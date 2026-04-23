Um fator importante sob o comando de Nagelsmann joga a seu favor: nova esperança para a Copa do Mundo para a estrela da DFB que havia sido deixada de lado?

"Ainda não reservei férias", disse Andrich à Sky e enfatizou: "Quero estar presente e acredito que tenho algo que pode ajudar a equipe." No entanto, parece um pouco improvável, neste momento, que Andrich consiga ainda entrar na seleção para a Copa do Mundo.

No entanto, o versátil jogador defensivo foi um dos grandes beneficiados com a chegada de Nagelsmann como técnico da seleção alemã. Como Andrich deu mais um grande passo em sua evolução sob o comando do então técnico do Werkself, Xabi Alonso, e desempenhou exatamente o papel que Nagelsmann precisava ao lado de Toni Kroos e Ilkay Gündogan na Euro em casa, atuando no meio-campo defensivo ao lado de Granit Xhaka na temporada em que o time ficou invicto e conquistou o título, ele se tornou titular da seleção alemã.

De novembro de 2023 até o final de 2024, Andrich disputou todas as partidas da seleção e foi titular na maioria delas. Desde as quartas de final da Liga das Nações contra a Itália, porém, somou apenas mais 17 minutos com a camisa da DFB. Andrich passou a ficar cada vez mais no banco durante os 90 minutos sob o comando de Nagelsmann e nem sequer foi convocado para os dois últimos estágios, em novembro de 2025 e março de 2026.