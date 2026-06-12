Um goleiro que entrou para a história da Federação... Quem é o árbitro da partida entre a Arábia Saudita e o Uruguai?

Antes de apitar a primeira partida da seleção saudita, Mariani nunca havia apitado nenhuma partida da Liga Roshen, mas atuou duas vezes na Copa do Guardião das Duas Mesquitas.
A primeira vez foi na semifinal da competição durante a temporada 2023-2024, quando o Al-Nassr venceu o Al-Khaleej por 3 a 1, e ele marcou um pênalti para o “Al-Alamy”, do qual o astro senegalês Sadio Mané marcou o segundo gol.
Já a partida mais importante foi a final da competição na temporada 2024-2025, quando o Al-Ittihad venceu o Al-Qadisiyah por 3 a 1, e o time de Al-Sharqia marcou seu único gol com o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, de pênalti.
A vitória do Al-Ittihad naquela partida, com a presença de Mariani, entrou para a história, pois foi a primeira vez que o clube conquistou os títulos do campeonato e da copa desde o início da era profissional, na temporada 2008-2009.