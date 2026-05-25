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"Um gosto amargo" - Koke classifica a campanha do Atlético de Madrid na La Liga como um "desastre" após a goleada sofrida contra o Villarreal na última rodada
Koke admite que a La Liga foi um "desastre"
A temporada 2025-26 da La Liga chegou ao fim de forma desastrosa para o Atlético de Madrid no La Cerámica. Em busca de uma vitória para ultrapassar o Villarreal e chegar ao terceiro lugar, a equipe de Diego Simeone acabou sendo goleada por 5 a 1. Para Koke, o resultado foi um reflexo de uma campanha nacional que ficou muito aquém das expectativas do Metropolitano.
Em entrevista à Movistar+, via Marca, após o apito final, o jogador de 34 anos expressou sua profunda frustração com a falta de consistência da equipe no campeonato. Ele disse: “[Isso deixa] um gosto amargo na boca. Na Liga dos Campeões, foi emocionante; na Copa, os pênaltis; no campeonato, fomos um desastre porque não conseguimos disputar o título. Precisamos estar em uma posição melhor na tabela e usar isso como lição para a próxima temporada.”
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Simeone defende o empenho do Atlético de Madrid
Apesar das palavras duras do capitão, Simeone adotou uma visão mais benevolente em relação ao desempenho geral da equipe. O argentino destacou as boas campanhas nas competições eliminatórias, incluindo uma semifinal da Liga dos Campeões e uma participação na final da Copa del Rey, como prova de progresso, apesar da goleada sofrida na última rodada.
Ele disse: “Sempre fui péssimo nas notas; não me saí muito bem na escola. Tivemos uma temporada que ficou entre boa e muito boa. Semifinais da Liga dos Campeões, final da Copa del Rey, um total de 61 partidas… O Villarreal joga muito bem e teve uma excelente temporada no campeonato, mas disputou apenas uma competição. Chegamos perto de alcançá-los; tivemos alguns momentos muito bons: o jogo contra o Barcelona, a vitória sobre o Real Madrid, muita alegria para nossos torcedores, mesmo que todos queiram ganhar o campeonato, e não apenas terminar em terceiro.”
Esgotamento e o impacto psicológico
A derrota para o Villarreal ocorre num momento em que Simeone tem se manifestado abertamente sobre a extrema pressão do futebol moderno. Antes da última rodada, o técnico do Atlético de Madrid compartilhou suas reflexões sobre o efeito “bola de neve” do futebol de elite, admitindo que se identificava com a decisão de Pep Guardiola de deixar o Manchester City devido ao esgotamento.
Observando que o estresse de comandar um time de alto nível a cada três dias cria um ciclo implacável, ele disse: “Ontem li um pouco do que Guardiola disse, sua explicação na coletiva de imprensa, e, se você trocasse o nome – é claro que não ganhei os troféus que ele ganhou –, mas me identifiquei muito com a história que ele contava e que explicou muito bem.
“Com a consequência de ter que estar exposto a cada três dias, competindo a cada três dias, especialmente conversando com os jogadores sobre o envolvimento deles no jogo além dos treinos, a gestão do grupo e tudo isso geram uma bola de neve que não para, que recomeça dois dias após o último jogo disputado.”
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Um verão de grandes mudanças
O quarto lugar, atrás do “Submarino Amarelo”, acarreta uma perda financeira de aproximadamente € 7 milhões em prêmios. Esta é apenas a segunda vez, em todo o mandato de Simeone, que sua equipe termina fora dos três primeiros lugares.
Grandes mudanças são esperadas após este desfecho amargo. Com novos investimentos chegando da Apollo Sports Capital, o clube se prepara para uma movimentada janela de transferências para revitalizar o elenco, com o lendário atacante Antoine Griezmann entre os que estão de saída. Após uma temporada de altos na Europa, mas baixos significativos em casa, o Atlético sabe que deve recrutar com sabedoria para garantir que estará lutando pelo título novamente na próxima temporada.