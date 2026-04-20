“Um fracasso total” – Por que o ex-jogador do Celtic Kyogo Furuhashi foi um fracasso de 10 milhões de libras para Tom Brady e o Birmingham

Em entrevista exclusiva concedida ao BestOnlineCasino.com, o ex-atacante do West Brom e do Wolves disse: “No primeiro jogo deles no St Andrew’s, enfrentaram o Ipswich Town, que era claramente o favorito na pré-temporada para conquistar o título da liga. E empataram em 1 a 1. O Ipswich sofreu um pênalti no final da partida. Mas o Birmingham, na verdade, em termos de desempenho durante o jogo, arrasou com eles.

“Eu já tinha dito aos meus amigos do Birmingham City, e são muitos, para não esperarem estar perto do topo nesta temporada, porque vocês acabaram de arrasar na League One. A Championship é outra história. E o Ipswich foi uma exceção, e não a regra, quando subiu da League One e foi direto para a Premier League na temporada seguinte. Isso raramente, raramente acontece assim.

“Então, o Kyogo foi excelente naquela noite. Gostei dos movimentos dele. Ele teve um gol anulado de forma bastante severa por uma empurrada nas costas de um zagueiro, o que foi um pouco exagerado. Mas o finalização depois disso, pensei: uau, eles estão no caminho certo aqui.

“E, sinceramente, ele começou a perder chances claras de gol naquelas primeiras seis, oito partidas, e dava para ver, aos poucos, mas com certeza, a confiança dele se esvaindo.

“Em termos de custo-benefício, essa transferência específica deu terrivelmente errado. E é realmente surpreendente. Gosto dos movimentos dele. Ele é enérgico, é rápido. Mas, para ser sincero, depois de um começo difícil, ele não parecia capaz de acertar nem a porta de um celeiro.”