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“Um farol de brilho radiante” - Ryan Reynolds e Rob Mac se despedem da lenda Paul Mullin, enquanto o Wrexham confirma a rescisão do contrato do atacante
Uma homenagem de Hollywood a um ícone de Wrexham
Os coproprietários do Wrexham compartilharam homenagens emocionantes após a confirmação de que Mullin deixará o Wrexham após cinco anos no norte do País de Gales. O atacante, que liderou a trajetória do clube da National League até o Championship, foi aclamado como uma figura transformadora tanto para o time quanto para a comunidade local.
Em postagem no Instagram, McElhenney expressou sua gratidão, afirmando: “Não há sentimento mais poderoso do que a crença de que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Isso nos dá sentido e propósito. Evoca momentos de intensa gratidão em tempos de triunfo ou tragédia, porque nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Sempre há pessoas bem ao nosso lado para nos ajudar a nos levantar quando caímos. Mas… Há algumas pessoas, pessoas muito especiais, que estão à frente, abrindo um caminho de luz radiante e excelência para que o resto de nós siga. Mesmo sabendo que seu brilhantismo talvez não seja alcançável para nós como indivíduos, a simples presença delas eleva o coletivo a alturas inimagináveis. Elas nos fazem acreditar. Obrigado, @paulmullin12, por se tornar esse farol de brilho radiante para este clube e esta comunidade. Obrigado por nos mostrar o que é possível. Obrigado por fazer com que todos nós acreditemos.”
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Construindo a lenda do Wrexham
Mullin chegou ao Racecourse Ground em uma transferência sem custos do Cambridge United em 2021, uma contratação que surpreendeu as divisões inferiores, já que ele havia acabado de se sagrar artilheiro da League Two. Ele rapidamente correspondeu às expectativas, marcando 110 gols em 172 partidas e sendo eleito o Jogador da Temporada do clube por três vezes — um recorde. Ele deixa o clube como o nono maior artilheiro de todos os tempos.
Reynolds acrescentou suas próprias palavras sinceras à despedida, dizendo: “Todos os dias no Wrexham, dentro e fora de campo, Paul estabeleceu o padrão de coragem, tenacidade e humanidade. Não importava o quanto caíssemos, não importava onde estivéssemos, nunca perdemos a esperança porque sabíamos que havia um super-homem de verdade ao nosso lado, um homem capaz de transformar os minutos finais de uma partida em um milagre. Ele deu esperança não apenas a um time, mas a uma cidade inteira e ao mundo. É isso que torna o Paul super. @paulmullin12, espero que você entenda como mudou Wrexham e como mudou a todos nós. Sinto-me honrado por ter visto você transformar o impossível em realidade e serei eternamente grato a você. E sei que você nunca vai parar de lutar pelo que mais importa.”
“Depois de tudo o que eu fiz...”
Apesar de seu status de herói, os últimos 18 meses da passagem de Mullin pelo clube foram mais difíceis. O atacante caiu em desgraça após uma cirurgia e passou a temporada 2025-26 longe do clube. Depois que sua passagem pelo Wigan Athletic foi interrompida em janeiro, ele se transferiu para o Bradford City, da League One, para encerrar o restante da temporada.
No início deste ano, Mullin admitiu que o fim repentino de seu papelde protagonista nos Red Dragons foi difícil de aceitar. Ele disse aos repórteres: “É algo que achei bastante desafiador nos últimos 18 meses. Foi meio que do nada, depois de tudo o que eu tinha feito e, em seguida, ter que passar por uma cirurgia. Na verdade, tudo acabou a partir daí, o que foi difícil de aceitar, mas é assim que funciona o futebol, você sabe. É algo que eu nunca vou aceitar por causa do que aconteceu. Foi algo que achei bastante difícil, como eu disse, mas é assim no futebol, a gente segue em frente.”
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Um legado duradouro no Hipódromo
O técnico Phil Parkinson, que comandou o time nos anos de maior sucesso de Mullin, elogiou a contribuição do atacante para a história do clube. O Wrexham alcançou um sucesso sem precedentes durante esse período, garantindo três promoções consecutivas até chegar à Championship. Mullin foi um dos apenas 10 jogadores que permaneceram no elenco durante toda essa trajetória de três promoções consecutivas.
Parkinson disse: “Gostaria de desejar tudo de bom ao Paul. Esse acordo permite que ele tenha tempo para encontrar o clube certo para ele daqui para frente. Não se pode subestimar o papel que Mulls desempenhou na história do Wrexham Football Club nos últimos cinco anos, com tantos gols e momentos memoráveis. Ele será um jogador sempre lembrado e reverenciado por nossos torcedores.”