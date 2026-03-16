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Um golpe duplo para o Chelsea! O clube enfrenta mais uma multa pesada por violações das regras, com a FA prestes a seguir o exemplo da Premier League após uma investigação
Multas recordes na Premier League
De acordo com o jornal The Times, a Federação Inglesa de Futebol (FA) está chegando ao fim de sua investigação sobre a conduta passada do Chelsea e está prestes a aplicar uma multa de vários milhões de libras. Isso surge após o Blues ter sido atingido por uma penalidade de 10,75 milhões de libras da Premier League na segunda-feira. Esse valor representa a maior multa desse tipo na história da competição. Ela decorre de pagamentos não divulgados feitos a agentes não registrados, jogadores e outros terceiros entre 2011 e 2018, enquanto Abramovich era proprietário do clube. O órgão regulador tem o poder de deduzir pontos, mas uma penalidade financeira continua sendo o desfecho mais provável.
- Getty Images Sport
Transferências de grande repercussão sob o microscópio
As irregularidades envolvem vários jogadores de destaque que chegaram a Stamford Bridge, incluindo Eden Hazard, Willian, Ramires, David Luiz, André Schürrle, Nemanja Matić e Samuel Eto’o. Também foram investigados pagamentos envolvendo o ex-diretor de futebol Frank Arnesen e três jogadores não identificados. A Premier League confirmou: “Como resultado da investigação da Premier League, ficou estabelecido que, entre 2011 e 2018, pagamentos não divulgados por terceiros associados ao clube foram feitos a jogadores, agentes não registrados e outros terceiros.” Esses recursos foram em benefício do Chelsea e deveriam ter sido declarados às autoridades reguladoras do futebol.
Transparência na propriedade e medidas de mitigação
Apesar da gravidade dessas infrações históricas, a atual diretoria do clube recebeu grande reconhecimento por sua transparência. O consórcio BlueCo, liderado por Todd Boehly e pela Clearlake Capital, comunicou espontaneamente as irregularidades assim que as descobriu, durante o processo de aquisição em 2022. A Premier League observou que “a denúncia proativa do clube, as admissões de violação e a cooperação excepcional ao longo da investigação atuaram como fatores atenuantes significativos”. Além disso, as autoridades ficaram convencidas de que, mesmo que esses pagamentos tivessem sido devidamente declarados na época, o Chelsea não teria violado as Regras de Rentabilidade e Sustentabilidade (PSR) durante essas temporadas específicas.
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Restrições da Academia e acusações da FA
Além da multa de 10,75 milhões de libras, a Premier League impôs uma restrição imediata de nove meses ao registro de jogadores da base que já tenham sido registrados em outros clubes ingleses, além de uma penalidade de 750 mil libras decorrente de uma investigação separada sobre a base. O Chelsea declarou estar “satisfeito por o assunto estar agora encerrado” no que diz respeito à investigação da liga. No entanto, o clube ainda não está livre de problemas. Em setembro passado, a FA anunciou que o Chelsea havia sido acusado de 74 infrações por violação dos regulamentos. Enquanto a FA prepara seu julgamento final, o Chelsea espera que sua cooperação anterior ajude mais uma vez a evitar sanções esportivas severas.
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