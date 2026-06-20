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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Um fracasso histórico e um choque nacional... As lágrimas da Geração de Ouro inundam os jornais da Turquia

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A saída prematura gerou críticas generalizadas na Turquia

A Turquia foi eliminada precocemente da Copa do Mundo de 2026, após uma derrota dolorosa para o Paraguai por 0 a 1, na manhã de sábado, horário de Greenwich, na segunda rodada da fase de grupos (Grupo 4).

A seleção turca já havia sido derrotada em sua primeira partida, contra a Austrália, por 2 a 0, o que significa que, mesmo que vença os Estados Unidos na terceira rodada, não conseguirá ocupar o terceiro lugar, que poderia garantir sua classificação para a fase seguinte.

A imprensa turca cobriu o evento com evidente consternação, destacando as lágrimas, as oportunidades perdidas e a decepção nacional, após um hiato de 24 anos sem participar da Copa do Mundo.

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Matías Galarza marcou o gol inicial do Paraguai aos dois minutos, e Miguel Almirón foi expulso com cartão vermelho no segundo tempo por cobrir a boca durante uma jogada (de acordo com a nova “Regra de Vinícius” contra insultos). Apesar disso, a seleção turca não conseguiu aproveitar a vantagem numérica.

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    "Submerso em lágrimas"

    Sobre a partida, o jornal turco “Hürriyet” afirmou: “Os jogadores da seleção caíram em lágrimas com o apito final! Adeus à Copa do Mundo”.

    E acrescentou: “A Turquia compartilha o mesmo destino do Haiti! Números chocantes pela primeira vez em uma Copa do Mundo desde 1966”.

    O jornal destacou a estatística de que a seleção turca chutou 65 vezes ao gol em duas partidas, sem marcar nenhum gol, um recorde negativo na Copa do Mundo desde 1966.

    O “Hürriyet” também publicou a declaração do técnico da Turquia, o italiano Vincenzo Montella: “Os jogadores deram tudo de si. 65 chutes em duas partidas, e nem quero falar sobre a posse de bola. O destino não estava do nosso lado. Eu disse aos jogadores: vocês deram tudo de si”.

    Montella defendeu: “Em meus 35 anos de carreira, nunca vi estatísticas como essas em duas partidas consecutivas. Houve uma determinação e um entusiasmo inacreditáveis. Todos se empenharam e lutaram, mas, infelizmente, não deu certo”.

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    O fracasso da “Geração de Ouro”

    Por sua vez, o jornal “Milliyet” destacou o impacto do evento na Europa, com manchetes como: “Resultado desastroso... Jogo dominante e zero gols”, referindo-se ao “desespero e ao desperdício de talentos”.

    Também destacou as lágrimas dos jogadores e o pedido de desculpas do jogador do Real Madrid Arda Güler aos torcedores, mencionando a “geração de ouro” que não correspondeu às expectativas.

    A manchete do jornal turco “Fanatik” foi direta: “Adeus, Copa do Mundo! Resultado Turquia x Paraguai: 0 a 1”.

    O jornal destacou as chances perdidas, apesar da pressão constante, e o choque nacional após uma espera de 24 anos.

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    Turquia e Haiti!

    O jornal “Sözcü” publicou os comentários mais contundentes, especialmente por meio do renomado analista Arman Turoğlu, que afirmou: “Nós e o Haiti jogamos a toalha na segunda rodada... Montella foi desmascarado”.

    Ele também exigiu que o presidente da Federação Turca de Futebol fosse responsabilizado, dizendo: “A Federação de Futebol tem que arcar com as consequências; o presidente da Federação será responsabilizado e, por sua vez, responsabilizará Montella”.

    Toroğlu acrescentou: “Esta é a pior seleção que já vi, uma seleção nacional vergonhosa do início ao fim!”.

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