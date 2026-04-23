Robert Andrich continua esperando uma convocação para a Copa do Mundo que acontecerá no verão. Após a derrota por 0 a 2 na semifinal da Copa da Alemanha contra o FC Bayern, o capitão do Bayer Leverkusen voltou a se colocar à disposição do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann.
Traduzido por
Um fator importante sob o comando de Nagelsmann joga a seu favor: nova esperança para a Copa do Mundo para a estrela da DFB que havia sido deixada de lado?
"Ainda não reservei férias", disse Andrich à Sky e enfatizou: "Quero estar presente e acredito que tenho algo que pode ajudar a equipe." No entanto, parece um pouco improvável, neste momento, que Andrich consiga ainda entrar na seleção para a Copa do Mundo.
No entanto, o versátil jogador defensivo foi um dos grandes beneficiados com a chegada de Nagelsmann como técnico da seleção alemã. Como Andrich deu mais um grande passo em sua evolução sob o comando do então técnico do Werkself, Xabi Alonso, e desempenhou exatamente o papel que Nagelsmann precisava ao lado de Toni Kroos e Ilkay Gündogan na Euro em casa, atuando no meio-campo defensivo ao lado de Granit Xhaka na temporada em que o time ficou invicto e conquistou o título, ele se tornou titular da seleção alemã.
De novembro de 2023 até o final de 2024, Andrich disputou todas as partidas da seleção e foi titular na maioria delas. Desde as quartas de final da Liga das Nações contra a Itália, porém, somou apenas mais 17 minutos com a camisa da DFB. Andrich passou a ficar cada vez mais no banco durante os 90 minutos sob o comando de Nagelsmann e nem sequer foi convocado para os dois últimos estágios, em novembro de 2025 e março de 2026.
- Getty Images
Andrich na linha defensiva de três do Bayer Leverkusen — vagas na seleção alemã já preenchidas
Provavelmente também porque seu papel no Leverkusen mudou. Sob o comando de Kasper Hjulmand, Andrich atua principalmente como zagueiro central em uma defesa de três – e, pelo menos no momento, Nagelsmann não tem falta de zagueiros centrais antes da Copa do Mundo. Nessa posição, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger e Waldemar Anton já têm suas vagas garantidas para a Copa do Mundo.
O meio-campo central também está garantido com Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Pascal Groß e Felix Nmecha, que atualmente ainda está lesionado. Caso Nmecha não se recupere a tempo, talvez Angelo Stiller ou Anton Stach tenham mais chances do que Andrich, que, no entanto, pelo menos para o Bayer 04, é mais uma vez um jogador-chave na temporada atual — e ainda por cima marcou gols decisivos.
Na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, o zagueiro-chefe do Leverkusen marcou de cabeça o 1 a 0. Contra o BVB, ele também conseguiu, na 29ª rodada, o gol da vitória de longa distância. Ele teve a última conversa com o técnico da seleção alemã no início do ano, disse Andrich em meados de março, após seu gol contra o Arsenal. Lá, Nagelsmann aparentemente lhe deu ânimo, apesar de tudo, em relação a uma possível participação na Copa do Mundo. “Minha chance continua aberta”, disse Andrich: “O que importa é o tempo de jogo e o desempenho. Não tenho nada a me reprovar. Estou em campo em todos os jogos.”
- Getty Images Sport
Robert Andrich como jogador da seleção para animar o ambiente na Copa do Mundo?
Pouco depois, o jornal *Bild* noticiou que Andrich ainda era um candidato promissor para a Copa do Mundo e que tinha até boas chances de conquistar uma das últimas vagas na seleção de Nagelsmann. O motivo: Andrich é considerado um jogador de equipe e alguém que, apesar de ficar no banco, tem um impacto positivo no time. Uma característica extremamente importante para uma Copa do Mundo, como Nagelsmann sempre enfatizou no passado.
“No clube, normalmente você vai para casa à tarde e não fica o tempo todo junto com os colegas. Na seleção é diferente. Na Copa do Mundo, na melhor das hipóteses, ficamos juntos de oito a nove semanas — então tem que rolar uma boa química. Todos precisam se dar bem, precisamos funcionar em campo, mas também fora dele”, disse o técnico da seleção alemã, por exemplo, recentemente em uma entrevista à MagentaTV: “É preciso descobrir se um jogador que é titular em seu clube também é capaz de assumir um papel de reserva na DFB.”
E talvez essa característica acabe sendo o bilhete de Andrich para os EUA.
Robert Andrich: Dados de desempenho e estatísticas
Clube Jogos Gols Assistências Cartões amarelos Bayer Leverkusen 195 21 14 46 Wehen Wiesbaden 67 8 8 24 Union Berlin 66 9 6 18 Heidenheim 27 4 3 4 Dynamo Dresden 25 1 1 6