lazio, que segue na liderança da Serie A ao lado da Inter, com 16 pontos.

A finalização de Pinamonti à queima-roupa, nos minutos finais, veio após os gols de Nuno Tavares e Gustav Isaksen no início da partida, disputada em um Stadio Olimpico vazio.

Após o jogo, o jogador de 27 anos admitiu que o gol tirou um peso enorme de seus ombros.