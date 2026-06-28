“Um farol de brilho radiante” - Ryan Reynolds e Rob Mac se despedem da lenda Paul Mullin, enquanto o Wrexham confirma a rescisão do contrato do atacante

Os coproprietários do Wrexham compartilharam homenagens emocionantes após a confirmação de que Mullin deixará o Wrexham após cinco anos no norte do País de Gales. O atacante, que liderou a trajetória do clube da National League até o Championship, foi aclamado como uma figura transformadora tanto para o time quanto para a comunidade local.

Em postagem no Instagram, McElhenney expressou sua gratidão, afirmando: “Não há sentimento mais poderoso do que a crença de que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Isso nos dá sentido e propósito. Evoca momentos de intensa gratidão em tempos de triunfo ou tragédia, porque nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Sempre há pessoas bem ao nosso lado para nos ajudar a nos levantar quando caímos. Mas… Há algumas pessoas, pessoas muito especiais, que estão à frente, abrindo um caminho de luz radiante e excelência para que o resto de nós siga. Mesmo sabendo que seu brilhantismo talvez não seja alcançável para nós como indivíduos, a simples presença delas eleva o coletivo a alturas inimagináveis. Elas nos fazem acreditar. Obrigado, @paulmullin12, por se tornar esse farol de brilho radiante para este clube e esta comunidade. Obrigado por nos mostrar o que é possível. Obrigado por fazer com que todos nós acreditemos.”







