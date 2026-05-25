"Um gosto amargo" - Koke classifica a campanha do Atlético de Madrid na La Liga como um "desastre" após a goleada sofrida contra o Villarreal na última rodada

A derrota para o Villarreal ocorre num momento em que Simeone tem se manifestado abertamente sobre a extrema pressão do futebol moderno. Antes da última rodada, o técnico do Atlético de Madrid compartilhou suas reflexões sobre o efeito “bola de neve” do futebol de elite, admitindo que se identificava com a decisão de Pep Guardiola de deixar o Manchester City devido ao esgotamento.

Observando que o estresse de comandar um time de alto nível a cada três dias cria um ciclo implacável, ele disse: “Ontem li um pouco do que Guardiola disse, sua explicação na coletiva de imprensa, e, se você trocasse o nome – é claro que não ganhei os troféus que ele ganhou –, mas me identifiquei muito com a história que ele contava e que explicou muito bem.

“Com a consequência de ter que estar exposto a cada três dias, competindo a cada três dias, especialmente conversando com os jogadores sobre o envolvimento deles no jogo além dos treinos, a gestão do grupo e tudo isso geram uma bola de neve que não para, que recomeça dois dias após o último jogo disputado.”