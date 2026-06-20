Um fracasso histórico e um choque nacional... As lágrimas da Geração de Ouro inundam os jornais da Turquia

A Turquia foi eliminada precocemente da Copa do Mundo de 2026, após uma derrota dolorosa para o Paraguai por 0 a 1, na manhã de sábado, horário de Greenwich, na segunda rodada da fase de grupos (Grupo 4).

A seleção turca já havia sido derrotada em sua primeira partida, contra a Austrália, por 2 a 0, o que significa que, mesmo que vença os Estados Unidos na terceira rodada, não conseguirá ocupar o terceiro lugar, que poderia garantir sua classificação para a fase seguinte.

A imprensa turca cobriu o evento com evidente consternação, destacando as lágrimas, as oportunidades perdidas e a decepção nacional, após um hiato de 24 anos sem participar da Copa do Mundo.

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Matías Galarza marcou o gol inicial do Paraguai aos dois minutos, e Miguel Almirón foi expulso com cartão vermelho no segundo tempo por cobrir a boca durante uma jogada (de acordo com a nova “Regra de Vinícius” contra insultos). Apesar disso, a seleção turca não conseguiu aproveitar a vantagem numérica.