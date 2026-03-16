Um golpe duplo para o Chelsea! O clube enfrenta mais uma multa pesada por violações das regras, com a FA prestes a seguir o exemplo da Premier League após uma investigação

Além da multa de 10,75 milhões de libras, a Premier League impôs uma restrição imediata de nove meses ao registro de jogadores da base que já tenham sido registrados em outros clubes ingleses, além de uma penalidade de 750 mil libras decorrente de uma investigação separada sobre a base. O Chelsea declarou estar “satisfeito por o assunto estar agora encerrado” no que diz respeito à investigação da liga. No entanto, o clube ainda não está livre de problemas. Em setembro passado, a FA anunciou que o Chelsea havia sido acusado de 74 infrações por violação dos regulamentos. Enquanto a FA prepara seu julgamento final, o Chelsea espera que sua cooperação anterior ajude mais uma vez a evitar sanções esportivas severas.