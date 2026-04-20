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Kyogo Furuhashi Birmingham 2025-26Getty
Chris Burton

Traduzido por

“Um fracasso total” – Por que o ex-jogador do Celtic Kyogo Furuhashi foi um fracasso de 10 milhões de libras para Tom Brady e o Birmingham

K. Furuhashi
Birmingham
Championship

Kyogo Furuhashi parecia ser uma contratação inteligente para o Birmingham quando se transferiu para St Andrew’s em 2025, mas o ex-jogador do Celtic acabou se tornando um fracasso de 10 milhões de libras (14 milhões de dólares) para os Blues. Don Goodman explicou ao GOAL por que as dificuldades do jogador da seleção japonesa foram uma surpresa, com o retorno ao futebol britânico por uma quantia milionária tendo dado “terrivelmente errado” para o atacante autor de três gols.

  • O histórico de Kyogo no Celtic: por que o Birmingham gastou tanto

    Ao longo de três anos e meio produtivos em Glasgow, ele registrou um saldo positivo de 85 gols em 165 partidas, tendo alcançado seu recorde pessoal de 34 gols na campanha de 2022-23, quando o Celtic conquistou o triplo.

    A passagem pelo Rennes, na França, não durou muito e não rendeu frutos, com Kyogo sendo contratado pelo Birmingham menos de seis meses após sua chegada à Ligue 1. Ele foi considerado uma forte demonstração de intenções por parte de Tom Brady e da diretoria do Blues — dadas suas conquistas na Escócia —, com sonhos de promoção para a Premier League se formando na região de West Midlands.

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  • Kyogo Furuhashi Birmingham 2025-26Getty

    Quantos gols Kyogo marcou pelo Birmingham?

    O jogador de 31 anos tem apenas um gol marcado na Championship, marcado em meados de janeiro de 2026, e marcou apenas três vezes em 29 partidas em todas as competições. Sua temporada chegou a um fim prematuro devido a uma cirurgia para tratar um problema crônico no ombro.

    Há rumores de que o Birmingham possa tentar minimizar as perdas na próxima janela de transferências. O que parecia ser uma transferência dos sonhos rapidamente se transformou em um pesadelo, com o GOAL entrevistando Goodman, ex-estrela da EFL que agora é comentarista, sobre o que deu errado.

  • Por que Kyogo não tem se destacado na Championship

    Em entrevista exclusiva concedida ao BestOnlineCasino.com, o ex-atacante do West Brom e do Wolves disse: “No primeiro jogo deles no St Andrew’s, enfrentaram o Ipswich Town, que era claramente o favorito na pré-temporada para conquistar o título da liga. E empataram em 1 a 1. O Ipswich sofreu um pênalti no final da partida. Mas o Birmingham, na verdade, em termos de desempenho durante o jogo, arrasou com eles.

    “Eu já tinha dito aos meus amigos do Birmingham City, e são muitos, para não esperarem estar perto do topo nesta temporada, porque vocês acabaram de arrasar na League One. A Championship é outra história. E o Ipswich foi uma exceção, e não a regra, quando subiu da League One e foi direto para a Premier League na temporada seguinte. Isso raramente, raramente acontece assim.

    “Então, o Kyogo foi excelente naquela noite. Gostei dos movimentos dele. Ele teve um gol anulado de forma bastante severa por uma empurrada nas costas de um zagueiro, o que foi um pouco exagerado. Mas o finalização depois disso, pensei: uau, eles estão no caminho certo aqui.

    “E, sinceramente, ele começou a perder chances claras de gol naquelas primeiras seis, oito partidas, e dava para ver, aos poucos, mas com certeza, a confiança dele se esvaindo.

    “Em termos de custo-benefício, essa transferência específica deu terrivelmente errado. E é realmente surpreendente. Gosto dos movimentos dele. Ele é enérgico, é rápido. Mas, para ser sincero, depois de um começo difícil, ele não parecia capaz de acertar nem a porta de um celeiro.”

  • Tom Brady Birmingham 2025-26Getty/GOAL

    Brady e Birmingham em busca do sonho da Premier League

    Kyogo assinou um contrato de três anos com o Birmingham, válido até o verão de 2028. No momento, parece improvável que ele cumpra todos os termos do contrato. No entanto, ele poderá ter uma nova chance na pré-temporada — com a esperança de que agora esteja livre da lesão que o vem incomodando há algum tempo.

    O Blues precisa encontrar poder ofensivo em algum lugar, se quiser avançar rumo à primeira divisão, e é possível que Kyogo seja negociado em uma tentativa de levantar fundos que possam ser reinvestidos em outras áreas.

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