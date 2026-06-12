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Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

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Um goleiro que entrou para a história da Federação... Quem é o árbitro da partida entre a Arábia Saudita e o Uruguai?

Especiais e Opinião
Arábia Saudita x Uruguai
Arábia Saudita
Uruguai
Copa do Mundo
Al-Ittihad
King Cup
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Uruguai
EUA

O árbitro italiano Maurizio Mariani apitará as primeiras partidas da seleção marrom-verde na Copa do Mundo... Mas quem é ele?

Às vezes, basta que a equipe esteja em boa fase para vencer as partidas, mas, em outras ocasiões, essa sorte precisa incluir outros fatores do jogo, principalmente os árbitros dessas partidas.

É com isso que sonha a torcida saudita, após conhecer o árbitro que comandará a partida contra o Uruguai, na madrugada da próxima terça-feira, na primeira rodada da fase final da Copa do Mundo de 2026: o italiano Maurizio Mariani.

  • Goleiro... e árbitro desde pequeno

    Maurizio Mariani nasceu na capital italiana, Roma, em 25 de fevereiro de 1982, e tem 44 anos.

    Mariani começou a jogar futebol como goleiro, durante seus estudos na Academia Militar de Veneza, antes de decidir mudar de carreira e se tornar árbitro aos 18 anos.

    Nessa idade, o árbitro italiano começou a apitar algumas partidas nas categorias de base com apenas 18 anos, mais precisamente em 2000, antes de iniciar sua trajetória como árbitro nas divisões da Série A italiana a partir de 2007, especificamente na quarta divisão.

    Posteriormente, Mariani chegou à terceira divisão em 2009 e à segunda em 2011, antes de estrear na Série A em 2013, com apenas 31 anos.

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  • Decisão internacional

    Em 2019, a carreira de Mariani deu um novo passo, quando ele se tornou árbitro internacional credenciado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

    No ano seguinte (2020), Mariani apitou o clássico acirrado entre os dois gigantes de Milão, Milan e Inter, pela primeira vez em sua carreira no futebol, antes de comandar várias partidas importantes da Série A nos anos seguintes.

    No final da temporada anterior à última, 2024-2025, Maurizio Mariani apitou a final da Copa da Itália entre o Milan, comandado pelo técnico português Sérgio Conceição, e o Bologna, que conquistou o título.

  • Campeão dos campeonatos europeus

    Em 2025, a Federação Europeia de Futebol anunciou a promoção de Mariani para a categoria de árbitros de elite, a mais alta categoria arbitral do Velho Continente.

    O árbitro italiano apitou várias partidas importantes na Liga dos Campeões durante a última temporada, com destaque para Real Madrid x Manchester City nas oitavas de final e Paris Saint-Germain x Liverpool nas quartas de final.

    Um ano depois de atuar como quarto árbitro na final da Liga Europa de 2025, Mariani foi escolhido para ser o árbitro principal da final da Liga Conferência Europeia de 2026 entre o Crystal Palace e o Rayo Vallecano.

    A notícia mais feliz para Mariani ao longo de sua longa carreira foi sua escolha para arbitrar a Copa do Mundo de 2026 pela primeira vez em sua carreira.

  • Campeão da final da Copa do Rei

    Antes de apitar a primeira partida da seleção saudita, Mariani nunca havia apitado nenhuma partida da Liga Roshen, mas atuou duas vezes na Copa do Guardião das Duas Mesquitas.

    A primeira vez foi na semifinal da competição durante a temporada 2023-2024, quando o Al-Nassr venceu o Al-Khaleej por 3 a 1, e ele marcou um pênalti para o “Al-Alamy”, do qual o astro senegalês Sadio Mané marcou o segundo gol.

    Já a partida mais importante foi a final da competição na temporada 2024-2025, quando o Al-Ittihad venceu o Al-Qadisiyah por 3 a 1, e o time de Al-Sharqia marcou seu único gol com o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, de pênalti.

    A vitória do Al-Ittihad naquela partida, com a presença de Mariani, entrou para a história, pois foi a primeira vez que o clube conquistou os títulos do campeonato e da copa desde o início da era profissional, na temporada 2008-2009.

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