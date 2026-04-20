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“Um fracasso total” – Por que o ex-jogador do Celtic Kyogo Furuhashi foi um fracasso de 10 milhões de libras para Tom Brady e o Birmingham
O histórico de Kyogo no Celtic: por que o Birmingham gastou tanto
Ao longo de três anos e meio produtivos em Glasgow, ele registrou um saldo positivo de 85 gols em 165 partidas, tendo alcançado seu recorde pessoal de 34 gols na campanha de 2022-23, quando o Celtic conquistou o triplo.
A passagem pelo Rennes, na França, não durou muito e não rendeu frutos, com Kyogo sendo contratado pelo Birmingham menos de seis meses após sua chegada à Ligue 1. Ele foi considerado uma forte demonstração de intenções por parte de Tom Brady e da diretoria do Blues — dadas suas conquistas na Escócia —, com sonhos de promoção para a Premier League se formando na região de West Midlands.
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Quantos gols Kyogo marcou pelo Birmingham?
O jogador de 31 anos tem apenas um gol marcado na Championship, marcado em meados de janeiro de 2026, e marcou apenas três vezes em 29 partidas em todas as competições. Sua temporada chegou a um fim prematuro devido a uma cirurgia para tratar um problema crônico no ombro.
Há rumores de que o Birmingham possa tentar minimizar as perdas na próxima janela de transferências. O que parecia ser uma transferência dos sonhos rapidamente se transformou em um pesadelo, com o GOAL entrevistando Goodman, ex-estrela da EFL que agora é comentarista, sobre o que deu errado.
Por que Kyogo não tem se destacado na Championship
Em entrevista exclusiva concedida ao BestOnlineCasino.com, o ex-atacante do West Brom e do Wolves disse: “No primeiro jogo deles no St Andrew’s, enfrentaram o Ipswich Town, que era claramente o favorito na pré-temporada para conquistar o título da liga. E empataram em 1 a 1. O Ipswich sofreu um pênalti no final da partida. Mas o Birmingham, na verdade, em termos de desempenho durante o jogo, arrasou com eles.
“Eu já tinha dito aos meus amigos do Birmingham City, e são muitos, para não esperarem estar perto do topo nesta temporada, porque vocês acabaram de arrasar na League One. A Championship é outra história. E o Ipswich foi uma exceção, e não a regra, quando subiu da League One e foi direto para a Premier League na temporada seguinte. Isso raramente, raramente acontece assim.
“Então, o Kyogo foi excelente naquela noite. Gostei dos movimentos dele. Ele teve um gol anulado de forma bastante severa por uma empurrada nas costas de um zagueiro, o que foi um pouco exagerado. Mas o finalização depois disso, pensei: uau, eles estão no caminho certo aqui.
“E, sinceramente, ele começou a perder chances claras de gol naquelas primeiras seis, oito partidas, e dava para ver, aos poucos, mas com certeza, a confiança dele se esvaindo.
“Em termos de custo-benefício, essa transferência específica deu terrivelmente errado. E é realmente surpreendente. Gosto dos movimentos dele. Ele é enérgico, é rápido. Mas, para ser sincero, depois de um começo difícil, ele não parecia capaz de acertar nem a porta de um celeiro.”
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Brady e Birmingham em busca do sonho da Premier League
Kyogo assinou um contrato de três anos com o Birmingham, válido até o verão de 2028. No momento, parece improvável que ele cumpra todos os termos do contrato. No entanto, ele poderá ter uma nova chance na pré-temporada — com a esperança de que agora esteja livre da lesão que o vem incomodando há algum tempo.
O Blues precisa encontrar poder ofensivo em algum lugar, se quiser avançar rumo à primeira divisão, e é possível que Kyogo seja negociado em uma tentativa de levantar fundos que possam ser reinvestidos em outras áreas.